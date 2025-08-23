Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dexter serisinde sürpriz karar: Sevilen dizinin yeni sezonu iptal edildi

    Son dönemde iki farklı diziyle izleyici karşısına çıkan Dexter serisinde planlar değişti; Paramount, daha önce 2. sezon onayı verdiği Dexter dizisinin fişini çekti.      

    Dexter: Original Sin Tam Boyutta Gör
    Dexter'ın gençlik yıllarına odaklanan Dexter: Original Sin dizisi, Aralık ayında izleyici ile buluştu. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, izlenme rakamlarıyla da Paramount'un yüzünü güldürdü. Bu da 2. sezon onayını beraberinde getirdi. Nitekim Paramount da Nisan ayında diziye 2. sezon onayını verdi. Ne var ki aradan geçen dört ayda planlar değişti. Temmuz ayında başlayan Dexter: Resurrection çok daha başarılı olunca, Paramount'un odağı da oraya kaydı.

    Dexter: Original Sin'in 2. Sezonu Olmayacak

    Bu hafta Dexter serisine dair planlarını revize eden Paramount, büyük başarı yakalayan Dexter. Resurrection'ın 2. sezonu için hazırlıklara başlarken, Dexter: Original Sin'i ise iptal etti. Nisan ayında duyurulan 2. sezon çekilmeyecek.

    Bu iptal kararının sadece Dexter: Resurrection'la değil, kısa süre önce tamamlanan Skydance-Paramount anlaşmasıyla da alakalı olduğu söyleniyor. Paramount'u satın alan Skydance, şu anda Paramount'tan devraldığı projeleri gözden geçiriyor. Original Sin'e verilen 2. sezon onayının geri alınması da bu yeniden değerlendirmenin bir parçası. Yeni yönetim, tamamen Dexter: Resurrection'a odaklanıp, Original Sin'i rafa kaldırma kararı aldı.

    Dexter: Original Sin, izleyicileri Dexter'da anlatılan olayların öncesine götürüyor. 1991 yılında, yani orijinal dizinin yaklaşık 15 yıl öncesinde geçen dizi, henüz 20'li yaşlarının başında, genç ve tecrübesiz olan Dexter Morgan'a odaklanıyor.

    Orijinal serinin devamı niteliğindeki Dexter: Resurrection ise günümüzde geçiyor ve Dexter Morgan'ın yeni maceralarına odaklanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sök tak ile değişen arasındaki fark golf 7 hangi yıllar tıraş makinesi kesmiyor ne yapmalıyım lpg filtresi tıkanma belirtileri megane e-tech neden tutulmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum