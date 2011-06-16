Dolby, Research In Motion'a patent ihlal davası açtı

Apple ile Nokia arasındaki patent savaşının sona ermesinden çok uzun bir süre geçmeden teknoloji dünyasının yeni bir patent davası oldu. Ses teknolojileriyle tanıdığımız Dolby, akıllı telefon pazarının en önemli oyuncuları arasında bulunan Waterloo, Kanada merkezli Research In Motion'a Amerika ve Almanya'da patent ihlal davası açtı.

Dolby, iddiasında, ünlü akıllı telefon üreticisinin yüksek performanslı sayısal ses sıkıştırma teknolojileri üzerine sahip oldukları patentleri Blackberry akıllı telefonlarında ve Plabook tabletinde birçok üreticinin aksine herhangi bir lisanslama yapmadan izinsiz kullandığını belirtiyor. Patent ihlal davasında Dolby, finansal mağduriyetin giderilmesi ve RIM'in patentlerini ihlal ettiği ürünlerine satış yasağı konulmasını talep ediyor.

Şirketin üst düzey yöneticisi Andy Sherman "RIM, Dolby'nin teknolojilerini lisanslamayı reddetmesinin ardından dava açmaktan başka çaremiz kaldı" derken fikri haklarını korumanın kendilerinin bir görevi olduğunu vurguladı.