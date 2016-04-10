Dokuzuncu gezegen neye benziyor? Neden hala bulunamadı?

Caltech araştırmacısı Mike Brown ve iş arkadaşı Konstantin Batygin'in geçtiğimiz Ocak ayında ortaya attığı "Gezegen 9" (Planet 9) iddiaları o günden bu yana astronomi dünyasını epeyce meşgul etmeyi başardı. Plüton'dan 75 kat daha uzak, yaklaşık 10 Dünya kütlesinde olduğu tahmin edilen bu gezegen henüz tespit edilememiş olsa da İsviçreli bilim insanları eldeki bilgileri kullanarak gezegenin detaylarıyla ilgili çok ilginç bir çalışma yaptılar.
Gezegen 9'un yapısı, büyüklüğü ve sıcaklığı
Bern Üniversitesi'nden profesör Cristoph Mordasini ve doktora öğrencisi Esther Linder'ın yürüttüğü çalışmaya göre Gezegen 9, "buz devleri" Neptün ve Uranüs'e oldukça benzer bir yapıya sahip. Astronomların "temel anlamda küçük bir Uranüs" olarak tanımladıkları gezegenin atmosferinin büyük çoğunluğunun da hidrojen ve helyum gazlarından oluştuğu tahmin ediliyor.
Mordasini ve Linder, gezegenin büyüklüğü ve sıcaklığı hakkında da ilginç sonuçlara ulaşmışlar. Yaklaşık 10 Dünya kütlesindeki bu tür bir gezegenin Dünya'dan 3.7 kat daha geniş olması gerektiğini belirten araştırmacılar, yüzey sıcaklığının ise -226 derece düzeylerinde olduğunu tahmin ediyorlar. İkili bu sayısal sonuçlara Gezegen 9'un tahmini yörüngesi ve yaşını temel alarak ulaşmışlar.
Gezegen 9'un yapısı, büyüklüğü ve sıcaklığıyla ilgili birçok sonuca ulaşan araştırmacılar gezegenin nelerden oluşmuş olabileceğiyle ilgili bir de grafik hazırladılar. Yukarıdaki grafikte gezegenin iç ve dış yapısıyla ilgili tahminleri görebiliyoruz.
Ayrıca Bkz. "Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar"
Peki neden hala tespit edilemiyor?
Gezegen 9'un varlığına dair yapılan tahminlerin en büyük dayanağı Kuiper Kuşağı'ndaki bazı cisimler. Bu cisimlerin hareketleri incelendiğinde çok daha büyük bir cismin, dokuzuncu gezegenin, oralarda bir yerlerde kütleçekim kuvveti uygulaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştı. Bern Üniversitesi araştırmacıları da daha önceki çalışmalarda olduğu gibi gezegenin yaklaşık 10 Dünya kütlesinden daha az olamayacağını düşünüyorlar.
Mordasini ve Linder ikilisi bu kütle seviyesinde ve bu kadar uzak bir Güneş Sistemi gezegeninin daha önce yürütülen uzay çalışmalarıyla tespit edilemeyeceğini belirtiyorlar. Örneğin NASA'nın Wide-Field Infrared Survet Explorer (Geniş Açılı Kızılötesi Araştırma Kaşifi) uydusunun bir "Gezegen 9" tespit edebilmesi için o gezegenin yaklaşık 50 Dünya kütlesinde olması gerekiyor.
Şu an yapım aşamasında bulunan keşif cihazlarıyla birlikte daha az kütleli cisimlerin de tespit edilebileceği umuluyor. Şili'de yapımına devam edilen Large Synoptic Survey Telescope'unun Gezegen 9'u tespit edebilecek güçte olduğunu düşünülüyor.
