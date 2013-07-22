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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Disney Research, 2D görüntüleri 3D bilgisayar modelleri haline getirebilen bir algoritma geliştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Disney Research, 2D görüntüleri 3D bilgisayar modelleri haline getirebilen bir algoritma geliştirdi
Disney Research, 2D görüntüleri 3D bilgisayar modelleri haline getirebilen bir algoritma geliştirdi
Geçtiğimiz günlerde de oyunlarda taktiksel geri bildirim sağlayan AIREAL isimli sistemiyle karşımıza çıkan Disney Research, 2D görüntüleri 3D bilgisayar modelleri haline getirebilen bir algoritma geliştirdi.
Farklı açılarda ve düz bir çizgi üzerinde hareket ettirilen fotoğraf makinesiyle çekilmiş 2D fotoğraflar üzerinden 3D görüntülerin elde edilmesini sağlayan teknoloji, geliştirilen özel algoritma sayesinde oldukça detaylı sonuçların elde edilmesine imkan veriyor. Benzer diğer sistemlerin aksine her piksel için derinlik hesaplaması yapan sistem, bu sayede yüksek verimlilik ortaya koyabiliyor ve söylenenlere göre 2D fotoğrafların manipülasyonu için de kullanılabiliyor. Henüz tam anlamıyla mükemmel olmadığı belirtilen teknolojinin, araştırma geliştirme çalışmaları devam ediyor.
Video oyunları ve film sektörü içerisinde aktif olarak kullanılması ve tasarımcılara büyük kolaylık sağlaması beklenen sistemin işleyişi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, yüksek boyutlu örnek fotoğraflara ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.disneyresearch.com/project/lightfields Yorum Yaz
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FreeRun 6 yıl
oha acayip birşey bu çok güzel gelişme
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neuro 6 yıl
Hangi cismin önde hangisinin arkada olduğunu anlayabiliyorsa harika bir şey bu.

Ama ben 2D görüntüden hiç bir zaman mükemmel bir persfektifin yakalanabileceğini sanmıyorum.

İnsan gözü bile aciz kalıyor bazı durumlarda.


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Dr_Unknown 6 yıl
Bence harika bi' gelişme. PIXAR'dan daha kaliteli filmler izleyebilecegiz. Normalde PIXAR, arkaplanları da 3D yapıyor. Arkaplandan kastım sehir vb. Bunları 2D to 3D yapıp baska seylere daha cok zaman ayırabilirler.
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makaramasuko 6 yıl
Hadi merakla bekliyoruz bakalım
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armanatilgan 6 yıl
O zaman çıkar Gta gibi bi oyunda oynayak
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adam olun 6 yıl
özel kameralar olması lazım galiba buna benzer autodesk recap var farklı açılardan foto çekerek 3d görüntü elde ediliyor
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regaibyigit. 6 yıl
mükemmel bişey olmuş bu
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zerocontrol 6 yıl
Geliştirildiği takdir de harika bir teknoloji olabilir
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