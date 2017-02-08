Microsoft Cloud işletim sisteminde 'Win32' desteğini rafa kaldırıyor

Taşınabilir ağ tabanlı bilgisayarlar, gündelik bilgisayar kullanıcılarına apayrı bir güvenlik tesis etmektedir. Bulut Bilişim yaklaşımına uyarlanmış yeni bilgisayarlara imzâsız kötü amaçlı yazılım yüklenemiyor.

Microsoft, Google Chrome OS yükselişi karşısında yeni "Windows 10 Cloud" işletim sistemini çıkardı. Eğitim ve hukuk alanlarında taşınabilir bilgisayarlar inanılmaz rağbet görüyor. Bu talebi karşılayabilmek için dev bilişim markaları kıran kırana bir rekabet sergilerken, donanım piyasasındaki en şiddetli fiyat politikalarını da beraberinde getiriyor.

Microsoft, yeni "Windows 10 Cloud" atılımında Windows RT ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kez Microsoft planlarında, Evrensel Windows Ortamı(UWP) markasına vurgu yaparak öne çıkmak var. Cihaz güncelleştirmeleri için yeni çözüm arayüzü arayışındaki Microsoft'un elindeki kozun ismi Windows Store.

Windows Store, Microsoft'un Google Playstore çözümüne doğrudan yanıt niteliğindeki sertifikalı uygulama pazarı. Microsoft'un her ürün gamında çalışacak genelleştirilmiş işletim sistemini Cloud OS için her türlü güncelleştirme bu adresten çözümlenecek.

ARM ve Intel İşlemciler Aynı Eksende

Windows Store ile yapılacak yüklemeler de artık özelleştiriliyor. Cloud OS, tıpkı Chrome OS gibi, ARM ve Intel işlemci tabanlı sistemleri tek eksende birleştirerek, Microsoft'un farklı ürün gruplarını bir araya getirmesine olanak tanıyor. Bu fırsat, kullanıcılara ürün grupları arasından farklı işlemci tercihleri sağlamanın yanı sıra, bir yandan da Microsoft'a işletim sistemi güncelleştirmelerini ayrı bir seçenek olarak sunma fırsatını sunuyor.

Yeni işletim sisteminin geliştirici notlarında "Windows 10 Pro" ibâresini bulabiliyorsunuz. Bunun bize anlamı şu: 2'si 1 diye tabir edilen 'tablet-dizüstü' bilgisayarlardaki temel seçenekte Windows Cloud'u kullanmanın yanında, bir de ek ücret karşılığında tam teşekküllü profesyonel sürümü olan "Windows 10 Professional" güncelleştirmesi ile işletim sisteminizin Microsoft'tan yükseltilmesi konusu olacak.

Steve Ballmer Keşfi "Office 365" İzinde

Cloud OS, ürün gâmının alt eksenindeki ARM işlemcili tablet bilgisayarları sadece Evrensel Windows Uygulamaları çalıştıracak ölçüde temel işlevler kapsamında desteklerken, diğer ucunda ise Surface Pro kullanıcılarının Windows 10 Professional güncelleştirmesiyle erişecekleri gelmiş geçmiş tüm Windows programlarını çalıştırma seçeneğini kazanacaklar.

Burada Microsoft'un ulaşmak istediği netice olarak, tıpkı Google Chrome OS gibi, kullanıcı inisiyatiflerine kalmış bir güncelleme döngüsü ortaya çıkıyor. Microsoft, Steve Ballmer dönemindeki en başarılı kâlemlerden olan "Office 365" üyelik sistemli dağıtım modeline geçişin bir benzerini işletim sistemine uygulamak isteyebilir.

Tabii, eski işletim sistemlerinin yarattığı güvenlik açıkları ve bunun sistemik zararlar karşısında kullanıcıların 'ücretli' güncelleştirmelere iknâ edilmeleri gerekebilir. Siz kullanıcıların süreli üyelik modeliyle çalışacak bir işletim sistemine yaklaşımınızı merakla bekliyoruz. Sizce güvenlik için sürekli güncelleştirmeler gerekli mi, yoksa işletim sistemi güvenliğin yalnızca bir parçası mı?