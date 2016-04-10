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Dokuzuncu gezegen neye benziyor? Neden hala bulunamadı?

"Gezegen 9" ile ilgili iddialar alevlenmeye devam ediyor. İsviçre'nin Bern Üniversitesi'nden iki astronom Güneş Sisteminin olası dokuzuncu gezegeniyle ilgili çok önemli bir çalışmaya imza attılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,8b
1
24
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Caltech araştırmacısı Mike Brown ve iş arkadaşı Konstantin Batygin'in geçtiğimiz Ocak ayında ortaya attığı "Gezegen 9" (Planet 9) iddiaları o günden bu yana astronomi dünyasını epeyce meşgul etmeyi başardı. Plüton'dan 75 kat daha uzak, yaklaşık 10 Dünya kütlesinde olduğu tahmin edilen bu gezegen henüz tespit edilememiş olsa da İsviçreli bilim insanları eldeki bilgileri kullanarak gezegenin detaylarıyla ilgili çok ilginç bir çalışma yaptılar.

Gezegen 9'un yapısı, büyüklüğü ve sıcaklığı

Bern Üniversitesi'nden profesör Cristoph Mordasini ve doktora öğrencisi Esther Linder'ın yürüttüğü çalışmaya göre Gezegen 9, "buz devleri" Neptün ve Uranüs'e oldukça benzer bir yapıya sahip. Astronomların "temel anlamda küçük bir Uranüs" olarak tanımladıkları gezegenin atmosferinin büyük çoğunluğunun da hidrojen ve helyum gazlarından oluştuğu tahmin ediliyor.

Mordasini ve Linder, gezegenin büyüklüğü ve sıcaklığı hakkında da ilginç sonuçlara ulaşmışlar. Yaklaşık 10 Dünya kütlesindeki bu tür bir gezegenin Dünya'dan 3.7 kat daha geniş olması gerektiğini belirten araştırmacılar, yüzey sıcaklığının ise -226 derece düzeylerinde olduğunu tahmin ediyorlar. İkili bu sayısal sonuçlara Gezegen 9'un tahmini yörüngesi ve yaşını temel alarak ulaşmışlar.

Gezegen 9'un yapısı, büyüklüğü ve sıcaklığıyla ilgili birçok sonuca ulaşan araştırmacılar gezegenin nelerden oluşmuş olabileceğiyle ilgili bir de grafik hazırladılar. Yukarıdaki grafikte gezegenin iç ve dış yapısıyla ilgili tahminleri görebiliyoruz.

Ayrıca Bkz. "Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar"
Peki neden hala tespit edilemiyor?

Gezegen 9'un varlığına dair yapılan tahminlerin en büyük dayanağı Kuiper Kuşağı'ndaki bazı cisimler. Bu cisimlerin hareketleri incelendiğinde çok daha büyük bir cismin, dokuzuncu gezegenin, oralarda bir yerlerde kütleçekim kuvveti uygulaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştı. Bern Üniversitesi araştırmacıları da daha önceki çalışmalarda olduğu gibi gezegenin yaklaşık 10 Dünya kütlesinden daha az olamayacağını düşünüyorlar.

Mordasini ve Linder ikilisi bu kütle seviyesinde ve bu kadar uzak bir Güneş Sistemi gezegeninin daha önce yürütülen uzay çalışmalarıyla tespit edilemeyeceğini belirtiyorlar. Örneğin NASA'nın Wide-Field Infrared Survet Explorer (Geniş Açılı Kızılötesi Araştırma Kaşifi) uydusunun bir "Gezegen 9" tespit edebilmesi için o gezegenin yaklaşık 50 Dünya kütlesinde olması gerekiyor.

Şu an yapım aşamasında bulunan keşif cihazlarıyla birlikte daha az kütleli cisimlerin de tespit edilebileceği umuluyor. Şili'de yapımına devam edilen Large Synoptic Survey Telescope'unun Gezegen 9'u tespit edebilecek güçte olduğunu düşünülüyor.

Araştırmacı Esther Linder'ın,"Bu çalışmayla birlikte Gezegen 9 bir nokta olmaktan çıktı. Artık bir yapıya ve fiziksel özelliklere sahip." ifadeleriyle açıkladığı araştırma Astronomy & Astrophysics üzerinden yayımlandı. Son olarak tüm bu çalışmaların Güneş Sisteminde dokuzuncu bir gezegenin var olduğu düşünülerek yapıldığını da not düşelim.  

news.discovery.com/space/astronomy/the-hunt-for-planet-nine-whats-it-made-of-160407.htm Yorum Yaz
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl en beğenilen silversmith
silversmith

Görünmeyen bir cismin; neye benzediğini, hangi özelliklere sahip olduğunu, hatta ve hatta var olup olmadığını bile nereden kesin olarak biliyorsunuz?

Heyyy sözde bilim insanları, heyyy ne içtiniz? :D

Siz olmayan şeye taparken iyi ama
silversmithGörünmeyen bir cismin; neye benzediğini, hangi özelliklere sahip olduğunu, hatta ve hatta var olup olmadığını bile nereden ke...
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7 Yanıt Yanıtla +16
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çıkalımmı 3 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

silversmith

Görünmeyen bir cismin; neye benzediğini, hangi özelliklere sahip olduğunu, hatta ve hatta var olup olmadığını bile nereden kesin olarak biliyorsunuz?

