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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Mix Alpha ortaya çıktı: Tasarımı ile büyüleyecek

    Xiaomi, 24 Eylül'de tanıtacağı yeni telefonunun bazı özelliklerini açığa çıkaran heyecan verici bir teaser yayınladı. Mi Mix Alpha tasarımı ile piyasaya damga vurmaya geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yakında piyasaya sürmeyi planladığı Mi Mix Alpha'nın teaser görselini yayınladı. Görünüşe bakılırsa telefon bir önceki Mi Mix 3'e kıyasla oldukça radikal değişiklikler içeren, yeni bir tasarımla gelecek.
    Ayrıca Bkz. "Google Haritalar uygulamasına Gizli Mod seçeneği geliyor"
    Yayınlanan poster Mi Mix Alpha'yı kitapların arasına yerleştirilmiş şekilde gösteriyor. Cihazda kullanılan ekran, ön panelin %100'ünü kaplayacak. Kenarlarının son derece kavisli olması da "şelale ekran" modasına uyacağının sinyalini veriyor.

    Geri sayım başladı

    Mi MIX Alpha, 5G bağlantısını destekleyecek. Gücünü Snapdragon 855 Plus yonga setinden alacak akıllı telefonda 100 megapiksel arka kameraya yer verilmesi bekleniyor. Xiaomi cihazın resmi tanıtımını 24 Eylül'de yapacak. Akıllı telefon ile birlikte, Mi TV Pro ve MIUI 11 de duyurulacak.

    https://www.weibo.com/1749127163/I7OVE35cs Yorum Yaz
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    java 22 dk.
    Arayüzünde reklam olan telefon markası...
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