Araştırmacı Esther Linder'ın,"Bu çalışmayla birlikte Gezegen 9 bir nokta olmaktan çıktı. Artık bir yapıya ve fiziksel özelliklere sahip." ifadeleriyle açıkladığı araştırma Astronomy & Astrophysics üzerinden yayımlandı. Son olarak tüm bu çalışmaların Güneş Sisteminde dokuzuncu bir gezegenin var olduğu düşünülerek yapıldığını da not düşelim.
Gezegen 9'un yapısı, büyüklüğü ve sıcaklığı
Bern Üniversitesi'nden profesör Cristoph Mordasini ve doktora öğrencisi Esther Linder'ın yürüttüğü çalışmaya göre Gezegen 9, "buz devleri" Neptün ve Uranüs'e oldukça benzer bir yapıya sahip. Astronomların "temel anlamda küçük bir Uranüs" olarak tanımladıkları gezegenin atmosferinin büyük çoğunluğunun da hidrojen ve helyum gazlarından oluştuğu tahmin ediliyor.
Mordasini ve Linder, gezegenin büyüklüğü ve sıcaklığı hakkında da ilginç sonuçlara ulaşmışlar. Yaklaşık 10 Dünya kütlesindeki bu tür bir gezegenin Dünya'dan 3.7 kat daha geniş olması gerektiğini belirten araştırmacılar, yüzey sıcaklığının ise -226 derece düzeylerinde olduğunu tahmin ediyorlar. İkili bu sayısal sonuçlara Gezegen 9'un tahmini yörüngesi ve yaşını temel alarak ulaşmışlar.
Gezegen 9'un yapısı, büyüklüğü ve sıcaklığıyla ilgili birçok sonuca ulaşan araştırmacılar gezegenin nelerden oluşmuş olabileceğiyle ilgili bir de grafik hazırladılar. Yukarıdaki grafikte gezegenin iç ve dış yapısıyla ilgili tahminleri görebiliyoruz.
Ayrıca Bkz. "Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar"
Peki neden hala tespit edilemiyor?
Gezegen 9'un varlığına dair yapılan tahminlerin en büyük dayanağı Kuiper Kuşağı'ndaki bazı cisimler. Bu cisimlerin hareketleri incelendiğinde çok daha büyük bir cismin, dokuzuncu gezegenin, oralarda bir yerlerde kütleçekim kuvveti uygulaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştı. Bern Üniversitesi araştırmacıları da daha önceki çalışmalarda olduğu gibi gezegenin yaklaşık 10 Dünya kütlesinden daha az olamayacağını düşünüyorlar.
Mordasini ve Linder ikilisi bu kütle seviyesinde ve bu kadar uzak bir Güneş Sistemi gezegeninin daha önce yürütülen uzay çalışmalarıyla tespit edilemeyeceğini belirtiyorlar. Örneğin NASA'nın Wide-Field Infrared Survet Explorer (Geniş Açılı Kızılötesi Araştırma Kaşifi) uydusunun bir "Gezegen 9" tespit edebilmesi için o gezegenin yaklaşık 50 Dünya kütlesinde olması gerekiyor.
Şu an yapım aşamasında bulunan keşif cihazlarıyla birlikte daha az kütleli cisimlerin de tespit edilebileceği umuluyor. Şili'de yapımına devam edilen Large Synoptic Survey Telescope'unun Gezegen 9'u tespit edebilecek güçte olduğunu düşünülüyor.
Araştırmacı Esther Linder'ın,"Bu çalışmayla birlikte Gezegen 9 bir nokta olmaktan çıktı. Artık bir yapıya ve fiziksel özelliklere sahip." ifadeleriyle açıkladığı araştırma Astronomy & Astrophysics üzerinden yayımlandı. Son olarak tüm bu çalışmaların Güneş Sisteminde dokuzuncu bir gezegenin var olduğu düşünülerek yapıldığını da not düşelim.
news.discovery.com/space/astronomy/the-hunt-for-planet-nine-whats-it-made-of-160407.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Siz olmayan şeye taparken iyi ama
sese geldim.
cuk diye oturtmuşsunuz hocam