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Dominos, pizza teslimatı için insansız hava araçları kullanmayı hedefliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dominos, pizza teslimatı için insansız hava araçları kullanmayı hedefliyor
Günümüzde insansız hava araçları askeri ve hobi amaçlar dışında da kullanım alanı bulmaya başladı. Bu konunun son örneklerinden DomiCopter, insansız hava araçlarıyla pizza teslimatı amacıyla geliştiriliyor.
Dominos İngiltere, T + Biscuits ajansı ve konu hakkında çalışmalar gösteren AeroSgiht isimli firma tarafından geliştirilen insansız hava aracı DomiCopter, uzun mesafeler içerisinde hızlı pizza teslimatı gerçekleştirmek üzere hazırlanıyor. Şimdilik dört kilometre mesafe içerisinde tecrübeli insansız hava aracı pilotları tarafından kullanılabildiği belirtilen aracın, daha sonra GPS üzerinden bağımsız olarak uçabileceği söyleniyor. Termal ısıtma çantaları sayesinde taşınan ürünlerin sıcaklık değerlerinin çok fazla düşmediği belirtilen projenin kısa zaman içerisinde gerçeğe dönüşmesi beklenmiyor ancak Dominos'un konuyu oldukça ciddiye aldığı, bu doğrultuda da Dominos Uçuş Akademisi şeklinde bir oluşumun açılabileceği belirtiliyor.
Ayrıca insansız hava araçlarının ticari amaçlar için kullanımı hakkında bazı yasal sorunlar ve genel olarak işleyiş üzerine birçok soru işareti yer alıyor. Dominos tarafından DomiCopter hakkında yayınlanan test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

http://www.mediaite.com/online/make-pizza-not-bombs-dominos-testing-out-drone-delivery-method/ Yorum Yaz
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swat882 6 yıl en beğenilen
türkiyede insanlar bu helikopteri vurup pizzayı bedavaya getirmeye çalışırdı
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savinelli 6 yıl
Türkiye de ne kadar uygulanamazsa avrupada da aynı oranda uygulanamaz. Her fırsatta kendimizi ezip elin oğlunu göklere çıkarmaya bayılıyoruz ama aynı hırsızlar orada da var. Hem zaten yakında uygulanması beklenmiyor diye haberde de belirtilmiş. Kaldı ki tek seferde kaç adet teslimat yapabilecek de ucuza gelecek? Ya 4 büyük boy pizza söyledimse? 4 kere git-gel mi yapacak :) Bu cihaz pizzayı al, adrese teslim et ve geri dön mantığı ile yapılmış. Her teslimat için tekrar tekrar gps ie rota gir vs birilerinin de bunlarla uğraşması gerekmesi bir yana, motorla gelen kişi sadece size gelip tek pizzanızı verip geri dönmüyor. O an yakında kaç teslimat varsa, hepsini birden gerçekleştirip öyle dönüyor. Ayrıca bunun yağmuru var, karı var, sırf eğlence için çıkıp sokakta dominokopter avlayacak şımarık avrupalı veledi var. Zamandan da maliyetten de yarar sağlayacağını sanmıyorum. Bana sadece dominos neler yapıyor şeklinde laf olsun reklam yürüsün mantıkta bir girişim gibi geldi.
Türkiye de ne kadar uygulanamazsa avrupada da aynı oranda uygulanamaz. Her fırsatta kendimizi ezip elin oğlunu göklere çıkarmaya bayılıyoruz ama aynı hırsızlar ...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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seven44 6 yıl
bizdeki örümcek agına benzeyen elektirik tellerinden uca bilirse helal olsun
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DH Misafiri 6 yıl
Calarım ben o helikopteri
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DH Misafiri 6 yıl
bence iyi olmuş ama ben ğüllüoğlu baklava yada hacıoğlu lahmacun tercih ederim ğüzel bir araç icat edene teş
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Redunay 6 yıl
Şimdi bize saçma gelen şeyler ilerde gerçek olacak merak etmeyin. Zamanında televizyon içinde radyo varken gereksiz kimse izlemez diyorlardı.
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irish 6 yıl
Ne kadar kötü niyetli insan varsa ortaya çıkarmış.
Vay be...
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ygrammar 6 yıl
Çalan olmasa bile uzak mesafelerde kaza yapma ihtimali fazla bu aletin.
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fthkn 6 yıl
Herkes pizzayı çalmaya çalışırlar diyor ama bu aleti neden çalmasınlar ki. İçinde çok pahalı parçaları olan bir alet. Kim çalmaz bu aleti. Ben çalarım açık söyleyeyim.
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fthkn 6 yıl
neferizm
alır parayı vermem ee ?

Parayı öncedem kart ile ödüyorsun uyanık.
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sarac_07 6 yıl
sırf bunun için pizza sipariş verebilirim :D
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gs1991apo 6 yıl
balık ağı atarım üzerine . alıp eve getirip rehin alırım :)
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aeffes 6 yıl
alır parayı vermem ee ?
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Neo_123 6 yıl
İyide bu hiç bir işe yaramaz ki. Pizza bizim mahalleye giriş yaptığı anda çocuklar sapan ile indirirler
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