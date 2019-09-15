Dirt: Rally, kaçıranlar için yeniden ücretsiz

Steam tarafından hediye ediliyor. Oyunu 16 Eylül’e kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde ömür boyu saklayabiliyorsunuz. Dirt Rally serisinin ilk oyunu birkaç hafta önce Humble Bundle tarafından ücretsiz dağıtılmıştı. O dönemde fırsatı kaçıranlar için oyun bu sefer detarafından hediye ediliyor. Oyunukütüphanenize eklediğiniz takdirde ömür boyu saklayabiliyorsunuz.

Tanıtım yazısı:

Sistem gereksinimleri

Minimum

• Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

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https://www.overclock3d.net/news/software/dirt_rally_is_currently_available_for_free_on_steam/1

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DiRT Rally, şimdiye kadarki en gerçekçi ve heyecanlı ralli oyunudur, DiRT topluluğunca 80m milin üstünde yol testi yapılmıştır. Bir kazanın bile telafisiz bir şekilde sahne süreni zedeleyebileceğinin bilincinde ve tam hızla tehlikeli yollarda savruluyorken yarış heyecanını tam olarak hissedersin.Kar, buz, pist ve toprak arasında zar zor kontrolü sağlayarak yarışıyor ve farklı hava durumlarıyla mücadele ediyorken, her aşama seni farklı bir şekilde sınar. Araba, sürtünme ve aşama bağlantısından yoksun olduğunda, özel ralli takımın seni hırslı tutmaya çalışır ve her ralli konsantrasyon ve yeteneği sınayan maraton benzeri bir test haline gelir.Dirt Rally ayrıca, dünyanın en hızlı arazi arabalarını kullanarak hem tek oyunculu hem çok oyunculu yarışlarda serinin en sevilen turlarında başka sürücülerle arabalarınızın boyalarını atmanıza imkan veren lisanslı resmi World Rallycros içeğini de sunuyor.64bit Windows 7, Windows 8, Windows 10AMD FX Series/Intel Core i3 Series: 4 GB RAM: AMD HD5450 veya Nvidia GT430 veya Intel HD4000 1GB VRAM (DirectX 11): Sürüm 11: 50 GB kullanılabilir alan: 64bit Windows 7, Windows 8, Windows 10: AMD FX-8150/Intel Core i5 4670K: 8 GB RAM: AMD R9 290 veya Nvidia GTX780: Sürüm 11: 50 GB kullanılabilir alan: Direct X uyumlu ses kartı