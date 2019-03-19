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'Our Planet': Netflix'in dev belgesel serisinden ilk fragman geldi

Planet Earth ve Blue Planet'in yapımcıları tarafından hazırlanan Our Planet, önümüzdeki ay izleyicilerle buluşacak. Netflix merakla beklenen belgeselin ilk uzun fragmanını yayınladı.
2 ay
5,4b
1
15
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, belgesel kategorisi için de önemli projeler üzerinde çalışıyor. Şirketin önümüzdeki ay izleyicileriyle buluşturmaya hazırlandığı yüksek bütçeli belgesel serisi Our Planet için nihayet bugün uzun bir fragman yayınlandı. Gezegenimizin muazzam güzelliklerini ortaya koyan Our Planet, ilk fragmanında her şeyiyle inanılmaz etkileyici görünüyor.


BBC'nin ünlü belgeselleri Planet Earth ve Blue Planet'in yaratıcıları tarafından hazırlanan Our Planet, dünyanın dört bir tarafındaki inanılmaz habitat çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Netflix'in yeni belgeseli; Kuzey Kutbu'nun buzullarla kaplı dünyasından Güney Amerika'nın canlılık fışkıran devasa yağmur ormanlarına, Afrika'nın uçsuz bucaksız çöllerinden Atlas Okyanusu'nun derin ve gizemli sularına kadar bizleri tüm kıtaları kapsayan büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak.

Our Planet ayrıca Dünya'mızın nefes kesen güzelliklerini sergilerken bir yandan da bu muhteşem gezegeni koruyabilmek için yapmamız gerekenleri anlatacak. Belgeselde,"Şu anda gezegenimizin her tarafında, hayatı birbirine bağlayan bağlantılar altüst ediliyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde yapacaklarımız Dünya üzerindeki yaşamın geleceğini belirleyecek." ifadeleri kullanılıyor.

Doğa belgesellerinin ünlü ismi David Attenborough tarafından anlatılan Our Planet, 50 farklı ülkede tam dört yıl süren uzun ve zorlu bir çekim sürecinin ardından tamamlanmış. Sekiz bölümden oluşan dev belgesel 5 Nisan'da Netflix izleyicilerinin beğenisine sunulacak. 

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fhrstw 2 ay en beğenilen a_y_k_u_t
İyi dizilerde var haksızlık etmeyin ama tabi şöyle kallavi belgeseller olsa dandik diziler yerine daha hoş olur.
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nebulabado 2 ay
İnşallah bunada zorlama cinsellik ve argo sokuşturmazlar.
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labtek38 2 ay
Yakında sadece belgesellerde kalacak bu doğa harikaları ve buna çok üzülüyorum.
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Askaparta 2 ay
Aferin, yakında üye olmayı düşünüyoruz.
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Netflix gerçekten durmuyor
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The.Mafia 2 ay
İyi dizler var böyle belgesellerinde olması gerekiyor
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Fokfe 2 ay
Netflixin en sevdiğim yanı ürettiği içeriklerin hemen malum sitelere düşmesi ve engellenmemesi. Teşekkürler netflix
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Piêr Dé Sans 2 ay
Seslendirenin David Attenborough olması bile izlemek için bir sebep.
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nebulabado 2 ay
İnşallah bunada zorlama cinsellik ve argo sokuşturmazlar.
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efendy84 2 ay
Tam da aboneliğimi iptal etmeyi düşünüyordum. 1 ay daha şans vericez artık.
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Portraitclub 2 ay
Çok iyi duruyor
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a_y_k_u_t 2 ay
Muhteşem duruyor ya sabırsızlıkla bekliyorum :) Saçma sapan diziler çıkacağına keşke sürekli belgesel çıksa.
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fhrstw 2 ay a_y_k_u_t
İyi dizilerde var haksızlık etmeyin ama tabi şöyle kallavi belgeseller olsa dandik diziler yerine daha hoş olur.
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