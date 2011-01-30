Disney'den gözlüksüz 3D destekli ve 1GHz işlemcili akıllı telefon

Eğlence dünyasının en güçlü markalarından birisi olan Disney, gençleri hedef alan yeni bir telefon hazırladı. Disney Mobile tarafından ilk olarak Japonya'da sunulacak DM009SH model isimli yeni telefon, gözlüksüz 3D teknolojisini destekliyor ve Qualcomm tarafından üretilen 1GHz hızındaki Snapdragon işlemcisinden güç alıyor.

Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve Adobe Flash 10.1 desteği sunan telefon, Disney Market uygulama mağazasına erişim sağlıyor ve Disney temalı içeriklerin indirilmesine olanak tanıyor. 3.8-inç büyüklüğünde 3D ekrana sahip olan telefon, bu sayede özel gözlük gerektirmeden kullanıcıların 3D görüntüleri izleyebilmesine olanak tanıyor.

Üzerinde 9.6 Megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera bulunan telefon, kablosuz iletişim için WiFi, GPS ve Bluetooth teknolojilerini kullanıyor. Uzakdoğu için hazırlanan pek çok telefonda olduğu gibi dahili TV alıcısına da yer verilen telefonun yakın zamanda Japonya'da kullanıcılarla buluşması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.