Steam "Kış İndirimleri" başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar

Steam "Kış İndirimleri" başladı
Steam Kış İndirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 5 Ocak TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, Diablo IV 49,99 dolar yerine 29,99 dolar, The Witcher 3: Wild Hunt 29.99 dolar yerine 2.99 dolar, It Takes Two 39.99 dolar yerine 7.99 dolar, Cyberpunk 2077 ise 44,99 dolar yerine 20,24 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Sea of Thieves: 2025 Edition, EA SPORTS FC 26, Sons Of The Forest, The Alters, DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT, Cyberpunk 2077 ve Fallout 76 gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam Kış İndirimleri'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Eski Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Diablo IV
|49,99 dolar
|29,99 dolar
|-%40
|The Alters
|17.99 dolar
|12.59 dolar
|-%30
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
|42.99 dolar
|25.79 dolar
|-%40
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99 dolar
|9.99 dolar
|-%50
|The Long Dark
|8.99 dolar
|4.49 dolar
|-%50
|Euro Truck Simulator 2
|26.15 dolar
|12.99 dolar
|-%50
|Liar's Bar
|3.99 dolar
|1.99 dolar
|-%50
|Valheim
|13.19 dolar
|6.59 dolar
|-%50
|Rust
|18.99 dolar
|9.49 dolar
|-%50
|EA SPORTS FC 26
|69.99 dolar
|27.99 dolar
|-%50
|Forza Horizon 5
|32.78 dolar
|16.39 dolar
|-%50
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99 dolar
|22.49 dolar
|-%50
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99 dolar
|14.99 dolar
|-%50
|Days Gone
|39.99 dolar
|15.99 dolar
|-%60
|Pacific Drive
|14.99 dolar
|5.99 dolar
|-%60
|Sea of Thieves: 2025 Edition
|27.99 dolar
|9.79 dolar
|-%65
|Cyberpunk 2077
|44.99 dolar
|15.74 dolar
|-%65
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|19.99 dolar
|6.99 dolar
|-%65
|Sons Of The Forest
|14.99 dolar
|4.64 dolar
|-%69
|Subnautica
|20.99 dolar
|5.29 dolar
|-%75
|The Forest
|10.49 dolar
|2.41 dolar
|-%77
|It Takes Two
|39.99 dolar
|7.99 dolar
|-%80
|Assassin's Creed Valhalla
|47.99 dolar
|4.79 dolar
|-%90
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99 dolar
|2.99 dolar
|-%90
|Frostpunk
|14.99 dolar
|1.49 dolar
|-%90
|Darksiders III
|18.99 dolar
|1.89 dolar
|-%90
|Fallout 76
|23.99 dolar
|2.39 dolar
|-%90
kaç para bu ki?...
yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.