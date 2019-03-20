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Disney, 71 milyar dolara 21st Century Fox ile X-Men'in sahibi oldu

71 milyar dolar bedelle 21st Century Fox'u bünyesine katan Disney böylece Deadpool ve X-Men karakterlerinin de sahibi oldu. Hulu platformunda da çoğunluğu ele geçiren şirket, tutulamıyor.
2 ay
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Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Disney, 71 milyar dolara 21st Century Fox ile X-Men'in sahibi oldu
 

Disney,  bir yılı aşkın süredir ilgili kurumlardan onayın gelmesini beklediği 21st Century Fox’u satın alma işleminde mutlu sona geldiğini duyurdu. Satın alma işlemi ise 71 milyar dolar bedelle gerçekleşti.

“The Simpons” ve X-Men gibi yapımların ardında olan şirketi satın alan Disney bu sayede, hayata geçirme planları yaptığı Disney Plus akış servisinin Netflix ve Amazon gibi teknoloji devleri ile daha iyi rekabet edeceğini umuyor.

Disney Plus servisi için izleyicilerin aklını çelebilecek yapımlara ihtiyacı olduğunu düşünen şirket, satın almayla birlikte X-Men ve Deadpool karakterlerini bir araya getirebilecek. Şirket aynı zamanda FX Networks ve National Geographic programlarını da Disney Plus’da yayınlayabilecek. “The Americans”, “This Is Us” ve “Modern Family” gibi dizilerin de Disney’in akış servisine gelmesi bekleniyor.

Satın almayla birlikte Disney, dizi ve film gibi yapımları ilk andan itibaren kontrol etme şansını da artırmış durumda. Bu sayede izleyicilerin ilgilerini daha iyi gözlemleme şansı yakalayacak olan şirket, pazarlama taktiklerini söz konusu gözlemler üzerinden sürdürebilecek.

Disney Plus önceliğimiz 

Disney CEO’su Bob Iger Şubat ayında yaptığı açıklamalarda, şirketin 1 numaralı hedefinin Disney Plus ve diğer “tüketici odaklı” hizmetler olduğunu ifade etmişti. Bu kapsamda Hulu’nun da % 60’lık hissesine sahip olan Disney, servisin görünürlüğünü artırmak ve Hulu’yu uluslararası pazara getirmek niyetini açıkça ifade etmiş.

Marvel Sinematik Evreni hayranları için sevindirici bir haber de X-Men ve the Avengers karakterlerinin ileride aynı filmlerde yeniden bir araya gelme ihtimali. Bilindiği üzere Marvel Studios’un sahibi olan Disney, bazı X-Men karakterlerinin Fox’a lisanslı olmasından dolayı tüm karakterleri beyaz perdeye taşıyamıyordu. Anlaşma bu pürüzü de giderdiğinden, ileride farklı yapımlar görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Disney, 71 milyar dolara 21st Century Fox ile X-Men'in sahibi oldu
 

Her satın almada yaşanan işten çıkarma faaliyetleri maalesef mevcut durumda da karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Birleşme sonucu mükerrer durumu gelen pozisyonlarda çalışan elemanların işlerine son verileceği, yapılan açıklamalardan anlaşılabiliyor. Bazı kaynaklar bu sayının 4000 civarında personeli kapsayacağını dillendirirken, bazıları ise sayının 8000’e yaklaşacağını ifade ediyor.

Son olarak, Fox News ve ABD’de yayın yapan Fox Sports kanalları söz konusu anlaşmanın dışında bulunuyor.


