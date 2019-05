'Our Planet': Netflix'in dev belgesel serisinden ilk fragman geldi

Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, belgesel kategorisi için de önemli projeler üzerinde çalışıyor. Şirketin önümüzdeki ay izleyicileriyle buluşturmaya hazırlandığı yüksek bütçeli belgesel serisi Our Planet için nihayet bugün uzun bir fragman yayınlandı. Gezegenimizin muazzam güzelliklerini ortaya koyan Our Planet, ilk fragmanında her şeyiyle inanılmaz etkileyici görünüyor.BBC'nin ünlü belgeselleri Planet Earth ve Blue Planet'in yaratıcıları tarafından hazırlanan Our Planet, dünyanın dört bir tarafındaki inanılmaz habitat çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Netflix'in yeni belgeseli; Kuzey Kutbu'nun buzullarla kaplı dünyasından Güney Amerika'nın canlılık fışkıran devasa yağmur ormanlarına, Afrika'nın uçsuz bucaksız çöllerinden Atlas Okyanusu'nun derin ve gizemli sularına kadar bizleri tüm kıtaları kapsayan büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak.Our Planet ayrıca Dünya'mızın nefes kesen güzelliklerini sergilerken bir yandan da bu muhteşem gezegeni koruyabilmek için yapmamız gerekenleri anlatacak. Belgeselde,"Şu anda gezegenimizin her tarafında, hayatı birbirine bağlayan bağlantılar altüst ediliyor. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde yapacaklarımız Dünya üzerindeki yaşamın geleceğini belirleyecek." ifadeleri kullanılıyor.Doğa belgesellerinin ünlü ismi David Attenborough tarafından anlatılan Our Planet, 50 farklı ülkede tamuzun ve zorlu bir çekim sürecinin ardından tamamlanmış. Sekiz bölümden oluşan dev belgeselNetflix izleyicilerinin beğenisine sunulacak.