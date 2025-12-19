Steam "Kış İndirimleri" başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PC oyuncularının merakla beklediği Steam kış indirimleri başladı. Steam oyun indirimleri 18 Aralık - 5 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu dönemde birçok popüler bilgisayar oyunu değişen oranlarda indirimli fiyatlarla sunulacak. İşte Steam kış indirimleri kapsamında satın alabileceğiniz birkaç popüler oyun:

Steam "Kış İndirimleri" başladı

Steam Kış İndirimleri kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 5 Ocak TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, Diablo IV 49,99 dolar yerine 29,99 dolar, The Witcher 3: Wild Hunt 29.99 dolar yerine 2.99 dolar, It Takes Two 39.99 dolar yerine 7.99 dolar, Cyberpunk 2077 ise 44,99 dolar yerine 20,24 dolar fiyatla satın alınabiliyor.

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Sea of Thieves: 2025 Edition, EA SPORTS FC 26, Sons Of The Forest, The Alters, DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT, Cyberpunk 2077 ve Fallout 76 gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam Kış İndirimleri'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam Kış indirimleri Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Diablo IV 49,99 dolar 29,99 dolar -%40 The Alters 17.99 dolar 12.59 dolar -%30 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 42.99 dolar 25.79 dolar -%40 Mount & Blade II: Bannerlord 19.99 dolar 9.99 dolar -%50 The Long Dark 8.99 dolar 4.49 dolar -%50 Euro Truck Simulator 2 26.15 dolar 12.99 dolar -%50 Liar's Bar 3.99 dolar 1.99 dolar -%50 Valheim 13.19 dolar 6.59 dolar -%50 Rust 18.99 dolar 9.49 dolar -%50 EA SPORTS FC 26 69.99 dolar 27.99 dolar -%50 Forza Horizon 5 32.78 dolar 16.39 dolar -%50 Kingdom Come: Deliverance II 44.99 dolar 22.49 dolar -%50 Grand Theft Auto V Enhanced 29.99 dolar 14.99 dolar -%50 Days Gone 39.99 dolar 15.99 dolar -%60 Pacific Drive 14.99 dolar 5.99 dolar -%60 Sea of Thieves: 2025 Edition 27.99 dolar 9.79 dolar -%65 Cyberpunk 2077 44.99 dolar 15.74 dolar -%65 Age of Empires IV: Anniversary Edition 19.99 dolar 6.99 dolar -%65 Sons Of The Forest 14.99 dolar 4.64 dolar -%69 Subnautica 20.99 dolar 5.29 dolar -%75 The Forest 10.49 dolar 2.41 dolar -%77 It Takes Two 39.99 dolar 7.99 dolar -%80 Assassin's Creed Valhalla 47.99 dolar 4.79 dolar -%90 The Witcher 3: Wild Hunt 29.99 dolar 2.99 dolar -%90 Frostpunk 14.99 dolar 1.49 dolar -%90 Darksiders III 18.99 dolar 1.89 dolar -%90 Fallout 76 23.99 dolar 2.39 dolar -%90