https://phys.org/news/2019-03-disney-71b-fox-assets.html Yorum Yaz
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Ceqa 2 ay en beğenilen
Bu Disney baya tekel olma yolunda
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veleciraptor 2 ay
Fantastik dünyanın en güçlü karakterinin Mickey Mouse olduğu böylece kanıtlandı :)
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Geralt.Of.Rivia 2 ay
71 milyar dolara bir şey almak da nedir yahu paraya bak yauvv
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arghh 1 ay
Anlaşmanın detaylarını bilmiyorum ama , bunun gibi büyük satışlarda nakit para pek konuşulmuyor. Daha çok bir kısım para , borç üstlenme ve hisse takasıyla yürüyor. Özellikle Amerika da böyle büyük şirketler zannedildiğinin aksine tek bir kişinin veya ailenin elinde değil , binlerce yatırımcının hisseleri var. Bu yatırımcıların tek amacı kar etmek (aslında Kapitalizm in bu kadar "Vahşi" olmasının sebeplerinden biri de bu durum). O yüzden şirketleri kuran Steve Jobs gibi kişiler , Ford veya Disney gibi aileler hissedarların ortak kararlarıyla kurdukları şirketlerin yönetimlerinden uzaklaştırılabiliyor. Satış zamanı geldiğinde hissedarlara (rakamları tamamen atıyorum) tanesi 50 $ olan fox hissesi karşılığında , tanesi 150 $ dan Disney hissesi öneriliyor. 1000 Fox hissesi veren yatırımcı karşılığında 334 Disney hissesi alıyor. Uzun lafın kısası Disney in kasasında 71 Milyar dolar nakit belki vardır ama bu alımın tamamını nakit olarak yaptığını pek sanmıyorum. Tekelleşme konusunda ise , bu iş Amerika da o kadar kolay değil. Bell şirketini tekelleşmeye gittiği için zorla parçalayan , Motorola yı tekelleşmesin diye kendi icat ettiği gsm teknolojisini paylaşmak zorunda bırakan , ancak ondan sonra lisans veren bir sistem var.(sistem herzaman doğru çalışıyor mu ayrıca tartışılır) Sonuç olarak her zaman söylediğim bir şey var "Mal sende isteğin fiyatı çekebilirsin. Para bende işime gelirse , canım isterse alırım." Benim açımdan seyredilmeye değer işler çıkartırsa seyrederim , çıkartmazsa seyretmem.
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GunslingeR085 2 ay
DC'yi de al Disney baba, adam gibi Batman, Superman filmleri görelim
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selodonanımhaber 2 ay GunslingeR085
Ondan sonra superboy batboy furyası başlar.
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yuhaser 2 ay
Irkçı Disney, Bluray filmlerden Türkçe altyazı ve dublaj desteğini çekmişti.Kişisel olarak Star Wars, Avengers vs vs arşivimin içine etmişlerdi devam filmlerinin yarısında altyazı ve dublaj yok. Fox filmlerini arşiv yapanlar Türkçe altyazı desteğini unutsun. Benim için çok kötü bir haber.
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DH Misafiri 2 ay
oha............ yillik geliri 71 milyar dolar olmayan ulkeler var... haber bana kolpa gibi geldi. 7.1 milyar belki olabilir ama o zaman is sadece X-men le kalmaz.
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Askaparta 2 ay
Her sektörde tekelleşme artıyor. Cep telefonu sektörü örnek olmalı, yoksa tekeller kartel olup titanlaşıp soyacak bizi.
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G1903K 2 ay yeni yorumcu
Paraya bak. 😣
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FerdosParadise 2 ay
"Dünyanın en fakir 50 ülkesi "
Dünyanın en fakir ülkelerinin çoğunluğunu Kara Kıta Afrika'da bulunan ülkeler oluşturuyor. Listenin zirvesindeki Burundi'de yıllık gelir kişi başına 275,98 dolar yani 878 Türk lirası. 11 milyon nüfusa sahip olan bü ülkenin vatandaşları günlük bir doların altında gelire sahip.
ntv.com.tr/...
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selodonanımhaber 2 ay
10 seneye kalmaz. Superman&Hulk kapışmasını sinemada izleriz. Gidişat o yönde.
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Rindaman 2 ay
Ulan bu Disney'de ne para var anasını satayım! Geleni geçeni satın alıyor.
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The Hollow 2 ay
Disney büyük oyuncu fakat devlerden sadece biri. İnsanlar bu paralara şaşırmış fakat, AT&T'de Time Warner'ı satın aldı. Warner Bros, HBO kanalı Time Warner'ın sadece bir dalı. Hatta Cinemax gibi kaliteli bir kanal da HBO'nun alt şirketi.
Gerisini düşünün.. Westinghouse elektrik devi CBS'e sahip. Diğer bir dev Comcast ise, NBC ve Sky gibi medya şirketlerine sahip. Amerika'da var da var.. Bunların hepsi büyük oyuncu. Sonuç olarak o izlediğiniz kanalların hepsinin ana şirketleri var.
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