Disney, 71 milyar dolara 21st Century Fox ile X-Men'in sahibi oldu

Disney, bir yılı aşkın süredir ilgili kurumlardan onayın gelmesini beklediği 21st Century Fox’u satın alma işleminde mutlu sona geldiğini duyurdu. Satın alma işlemi ise 71 milyar dolar bedelle gerçekleşti.

“The Simpons” ve X-Men gibi yapımların ardında olan şirketi satın alan Disney bu sayede, hayata geçirme planları yaptığı Disney Plus akış servisinin Netflix ve Amazon gibi teknoloji devleri ile daha iyi rekabet edeceğini umuyor.

Disney Plus servisi için izleyicilerin aklını çelebilecek yapımlara ihtiyacı olduğunu düşünen şirket, satın almayla birlikte X-Men ve Deadpool karakterlerini bir araya getirebilecek. Şirket aynı zamanda FX Networks ve National Geographic programlarını da Disney Plus’da yayınlayabilecek. “The Americans”, “This Is Us” ve “Modern Family” gibi dizilerin de Disney’in akış servisine gelmesi bekleniyor.

Satın almayla birlikte Disney, dizi ve film gibi yapımları ilk andan itibaren kontrol etme şansını da artırmış durumda. Bu sayede izleyicilerin ilgilerini daha iyi gözlemleme şansı yakalayacak olan şirket, pazarlama taktiklerini söz konusu gözlemler üzerinden sürdürebilecek.

Disney Plus önceliğimiz

Disney CEO’su Bob Iger Şubat ayında yaptığı açıklamalarda, şirketin 1 numaralı hedefinin Disney Plus ve diğer “tüketici odaklı” hizmetler olduğunu ifade etmişti. Bu kapsamda Hulu’nun da % 60’lık hissesine sahip olan Disney, servisin görünürlüğünü artırmak ve Hulu’yu uluslararası pazara getirmek niyetini açıkça ifade etmiş.

Marvel Sinematik Evreni hayranları için sevindirici bir haber de X-Men ve the Avengers karakterlerinin ileride aynı filmlerde yeniden bir araya gelme ihtimali. Bilindiği üzere Marvel Studios’un sahibi olan Disney, bazı X-Men karakterlerinin Fox’a lisanslı olmasından dolayı tüm karakterleri beyaz perdeye taşıyamıyordu. Anlaşma bu pürüzü de giderdiğinden, ileride farklı yapımlar görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Her satın almada yaşanan işten çıkarma faaliyetleri maalesef mevcut durumda da karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Birleşme sonucu mükerrer durumu gelen pozisyonlarda çalışan elemanların işlerine son verileceği, yapılan açıklamalardan anlaşılabiliyor. Bazı kaynaklar bu sayının 4000 civarında personeli kapsayacağını dillendirirken, bazıları ise sayının 8000’e yaklaşacağını ifade ediyor.

Son olarak, Fox News ve ABD’de yayın yapan Fox Sports kanalları söz konusu anlaşmanın dışında bulunuyor.

https://phys.org/news/2019-03-disney-71b-fox-assets.html