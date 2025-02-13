Minecraft filminin yeni fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en popüler, en başarılı oyunları arasında yer alan Minecraft, çok yakında film uyarlamasıyla sinemalara konuk olacak. Oldukça yüksek bir gişe potansiyeline sahip olduğu düşünülen Minecraft filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha paylaşıldı.

A Minecraft Movie (Bir Minecraft Filmi) adını taşıyan film, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Onlara Sebastian Hansen ve Emma Myers gibi genç oyuncular eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Jared Hess (Napoleon Dynamite) oturuyor.

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Minecraft Filmi 4 Nisan 2025'de Gösterime Girecek

Bir Minecraft Filmi, gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

Bir Minecraft Filmi, dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye'de de 4 Nisan'da gösterime girecek.

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