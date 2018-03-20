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Donald Trump, Venezuela'nın kripto parası Petro'yu yasakladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ekonomik yaptırımları aşmak için ürettiği kripto para Petro'nun Amerikalılar tarafından kullanılmasını yasakladı.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Donald Trump, Venezuela'nın kripto parası Petro'yu yasakladı
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Venezuela'nın geçtiğimiz ay ön satış sürecini başlattığı kripto para Petro ile ilgili ABD önemli bir karar. Geçtiğimiz günlerde ABD'li haber ajansı McClatchy'nin, Petro'nun kısıtlanmasını hedefleyen kararnamelerin çıkarılacağı yönündeki iddiası Donald Trump'ın yeni kararnamesiyle gerçeğe dönmüş oldu. İmzalandığı andan itibaren derhal yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre ABD'de Petro ile yapılacak bütün işlemler artık yasa dışı sayılıyor.


Petro'nun amacın hedef alıyor 

Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesindeki ifadeler Petro'ya yönelik kısıtlamanın aslından tamamen Petro'nun amacıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Dünyadaki en geniş ham petrol rezervlerine sahip olan Venezuela'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Petro'yu petrolle destekleyeceğini ve Petro'nun değerinin ham petrolün varil fiyatına eşit olacağını belirtmişti. Böylece Petro'yu diğer ülkedeki yatırımcılara satarak ABD ve Avrupa tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları aşmak isteyen ülke, ön satış turunda 5 milyar doları aşan yatırım alarak ilk hedefini gerçekleştirmeyi de başarmıştı.


Donald Trump'ın imzaladığı kararnamede ise Petro, “ABD yaptırımlarını atlatma girişimi” olarak tanımlanırken Petro'ya yönelik yatırım hamleleri ve borsadan alım/satım işlemleri de dahil olmak üzere, kripto paranın ülkedeki kullanımı tamamen yasaklandı. Bütün ABD şirketlerini ve vatandaşlarını kapsayan yasaklama kararı yargı denetimine tabi ancak şu an için konunun yargıya taşındığını işaret eden bir gelişme yaşanmış değil. Kararnamede ayrıca ABD'deki yasaklamayla birlikte yolsuzluk ve kötü yönetimle suçlanan Venezuela yetkilileri hakkında da çeşitli idari yaptırımlar yer alıyor.


Tabi ortaya çıkış amacı ABD yaptırımlarını aşmak olan Petro için ABD'nin aldığı kararın pek de sürpriz olduğu söylenemez. Konuyla ilgili açıklama yapan Nicolas Maduro ise Petro'nun ABD'de kullanımının yasaklanması kararını kınarken sadece Petro değil herhangi bir kripto paranın bir ülke genelinde yasaklanmasını doğru bulmadığını belirtti.


Ekonomik krizde umut ışığı 

Hiperenflasyonun eşiğinde olduğu tahmin edilen Venezuela'da temel besin maddelerine ve ilaçlara ulaşmada ciddi zorluklar yaşanırken ülkenin borcunun 140 milyar dolara dayandığı belirtiliyor. Ekonomik krizin ortasında olan ülke için Petro, ülkeye dışarıdan para akışı sağlamak adına önemli bir hamle olarak değerlendiriliyordu ancak ABD'nin aldığı bu kararın ardından farklı ülkelerin de benzer kararlar almasından endişe duyuluyor. ABD'den, Avrupa'dan, Türkiye'den ve Katar'dan çok sayıda yatırımcının Petro satın almak istediğini belirten Nicolas Maduro geçtiğimiz ay, ülkedeki değerli metaller tarafından desteklenen Petro Gold isimli yeni bir kripto para daha üreteceklerini açıklamıştı. 


https://www.theguardian.com/us-news/2018/mar/19/trump-venezuela-petro-cryptocurrency-ban-order Yorum Yaz
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zolzauza 1 yıl
Usa engellediyse Venezuela doğru yolda demektir :)
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denizbay1 1 yıl en beğenilen
Tefeci çetesi IMF'den borç alıp ülkenin anahtarını teslim etmiyorlar ya o yüzden kuduruyorlar. Petrol yataklarına konamadılar gitti bir türlü! Allah size yar etmesin o petrolü inşallah. Bastır Venezuela.
Tefeci çetesi IMF'den borç alıp ülkenin anahtarını teslim etmiyorlar ya o yüzden kuduruyorlar. Petrol yataklarına konamadılar gitti bir türlü! Allah size yar e...
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Morphinz 1 yıl
ABD bir gün umarım çok fena patlarsın ve sömürdüğün devletlerin eline düşersin.
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TheStarBox 1 yıl
Ben de şunu anlamıyorum. Koskoca dünya da biri de çıkıp demiyor ki "kimsin ulan sen de önüne gelene yaptırım uyguluyorsun"!. Sırf sana haraç vermedi diye adamların petrolünü sattirtmiyor şerefsiz Amerika.
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Morphinz 1 yıl
ABD bir gün umarım çok fena patlarsın ve sömürdüğün devletlerin eline düşersin.
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JQKER 1 yıl
sen Kudüs zirvesine katılırsan herşeyi yasaklar. sen kudüs konusunda abd yi destekleseydin herşey serbest olurdu. batının neyini alacaktık ?
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sorceress 1 yıl
Diktatör Tramp!
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ImRoyal 1 yıl
Elbette yasaklarlar. Şu an kripto ödemeler kontrol altında değil. Para birimleri tümüyle ABD güdümünde. Dünyanın en çok itibarı olan para birimi dolar. Yasaklaması doğal. Sanırım şu an başka bir ülke yok ulusal kripto para birimini oluşturan. Bu bilgi bile dünyada yaşanan büyük ekonomik ve sosyal olaylardan ABD'nin sorumlu olduğunu ispatlıyor. Sizi böyle kontrol ediyorlar. İç kargaşa çıkarıyorlar ve sonra ABD şirketleri çok rahat bir biçimde o ülkeyle anlaşmalar yapabiliyor. Irak'ı petrol için işgal edebiliyorlar ya da Afrika'da yeraltı kaynakları için çok büyük imtiyazlı anlaşmalar yapabiliyorlar. Dünyanın iliğini kemiğini sömürüyorlar. Ama kızmıyorum. Çünkü dünyadan ne istersen dünya sana onu veriyor. Politik olarak güçlenmek bu demek. Örneğin Türkiye milleti politik anlamda kendine engel koymak için büyük çaba harcıyor. Kendi insanına düşmanlık ediyor. Sonra da düşmanı dışarıda arıyor. Hiçbir talepte bulunmadan birilerini iktidar yapıyor. Boş vaatlere kanıyor. O yüzden ABD halkı politikasından bir şeyler talep ediyor. ABD politikası da bunu gerçekleştirmek için mümkün olan her şeyi yapıyor.
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denizbay1 1 yıl en beğenilen
Tefeci çetesi IMF'den borç alıp ülkenin anahtarını teslim etmiyorlar ya o yüzden kuduruyorlar. Petrol yataklarına konamadılar gitti bir türlü! Allah size yar etmesin o petrolü inşallah. Bastır Venezuela.
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zolzauza 1 yıl
Usa engellediyse Venezuela doğru yolda demektir :)
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