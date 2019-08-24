Disney Plus: Aynı anda 4 kişi kullanabilecek, 4K için ekstra ücret yok

Disney'in önümüzdeki aylarda resmen piyasaya sürmeye hazırlandığı dijital yayın platformu Disney+ için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu hafta sonu düzenlenen D23 etkinliğinde bazı açıklamalar yapan şirket, Disney Plus'ın aynı anda dört farklı cihazda kullanılabileceğini ve 4K için de ekstra herhangi ücret ödenmeyeceğini söyledi. 6,99 dolarlık standart aboneliğe tüm özellikler dahil olacak.
Disney Plus şu anda rekabetçi fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Burada hemen bir karşılaştırma yapacak olursak Netflix'in ABD fiyatları standart üyelik için 9 dolar, HD üyelik için (iki farklı cihaz) 13 dolar, 4K içinse (dört farklı cihaz) 16 dolar şeklinde. Disney Plus ise 7 dolarlık fiyatıyla hem 4K görüntü kalitesi hem de dört farklı cihazdan kullanabilme imkanı vaadediyor. Disney ayrıca kullanıcıların yedi farklı profil oluşturabileceğini de söyledi.
Ayrıca Bkz. "Disney Plus, ilk gününde 'yüzlerce film ve dizi' içeriğine sahip olacak"
Disney+ yakın bir zamanda resmen Türkiye'ye de gelecek ancak kesin yayın tarihi henüz belli değil. Disney+'ın şu anda tamamıyla Türkçe bir sayfası bulunuyor. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Disney, en geç iki yıl içerisinde servisi tüm dünyada yayınlamayı planladıklarını söylemişti.
Disney Plus'ın Türkiye'de hangi fiyatla çıkış yapacağı konusunda şu an için resmi bir şey yok. Türkiye'ye özel bir fiyat politikası izlenmesi durumunda Disney, orijinal içerikleriyle birlikte ülkemizde önemli bir başarı yakalayabilir.
Disney Plus şu anda rekabetçi fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Burada hemen bir karşılaştırma yapacak olursak Netflix'in ABD fiyatları standart üyelik için 9 dolar, HD üyelik için (iki farklı cihaz) 13 dolar, 4K içinse (dört farklı cihaz) 16 dolar şeklinde. Disney Plus ise 7 dolarlık fiyatıyla hem 4K görüntü kalitesi hem de dört farklı cihazdan kullanabilme imkanı vaadediyor. Disney ayrıca kullanıcıların yedi farklı profil oluşturabileceğini de söyledi.
Ayrıca Bkz. "Disney Plus, ilk gününde 'yüzlerce film ve dizi' içeriğine sahip olacak"
Türkiye'de yayınlanacak mı?
Disney+ yakın bir zamanda resmen Türkiye'ye de gelecek ancak kesin yayın tarihi henüz belli değil. Disney+'ın şu anda tamamıyla Türkçe bir sayfası bulunuyor. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Disney, en geç iki yıl içerisinde servisi tüm dünyada yayınlamayı planladıklarını söylemişti.
Disney Plus'ın Türkiye'de hangi fiyatla çıkış yapacağı konusunda şu an için resmi bir şey yok. Türkiye'ye özel bir fiyat politikası izlenmesi durumunda Disney, orijinal içerikleriyle birlikte ülkemizde önemli bir başarı yakalayabilir.
https://www.cnet.com/news/disney-plus-will-give-you-4-simultaneous-stream-4k-at-no-cost/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle