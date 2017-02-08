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İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Cloud işletim sisteminde 'Win32' desteğini rafa kaldırıyor

Microsoft, "Cloud OS" lânsmanını yaparken, Windows 10 yükseltme seçenekleri ile Google Chrome işletim sistemi karşısındaki en önemli savı olan uyumluluk özelliklerini öne sürüyor.
2 yıl
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İşletim Sistemleri
Mete Can Karahasan
Yazar
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Taşınabilir ağ tabanlı bilgisayarlar, gündelik bilgisayar kullanıcılarına apayrı bir güvenlik tesis etmektedir. Bulut Bilişim yaklaşımına uyarlanmış yeni bilgisayarlara imzâsız kötü amaçlı yazılım yüklenemiyor.
Microsoft, Google Chrome OS yükselişi karşısında yeni "Windows 10 Cloud" işletim sistemini çıkardı. Eğitim ve hukuk alanlarında taşınabilir bilgisayarlar inanılmaz rağbet görüyor. Bu talebi karşılayabilmek için dev bilişim markaları kıran kırana bir rekabet sergilerken, donanım piyasasındaki en şiddetli fiyat politikalarını da beraberinde getiriyor. 
Microsoft, yeni "Windows 10 Cloud" atılımında Windows RT ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kez Microsoft planlarında, Evrensel Windows Ortamı(UWP) markasına vurgu yaparak öne çıkmak var. Cihaz güncelleştirmeleri için yeni çözüm arayüzü arayışındaki Microsoft'un elindeki kozun ismi Windows Store.
Windows Store, Microsoft'un Google Playstore çözümüne doğrudan yanıt niteliğindeki sertifikalı uygulama pazarı. Microsoft'un her ürün gamında çalışacak genelleştirilmiş işletim sistemini Cloud OS için her türlü güncelleştirme bu adresten çözümlenecek.

ARM ve Intel İşlemciler Aynı Eksende

Windows Store ile yapılacak yüklemeler de artık özelleştiriliyor. Cloud OS, tıpkı Chrome OS gibi, ARM ve Intel işlemci tabanlı sistemleri tek eksende birleştirerek, Microsoft'un farklı ürün gruplarını bir araya getirmesine olanak tanıyor. Bu fırsat, kullanıcılara ürün grupları arasından farklı işlemci tercihleri sağlamanın yanı sıra, bir yandan da Microsoft'a işletim sistemi güncelleştirmelerini ayrı bir seçenek olarak sunma fırsatını sunuyor.
Microsoft Cloud işletim sisteminde 'Win32' desteğini rafa kaldırıyor
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Yeni işletim sisteminin geliştirici notlarında "Windows 10 Pro" ibâresini bulabiliyorsunuz. Bunun bize anlamı şu: 2'si 1 diye tabir edilen 'tablet-dizüstü' bilgisayarlardaki temel seçenekte Windows Cloud'u kullanmanın yanında, bir de ek ücret karşılığında tam teşekküllü profesyonel sürümü olan "Windows 10 Professional" güncelleştirmesi ile işletim sisteminizin Microsoft'tan yükseltilmesi konusu olacak.

Steve Ballmer Keşfi "Office 365" İzinde

Cloud OS, ürün gâmının alt eksenindeki ARM işlemcili tablet bilgisayarları sadece Evrensel Windows Uygulamaları çalıştıracak ölçüde temel işlevler kapsamında desteklerken, diğer ucunda ise Surface Pro kullanıcılarının Windows 10 Professional güncelleştirmesiyle erişecekleri gelmiş geçmiş tüm Windows programlarını çalıştırma seçeneğini kazanacaklar.
Burada Microsoft'un ulaşmak istediği netice olarak, tıpkı Google Chrome OS gibi, kullanıcı inisiyatiflerine kalmış bir güncelleme döngüsü ortaya çıkıyor. Microsoft, Steve Ballmer dönemindeki en başarılı kâlemlerden olan "Office 365" üyelik sistemli dağıtım modeline geçişin bir benzerini işletim sistemine uygulamak isteyebilir.
Tabii, eski işletim sistemlerinin yarattığı güvenlik açıkları ve bunun sistemik zararlar karşısında kullanıcıların 'ücretli' güncelleştirmelere iknâ edilmeleri gerekebilir. Siz kullanıcıların süreli üyelik modeliyle çalışacak bir işletim sistemine yaklaşımınızı merakla bekliyoruz. Sizce güvenlik için sürekli güncelleştirmeler gerekli mi, yoksa işletim sistemi güvenliğin yalnızca bir parçası mı?

http://hexus.net/tech/news/software/102196-windows-10-cloud-iso-leaks-lack-win32-app-support-confirmed/ Yorum Yaz
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açmayın-bağıran-karı 2 yıl en beğenilen
Yeni bir RT faciası geliyor gibi.
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The white warrior 2 yıl
Bu bildiğimiz windows rt.
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ahmetaksoy1985 2 yıl
RT ile alakası yok. İsteyen parasını verip yükseltme yapabilecek. Asıl hedef eğitim ve iş sektörü. Çünkü dışarıdan uygulama yüklenemediği için güvenlik sıkıntısı olmayacak. Ayrıca Mağazadaki Win32 uygulamaları çalışacak. Çok kullanılan yazılımlar mağazaya gelirse genel kullanıcı için Windows 10 Cloud yeterli hale gelecek. Ayrıca lisans ücreti olmadığından Windows 10 Cloud kullanan uygun fiyatlı bilgisayarlar satışa sunulacak. Bu da giriş seviyesi tüketici için avantaj.
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açmayın-bağıran-karı 2 yıl en beğenilen
Yeni bir RT faciası geliyor gibi.
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pUnduli 2 yıl
Google Chrome OS'un hangi yükselişi var ki? Microsoft belli ki "Cloud OS" zırıltısını ücretsiz piyasaya sunup mevzi kazanmanın derdinde, amaç cihaz satmaktan çok Windows ekosistemini yazılımcılar açısından cazip hale getirmek.
İşin aslı bu kadar çok platforma (buna iOS ve Android dahil) hızlıca port edilebilen bir ekosistemin popüler olması beklenebilir.
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Amd64x2 2 yıl
Steve Ballmer programdan (yada kernel) çok programcıya yatırım yapmayı doğru bulan bir adamdı ve bana göre windows'un başarısının sırrı da buydu, geçmiş zaman eki kullanıyorum çünkü windows'u evirmeye çalışması büyük bir hata olabilir, belkide geç kaldığı tarayıcı ve mobil pazarının aksine elini çabuk tutmak istiyor da olabilir, politika doğru mu yanlış mı zaman gösterecek.
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