Gears of War filmi sonunda gerçeğe dönüşüyor; Somut adımlar atılmaya başlandı

Gears of War Filminin Senaryosunu Jon Spaiths Yazıyor
Netflix'in Gears of War filmini yönetmesi için görevlendirdiği David Leitch (John Wick, Bullet Train), bu hafta verdiği bir röportajda filmin ne aşamada olduğunu paylaştı. Artık senaryo aşamasına geçtiklerini söyleyen Leitch, filmin senaryosunu Jon Spaiths'in yazmakta olduğunu açıkladı. Oscar adayı bir senarist olan Spaiths, Dune ve Prometheus gibi filmlerin senaristi olarak tanınıyor.
Önümüzdeki yıl yeni bir Gears of War oyunu çıkacağına dikkat çeken Leitch, filmi oyunla aynı dönemde çıkarmalarının mümkün olmadığını ama yeni oyunun çıkışıyla eş zamanlı bir şeyler yapacaklarını söylüyor. Bu da önümüzdeki yıl film konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor. Yeni oyunun çıkışına paralel olarak filmin de sete çıktığının duyurulması akla gelen ilk ihtimallerden biri.
Aksiyon ve bilim-kurgu unsurlarını başarıyla harmanlayan Gears of War; yeraltından ansızın çıkıp gelen yaratıkların istilasına uğrayan Sera gezegeninde yaşayan insanları kurtarmak için verilen savaşta son umut olan özel komando mangasının (Delta Squad) hikayesini anlatıyor. Film uyarlamasının doğrudan oyunun hikayesini mi takip edeceği, yoksa Gears of War evreninde geçen farklı bir hikaye mi anlatacağı şimdilik bilinmiyor.