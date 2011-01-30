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Disney'den gözlüksüz 3D destekli ve 1GHz işlemcili akıllı telefon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,7b
1
30
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Disney'den gözlüksüz 3D destekli ve 1GHz işlemcili akıllı telefon
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Eğlence dünyasının en güçlü markalarından birisi olan Disney, gençleri hedef alan yeni bir telefon hazırladı. Disney Mobile tarafından ilk olarak Japonya'da sunulacak DM009SH model isimli yeni telefon, gözlüksüz 3D teknolojisini destekliyor ve Qualcomm tarafından üretilen 1GHz hızındaki Snapdragon işlemcisinden güç alıyor.

Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve Adobe Flash 10.1 desteği sunan telefon, Disney Market uygulama mağazasına erişim sağlıyor ve Disney temalı içeriklerin indirilmesine olanak tanıyor. 3.8-inç büyüklüğünde 3D ekrana sahip olan telefon, bu sayede özel gözlük gerektirmeden kullanıcıların 3D görüntüleri izleyebilmesine olanak tanıyor.

Üzerinde 9.6 Megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera bulunan telefon, kablosuz iletişim için WiFi, GPS ve Bluetooth teknolojilerini kullanıyor. Uzakdoğu için hazırlanan pek çok telefonda olduğu gibi dahili TV alıcısına da yer verilen telefonun yakın zamanda Japonya'da kullanıcılarla buluşması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Disney'den gözlüksüz 3D destekli ve 1GHz işlemcili akıllı telefon
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ParsLorD 8 yıl
Telefonun dizaynı mükemmel ama ekrandaki KOCAMANNN Disney yazısı bizi bozar...
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kojirooo 8 yıl
bu telefon piyasaya sürüldümü acaba süper ötesi bişi
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DH Misafiri 8 yıl
VİVİD telefon çıkarsın alırız ama Disney bizi bozar :))))))
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DH Misafiri 8 yıl
Mozilla var bide ulan android sen olmasan millet nerden ekmek bulup yiyecekti...
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DH Misafiri 8 yıl
Küfürbaz haydoda çikartsin telefon :)
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Technotronic 8 yıl
artik onune gelen telefon cikarmaya basladi bu isin espirisi kalmadi artik
hepside birbirlerinin kopyasi gibi ozellikler ayni
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Fashionality 8 yıl
Android i geçtim 1Ghz hızındaki snapdragon işlemcilerde artık ayağa düşmeye başladı
bakalım yakında tegra 2 li disney telefonları da görecekmiyiz
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Cremiesto 8 yıl
Neyazikki herkes tek yönlü düşünüyor bayanlar alamaz mı bu telefonu onların karizması disney yaziyor diye çizilmez.
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MaDaForcE 8 yıl
disney ne alaka xD
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roox 8 yıl
hazır bi platformu bulduk die işin cıvığı bu kadar da çıkarılmaz ki insaf yani
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EfeAYDIN 8 yıl

roox
hazır bi platformu bulduk die işin cıvığı bu kadar da çıkarılmaz ki insaf yani

+1 bende kendi telefonumu cikartcam niyetlendim simdi herkes giriyor
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Batuist 8 yıl
arçelik den iyidir hiç olmazsa... : )
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ShafakCool 8 yıl
Daha Facebook Phone(Şaka değil) çıkıcak bekleyin :)
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lazloo 8 yıl
Haaa... evet daha o da var. Geçen ben de görmüştüm. HTC ile anlaşma yapmışlar.
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Bl00dyHell 8 yıl

safak951

Daha Facebook Phone(Şaka değil) çıkıcak bekleyin :)


Facebook onu yalanlamıştı ama bekleyip göreceğiz
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