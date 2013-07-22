Disney Research, 2D görüntüleri 3D bilgisayar modelleri haline getirebilen bir algoritma geliştirdi

Farklı açılarda ve düz bir çizgi üzerinde hareket ettirilen fotoğraf makinesiyle çekilmiş 2D fotoğraflar üzerinden 3D görüntülerin elde edilmesini sağlayan teknoloji, geliştirilen özel algoritma sayesinde oldukça detaylı sonuçların elde edilmesine imkan veriyor. Benzer diğer sistemlerin aksine her piksel için derinlik hesaplaması yapan sistem, bu sayede yüksek verimlilik ortaya koyabiliyor ve söylenenlere göre 2D fotoğrafların manipülasyonu için de kullanılabiliyor. Henüz tam anlamıyla mükemmel olmadığı belirtilen teknolojinin, araştırma geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Video oyunları ve film sektörü içerisinde aktif olarak kullanılması ve tasarımcılara büyük kolaylık sağlaması beklenen sistemin işleyişi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilir, yüksek boyutlu örnek fotoğraflara ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.disneyresearch.com/project/lightfields