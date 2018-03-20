Donald Trump, Venezuela'nın kripto parası Petro'yu yasakladı

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Venezuela'nın geçtiğimiz ay ön satış sürecini başlattığı kripto para Petro ile ilgili ABD önemli bir karar. Geçtiğimiz günlerde ABD'li haber ajansı McClatchy'nin, Petro'nun kısıtlanmasını hedefleyen kararnamelerin çıkarılacağı yönündeki iddiası Donald Trump'ın yeni kararnamesiyle gerçeğe dönmüş oldu. İmzalandığı andan itibaren derhal yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre ABD'de Petro ile yapılacak bütün işlemler artık yasa dışı sayılıyor.





Petro'nun amacın hedef alıyor

Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesindeki ifadeler Petro'ya yönelik kısıtlamanın aslından tamamen Petro'nun amacıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Dünyadaki en geniş ham petrol rezervlerine sahip olan Venezuela'da, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Petro'yu petrolle destekleyeceğini ve Petro'nun değerinin ham petrolün varil fiyatına eşit olacağını belirtmişti. Böylece Petro'yu diğer ülkedeki yatırımcılara satarak ABD ve Avrupa tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları aşmak isteyen ülke, ön satış turunda 5 milyar doları aşan yatırım alarak ilk hedefini gerçekleştirmeyi de başarmıştı.





Donald Trump'ın imzaladığı kararnamede ise Petro, “ABD yaptırımlarını atlatma girişimi” olarak tanımlanırken Petro'ya yönelik yatırım hamleleri ve borsadan alım/satım işlemleri de dahil olmak üzere, kripto paranın ülkedeki kullanımı tamamen yasaklandı. Bütün ABD şirketlerini ve vatandaşlarını kapsayan yasaklama kararı yargı denetimine tabi ancak şu an için konunun yargıya taşındığını işaret eden bir gelişme yaşanmış değil. Kararnamede ayrıca ABD'deki yasaklamayla birlikte yolsuzluk ve kötü yönetimle suçlanan Venezuela yetkilileri hakkında da çeşitli idari yaptırımlar yer alıyor.





Tabi ortaya çıkış amacı ABD yaptırımlarını aşmak olan Petro için ABD'nin aldığı kararın pek de sürpriz olduğu söylenemez. Konuyla ilgili açıklama yapan Nicolas Maduro ise Petro'nun ABD'de kullanımının yasaklanması kararını kınarken sadece Petro değil herhangi bir kripto paranın bir ülke genelinde yasaklanmasını doğru bulmadığını belirtti.





Ekonomik krizde umut ışığı

Hiperenflasyonun eşiğinde olduğu tahmin edilen Venezuela'da temel besin maddelerine ve ilaçlara ulaşmada ciddi zorluklar yaşanırken ülkenin borcunun 140 milyar dolara dayandığı belirtiliyor. Ekonomik krizin ortasında olan ülke için Petro, ülkeye dışarıdan para akışı sağlamak adına önemli bir hamle olarak değerlendiriliyordu ancak ABD'nin aldığı bu kararın ardından farklı ülkelerin de benzer kararlar almasından endişe duyuluyor. ABD'den, Avrupa'dan, Türkiye'den ve Katar'dan çok sayıda yatırımcının Petro satın almak istediğini belirten Nicolas Maduro geçtiğimiz ay, ülkedeki değerli metaller tarafından desteklenen Petro Gold isimli yeni bir kripto para daha üreteceklerini açıklamıştı.

https://www.theguardian.com/us-news/2018/mar/19/trump-venezuela-petro-cryptocurrency-ban-order