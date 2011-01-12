DonanımHaber.com, Hacettepe Üniversitesi'nde

DonanımHaber.com ekibi olarak yarın Hacettepe Üniversitesi'nde olacağız. Hacettepe Üniversitesi ACM Öğrenci Kolu ve Hacettepe Bilgisayar Topluluğu ile birlikte gerçekleştireceğimiz söyleşide, 2011'de hayatımıza girecek yeni nesil teknolojileri konuşacağız. DonanımHaber ekibini temsilen sitemizin kurucusu Gün Oksay, Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik ve Editör Erdi Özüağ'ın konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte ayrıca donanım dünyasına yön veren bazı üreticiler de öğrencilerle buluşacak ve son teknolojilerini anlatacaklar.

Etkinliğe katılacak üreticilerden Nvidia adına Türkiye'deki teknik pazarlama sorumlusu Nusret Erturan yeni nesil Tegra işlemciler, 3DVision ve CUDA teknolojilerini anlatacak. Ekran kartı üreticisi Galaxy'nin Türkiye genel müdürü Cem Akgür, ekran kartları ve 3DVision teknolojisindeki gelişmeleri paylaşacak.. Görüntüleme teknolojilerinde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan ViewSonic'in Türkiye genel müdürü Hasan Koçyiğit ise yeni nesil tabletler, interaktif projeksiyon cihazları ve 3D görüntüleme teknolojisinin uygulama alanlarını anlatacak.

Yarın saat 13:00'da, Hacettepe Üniversitesi Beytepe KampüsüK Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinliğe üniversitedeki tüm öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz.

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