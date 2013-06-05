Dominos, pizza teslimatı için insansız hava araçları kullanmayı hedefliyor

Günümüzde insansız hava araçları askeri ve hobi amaçlar dışında da kullanım alanı bulmaya başladı. Bu konunun son örneklerinden DomiCopter, insansız hava araçlarıyla pizza teslimatı amacıyla geliştiriliyor.

Dominos İngiltere, T + Biscuits ajansı ve konu hakkında çalışmalar gösteren AeroSgiht isimli firma tarafından geliştirilen insansız hava aracı DomiCopter, uzun mesafeler içerisinde hızlı pizza teslimatı gerçekleştirmek üzere hazırlanıyor. Şimdilik dört kilometre mesafe içerisinde tecrübeli insansız hava aracı pilotları tarafından kullanılabildiği belirtilen aracın, daha sonra GPS üzerinden bağımsız olarak uçabileceği söyleniyor. Termal ısıtma çantaları sayesinde taşınan ürünlerin sıcaklık değerlerinin çok fazla düşmediği belirtilen projenin kısa zaman içerisinde gerçeğe dönüşmesi beklenmiyor ancak Dominos'un konuyu oldukça ciddiye aldığı, bu doğrultuda da Dominos Uçuş Akademisi şeklinde bir oluşumun açılabileceği belirtiliyor.

Ayrıca insansız hava araçlarının ticari amaçlar için kullanımı hakkında bazı yasal sorunlar ve genel olarak işleyiş üzerine birçok soru işareti yer alıyor. Dominos tarafından DomiCopter hakkında yayınlanan test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.mediaite.com/online/make-pizza-not-bombs-dominos-testing-out-drone-delivery-method/