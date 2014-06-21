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Dokunmatik ekranlı akıllı router : Soap

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranlı akıllı router : Soap

Hayatımızdaki pek çok elektronik cihazın yavaş yavaş akıllandığına şahit oluyoruz. Bağış desteği aramaya başlayan Soap projesi akıllı özellikleri bu kez bir router'a aktarma peşinde.

Soap, bünyesinde dokunmatik ekran barındıran ve Android 4.4 işletim sistemi ile çalışan bir router. Soap, kablolu veya kablosuz olarak cihazlarınızı birbirine bağlarken, aynı zamanda bir ev otomasyon sistemi olarak da vazife görüyor. Dokunmatik ekranı ile çeşitli yönetim ve kontrol uygulamalarını doğrudan router üzerinden kullanabiliyorsunuz.

Soap 10'dan fazla kablosuz bağlantı standardını desteklediği için evinizde ayrı bir kontrol merkezine gerek bırakmadan bağlantılı tüm sistemleri ve cihazları kontrol etmenizi sağlıyor. WiFi, ZIgbee, Z-Wave, Insteon, Bluetooth 4.0, X10 RF, 433mhz bunlardan bazıları. Ayrıca Siri üzerinden Soap'ın kontrolü de mümkün.

Soap ayrıca ebeveyn kontrolüne yönelik içerik filtreleme imkanı da sunuyor. Ağa erişen herhangi bir kullanıcının erişebileceği siteleri belirleyebiliyor, bir zaman sınırlaması koyabiliyorsunuz. Ayrıca tampon bir erişim alanı oluşturarak cihazı kırmaya çalışan hacker'ların buraya düşmesini sağlıyor. 

Soap iki adet WiFi yongası ve anten genişleme yuvaları ile çekim gücünü en üst noktaya çıkarıyor.  Ana WiFi yongası 5. nesil destekli ve 3 harici SMA anten yuvası barındırıyor. Yardımcı WiFi yongası ise N destekli ve 1 dahili PCB anten ile 1 haricis SMA anten bağlantısı sunuyor. 

Soap barındırdığı donanım özellikleri ile orta üst seviye tabletleri aratmıyor. Firma donanım bakımından ürünü 4 versiyona ayırmış. Soap Solo, Soap Dual, Soap Quad modellerinde 7 inçlik 800x600 piksel çözünürlükte LCD ekran yer alırken, Cortex-A9 tabanlı Freescale işlemciler sırasıyla bir, iki ve dört çekirdekli olarak değişiyor. Yine sırasıyla 1GB/2GB/2GB RAM ve 8GB/32GB/32GB depolama kapasitesi mevcut.

Soap 8.4 ise 8.4 inçlik ekranında 800x600 piksel çözünürlük sunuyor. 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi yanında 128GB SSD bulunuyor. Tüm versiyonlar SD kart yuvası ve SATA II ile kapasitesini artırabiliyor.

Bağlantı seçenekleri olarak ise bir adet Gigabit WAN, 4 adet Gigabit LAN, bir USB 2.0 portu, HDMI çıkışı, 2 adet USB 3.0 portuna yer verilmiş. 

Cihazda ev otomasyonu, ebeveyn kontolü, güvenlik ve bağlantı yönetimi için ayrı uygulamalar yer alıyor. Ayrıca iOS, Android ve Windows cihazlarından da uygulama yoluyla ürünü kontrol etmek mümkün. 

Soap ihtiyacı olan bağış desteğini çoktan karşıladı ve en az 250$ bağış karşılığında cihaz gelecek yıl başlarında destekçilerine dağıtıma başlayacak. Sonrasında ise satışa sunulacak.  

https://www.indiegogo.com/projects/soap-one-device-to-rule-them-all-touch-screen-intelligent-router Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Bence gayet mantıklı ve başarılı bir cihaz olacak. Ürünü biraz daha geniş kapsamlı düşünürsek, Android işletim sistemli ve yönetilebilir bir cihaz olması kullanıcıya göre geliştirilebilir özellikler sağlayacaktır. Bundan sonra ki aşamalarda atıyorum küçük bir uygulama ve wifi destekli PIR dedektörler ile bir alarm sistemi olarak kullanılabilir. Hatta ofisler için telefon santrallerine gerek kalmaya bilir. Zaten hali hazırda android ve ioslar için wifi üzerinden santral uygulamaları var. Piyasaya sürülmesi dört gözle beklenecek bir cihaz.
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Görmebak 5 yıl
Alın size tablet gibi router demek istemişler tamam azizim koyarsın ekranıda arkadaş bu telefon,tablet mi elimize alıp routeri oyunmu oynıycaz
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OneAboveAll 5 yıl
Siradan router lar dan farkini hala anlamadim sonucta internet dagitiyo degilmi
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Quattro 5 yıl
Ekranlı olması fiyatı gereksiz arttırır haklısınız ancak. Cihazın diğer routerlara göre birkaç kat güçlü işlemci ve ram ile gelmesini ben çok beğendim.
Uzun yıllar kullanılacak bir alet olmuş.
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MxFxOx 5 yıl
internetini mahalleye dağıtanlara uygun :D
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darkaura 5 yıl
dokunmatik arayuz iyi hos ama router dogasi geregi bilgisayarlarla, mobil cihazlarla baglanilarak kullanilan bir cihaz. hemen her islemi web arayuzunden baglanip yapmak mumkunken haftada bir kere bile yapmiyacagim ayarlamalar icin neden ekstra bir ekran masrafi olsun.
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Neyinkafasi 5 yıl
Bu tür aletler akıllı olmamalı bana kalırsa. Uğraş dur sonra.işimiz gücümüz yok routerle uğraşıcaz.basit arayüzlü kur ve unut olacak router dediğin.
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*GameOver* 5 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi

Bu tür aletler akıllı olmamalı bana kalırsa. Uğraş dur sonra.işimiz gücümüz yok routerle uğraşıcaz.basit arayüzlü kur ve unut olacak router dediğin.

ben katılıyorum
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