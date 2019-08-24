Kim Nerede? 61 Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor 39 Disney Plus: Aynı anda 4 kişi kullanabilecek, 4K için ekstra ücret yok 37 Samsung, Galaxy Note 10+ için üç boyutlu tarama uygulaması yayınladı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Disney Plus: Aynı anda 4 kişi kullanabilecek, 4K için ekstra ücret yok

Disney Plus, aynı anda dört farklı cihazda kullanabilecek. Ayrıca 4K için de herhangi bir ekstra ücret ödemeniz gerekmiyor. Standart 7 dolarlık abonelik tüm özellikleri kapsayacak.
1 sa.
1,1b
39
4
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Disney'in önümüzdeki aylarda resmen piyasaya sürmeye hazırlandığı dijital yayın platformu Disney+ için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu hafta sonu düzenlenen D23 etkinliğinde bazı açıklamalar yapan şirket, Disney Plus'ın aynı anda dört farklı cihazda kullanılabileceğini ve 4K için de ekstra herhangi ücret ödenmeyeceğini söyledi. 6,99 dolarlık standart aboneliğe tüm özellikler dahil olacak.

Disney Plus şu anda rekabetçi fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Burada hemen bir karşılaştırma yapacak olursak Netflix'in ABD fiyatları standart üyelik için 9 dolar, HD üyelik için (iki farklı cihaz) 13 dolar, 4K içinse (dört farklı cihaz) 16 dolar şeklinde. Disney Plus ise 7 dolarlık fiyatıyla hem 4K görüntü kalitesi hem de dört farklı cihazdan kullanabilme imkanı vaadediyor. Disney ayrıca kullanıcıların yedi farklı profil oluşturabileceğini de söyledi.

Ayrıca Bkz. "Disney Plus, ilk gününde 'yüzlerce film ve dizi' içeriğine sahip olacak"

Türkiye'de yayınlanacak mı?


Disney+ yakın bir zamanda resmen Türkiye'ye de gelecek ancak kesin yayın tarihi henüz belli değil. Disney+'ın şu anda tamamıyla Türkçe bir sayfası bulunuyor. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Disney, en geç iki yıl içerisinde servisi tüm dünyada yayınlamayı planladıklarını söylemişti.

Disney Plus'ın Türkiye'de hangi fiyatla çıkış yapacağı konusunda şu an için resmi bir şey yok. Türkiye'ye özel bir fiyat politikası izlenmesi durumunda Disney, orijinal içerikleriyle birlikte ülkemizde önemli bir başarı yakalayabilir.

 


https://www.cnet.com/news/disney-plus-will-give-you-4-simultaneous-stream-4k-at-no-cost/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 40 dk.
Zaten 4K için ekstra ücret ödemek saçma. Netflix bu durumda disney+, apple tv+, amazon prime arasında 4K için en pahalısı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Musty3535123 1 sa.
7 dolara netflix ten yarıdanda ucuz, marvelde kendinde, 7 farklı profile izin veriyor, her yönden netflixten ileride gelicek. disney piyasayı silip süpürmeye geliyor anlaşılan.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GAMBIT 1 sa.
Türkiye'de 20 TL falan olsa süper olur. İçerik kütüphanesi de ABD'yle aynı olacak şekilde tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matador_mirkhan 1 sa.
Türkiye’ye özel bi fiyat politikası izlemesi gereken uçuk bir fiyatı yok. 7 dolar bizim ülkemizde bile 4kişi girecekler için kabul edilir bi rakam ha ama daha uygun fiyatla gelirse de de get demeyiz;)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 19 dk. Samsung, Galaxy Note 10+ için üç boyutlu tarama uygulaması yayınladı 49 dk. Disney+ için iki yeni Marvel dizisi daha: She-Hulk ve Moon Knight 1 sa. Üç kameralı OnePlus 7T böyle görünecek 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Disney Plus: Aynı anda 4 kişi kullanabilecek, 4K için ekstra ücret yok Sonraki 2si1 | Ne sansürü? Denetim O 2 sa. Microsoft Edge, ePub desteğini sonlandırıyor 3 sa. Asus düşük profilli GTX 1650 modellerini duyurdu 3 sa. Casio yeni akıllı saat modelini tanıttı 4 sa. OnePlus TV'nin teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı 4 sa. Lenovo A6 Note'un tasarımını ortaya çıkaran görseller yayınlandı 5 sa. Nokia, cihazlarının Android 10 güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu 5 sa. ASUS ROG Strix XG43UQ monitör ön inceleme | 4K, 144Hz, HDR, Freesync 2 5 sa. Intel 10 çekirdekli işlemci hazırlığında: Yeni soket yolda 6 sa. Huawei'nin yeni üst sınıf yonga seti Kirin 990, 6 Eylül'de tanıtılacak 6 sa. Kuantum karmaşıklığından yararlanan yeni radar geliştirildi 7 sa. Redmi Note 8'in resmi basın görselleri yayınlandı 8 sa. The Mandalorian'ın ilk fragmanı Star Wars hayranlarını etkiledi 8 sa. Uncharted filmi, ikinci yönetmenini de kaybetti 10 sa. HyperX Cloud Flight S oyuncu kulaklığı duyuruldu 11 sa. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Honor 10 Lite var 12 sa. Microsoft’un Gears Pop oyunu yayında 18 sa. Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor 23 sa. Kablosuz şarj özellikli HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresi tanıtıldı 23 sa. Kült bilim kurgu romanı Metro 2033 resmen film oluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dizel benzinli farkı
DH Forum
6+ yıllık üyeler
DH Forum
Death Stranding Gamescom 2019 Oynanış Videosu ve Karakter Tanı...
Bölüm Sonu Canavarı
NBA 2K20'nin MyCareer Modunda 2 Usta Oyuncu Olacak
Bölüm Sonu Canavarı
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Tesla model 3'ün anahtarı insan koluna nakledildi
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim