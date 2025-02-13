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    Minecraft filminin yeni fragmanı yayınlandı

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Minecraft filminden yeni bir fragman yayınlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black ve Jason Momoa gibi ünlü isimler de yer alıyor.
    Minecraft filmi Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en popüler, en başarılı oyunları arasında yer alan Minecraft, çok yakında film uyarlamasıyla sinemalara konuk olacak. Oldukça yüksek bir gişe potansiyeline sahip olduğu düşünülen Minecraft filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha paylaşıldı.

    A Minecraft Movie (Bir Minecraft Filmi) adını taşıyan film, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Onlara Sebastian Hansen ve Emma Myers gibi genç oyuncular eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jared Hess (Napoleon Dynamite) oturuyor.

    Minecraft Filmi 4 Nisan 2025'de Gösterime Girecek

    Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

    Bir Minecraft Filmi, dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye'de de 4 Nisan'da gösterime girecek.

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    selamivural 17 dakika önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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