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Dokuzuncu gezegen neye benziyor? Neden hala bulunamadı?

"Gezegen 9" ile ilgili iddialar alevlenmeye devam ediyor. İsviçre'nin Bern Üniversitesi'nden iki astronom Güneş Sisteminin olası dokuzuncu gezegeniyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attılar.