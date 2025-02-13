Minecraft filminin yeni fragmanı yayınlandı

A Minecraft Movie (Bir Minecraft Filmi) adını taşıyan film, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Onlara Sebastian Hansen ve Emma Myers gibi genç oyuncular eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jared Hess (Napoleon Dynamite) oturuyor.
Minecraft Filmi 4 Nisan 2025'de Gösterime Girecek
Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.
Bir Minecraft Filmi, dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye'de de 4 Nisan'da gösterime girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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