Heyyy sözde bilim insanları, heyyy ne içtiniz? :D

Siz olmayan şeye taparken iyi ama

sese geldim.
cuk diye oturtmuşsunuz hocam
OnLiNe MaNaGeRsilversmithGörünmeyen bir cismin; neye benzediğini, hangi özelliklere sahip olduğunu, hatta v...
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oray 3 yıl
ben boyle bi sallayis gormedim, daha kimse bu gezegeni onaylamamis bunlar gezegenin katmanlarini cikartmis...
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Ne zaman bilim ile ilgili bir haber varsa hemen girer ve yine hemen yorumlara girip gülerim. Hiç şaşmaz her zaman Ateist ve Müslümanların bir biri ile olan dialogları bu haberlerin altındadır. Konu bilimle ilgili değil konu inanç ve inançsızlık meselesidir. Havlayan köpekler ısırmaz gerçi ama yine de önlem almak gerek ( Bkz: Kısırlaştırma )
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ozgur106 3 yıl
tamamını okumadan yorum yapmayın.... "Kuiper Kuşağı'ndaki bazı cisimler. Bu cisimlerin hareketleri incelendiğinde çok daha büyük bir cismin, dokuzuncu gezegenin, oralarda bir yerlerde kütleçekim kuvveti uygulaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştı." bundan dolayı olması gerektığını dusunuyorlar
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Mesudum 3 yıl
Bu konu beni de aşıyor ama birileri gibi dengesini bozacak kadar değil.
Gövde gösterilerine sahne oluyor ortalık.
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Gscarbon 3 yıl
Güneş sistemindeki 9. gezegen nasıl oluyor anlamış değilim.Plutondan 75 kat daha uzak dünyadan 4 kat daha geniş yüzey sıcaklığı -226 derece.Muhtemelen güneşin g si gözükmüyordur.Ama güneş sisteminde 9. gezegen olmaya hak kazanmış.Çok ilginç teoriler konunun takipçisiyim
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Aimstein 3 yıl
Sayın cahiller elinizdeki orta halli bir telescop ve üstünde cam bir prizma ile herhangi görülebilen bir yıldızın elementlerini az çok belirliyebilirsiniz..
Kurburgaz sahilinde bile!
Bu yüzden bu tür şeyleri aklınız almaz sizler en iyisi "Ol dedi, oldu." ya devam edin
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asosyal mühendis 3 yıl
8 tane yeterli. Daha ne açgözlülüğü yapıyorlar bilmiyorum.
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CooL_ROMEO 3 yıl
silversmith
Görünmeyen bir cismin; neye benzediğini, hangi özelliklere sahip olduğunu, hatta ve hatta var olup olmadığını bile nereden kesin olarak biliyorsunuz? Heyyy sözde bilim insanları, heyyy ne içtiniz? :D

Matematik Fizik ve kesinliği kabul edilmiş bir sürü bilim dalını kullanarak yapılan gözlemler ve testler sonucu böyle bir kanıya varılıyor. Siz hangi hayalde ne içiyorsunuz bilmem ama bu insanlar gerçeklerle yaşayıp gerçekleri araştırıyorlar.
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benhuraxu 3 yıl
Ben biliyorum yuvarlak birşeye benziyor.
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silversmith 3 yıl
Görünmeyen bir cismin; neye benzediğini, hangi özelliklere sahip olduğunu, hatta ve hatta var olup olmadığını bile nereden kesin olarak biliyorsunuz?
Heyyy sözde bilim insanları, heyyy ne içtiniz? :D
3 Yanıt Yanıtla +2
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl silversmith
silversmith

Görünmeyen bir cismin; neye benzediğini, hangi özelliklere sahip olduğunu, hatta ve hatta var olup olmadığını bile nereden kesin olarak biliyorsunuz?

Heyyy sözde bilim insanları, heyyy ne içtiniz? :D

Siz olmayan şeye taparken iyi ama
6 Yanıt Yanıtla +16
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Sirkadyen 3 yıl silversmith
silversmith

Görünmeyen bir cismin; neye benzediğini, hangi özelliklere sahip olduğunu, hatta ve hatta var olup olmadığını bile nereden kesin olarak biliyorsunuz?

Heyyy sözde bilim insanları, heyyy ne içtiniz? :D

Cahilliğiniz gözlerimi yaşarttı, tebrikler.
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-MoDeStUs- 3 yıl silversmith
silversmith
Görünmeyen bir cismin; neye benzediğini, hangi özelliklere sahip olduğunu, hatta ve hatta var olup olmadığını bile nereden kesin olarak biliyorsunuz?
Heyyy sözde bilim insanları, heyyy ne içtiniz? :D

Forumda cok cahil troll fanatik gordum ama boylesini gormedim.dediklerim arasinda cahilin ust versiyonu oldugu belli :))
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Fenomenon 3 yıl
İsviçreli bilim adamları kafa bulmuş bizimle. Hadi kuiper'deki cisimlerin hareketleri gözlemlenerek muhtemel bir kütle-görünge tahmini yapılabilir. Ama gezegenin içeriğini, sıcaklığını, yaşını vs tahmin etmek imkansız. Mesela 9. gezegen -eğer varsa- güneş tarafından yakalanmış bir rogue planet (uzayda başıboş gezen gezegenler) olabilir. O zaman senin yaptığın tüm varsayımlar boşa gider.
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