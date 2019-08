Disney Plus: Aynı anda 4 kişi kullanabilecek, 4K için ekstra ücret yok

Ayrıca Bkz.

Türkiye'de yayınlanacak mı?

Disney'in önümüzdeki aylarda resmen piyasaya sürmeye hazırlandığıiçin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu hafta sonu düzenlenenbazı açıklamalar yapan şirket, Disney Plus'ın aynı andakullanılabileceğini veekstra herhangi ücret ödenmeyeceğini söyledi. 6,99 dolarlık standart aboneliğe tüm özellikler dahil olacak.Disney Plus şu anda rekabetçi fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Burada hemen bir karşılaştırma yapacak olursak Netflix'in ABD fiyatları standart üyelik için, HD üyelik için (iki farklı cihaz), 4K içinse (dört farklı cihaz)şeklinde. Disney Plus ise 7 dolarlık fiyatıyla hem 4K görüntü kalitesi hem de dört farklı cihazdan kullanabilme imkanı vaadediyor. Disney ayrıca kullanıcılarınoluşturabileceğini de söyledi.Disney+ yakın bir zamanda resmen Türkiye'ye de gelecek ancak kesin yayın tarihi henüz belli değil. Disney+'ın şu anda tamamıyla Türkçe bir sayfası bulunuyor. Geçtiğimiz ay konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Disney, en geç iki yıl içerisinde servisi tüm dünyada yayınlamayı planladıklarını söylemişti.Disney Plus'ın Türkiye'de hangi fiyatla çıkış yapacağı konusunda şu an için resmi bir şey yok. Türkiye'ye özel bir fiyat politikası izlenmesi durumunda Disney, orijinal içerikleriyle birlikte ülkemizde önemli bir başarı yakalayabilir.