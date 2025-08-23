Dexter serisinde sürpriz karar: Sevilen dizinin yeni sezonu iptal edildi

Dexter: Original Sin'in 2. Sezonu Olmayacak
Bu hafta Dexter serisine dair planlarını revize eden Paramount, büyük başarı yakalayan Dexter. Resurrection'ın 2. sezonu için hazırlıklara başlarken, Dexter: Original Sin'i ise iptal etti. Nisan ayında duyurulan 2. sezon çekilmeyecek.
Bu iptal kararının sadece Dexter: Resurrection'la değil, kısa süre önce tamamlanan Skydance-Paramount anlaşmasıyla da alakalı olduğu söyleniyor. Paramount'u satın alan Skydance, şu anda Paramount'tan devraldığı projeleri gözden geçiriyor. Original Sin'e verilen 2. sezon onayının geri alınması da bu yeniden değerlendirmenin bir parçası. Yeni yönetim, tamamen Dexter: Resurrection'a odaklanıp, Original Sin'i rafa kaldırma kararı aldı.
Dexter: Original Sin, izleyicileri Dexter'da anlatılan olayların öncesine götürüyor. 1991 yılında, yani orijinal dizinin yaklaşık 15 yıl öncesinde geçen dizi, henüz 20'li yaşlarının başında, genç ve tecrübesiz olan Dexter Morgan'a odaklanıyor.
Orijinal serinin devamı niteliğindeki Dexter: Resurrection ise günümüzde geçiyor ve Dexter Morgan'ın yeni maceralarına odaklanıyor.