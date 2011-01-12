Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DonanımHaber.com, Hacettepe Üniversitesi'nde

8 yıl
44b
1
138
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

DonanımHaber.com ekibi olarak yarın Hacettepe Üniversitesi'nde olacağız. Hacettepe Üniversitesi ACM Öğrenci Kolu ve Hacettepe Bilgisayar Topluluğu ile birlikte gerçekleştireceğimiz söyleşide, 2011'de hayatımıza girecek yeni nesil teknolojileri konuşacağız. DonanımHaber ekibini temsilen sitemizin kurucusu Gün Oksay, Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik ve Editör Erdi Özüağ'ın konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikte ayrıca donanım dünyasına yön veren bazı üreticiler de öğrencilerle buluşacak ve son teknolojilerini anlatacaklar.

Etkinliğe katılacak üreticilerden Nvidia adına Türkiye'deki teknik pazarlama sorumlusu Nusret Erturan yeni nesil Tegra işlemciler, 3DVision ve CUDA teknolojilerini anlatacak. Ekran kartı üreticisi Galaxy'nin Türkiye genel müdürü Cem Akgür, ekran kartları ve 3DVision teknolojisindeki gelişmeleri paylaşacak.. Görüntüleme teknolojilerinde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan ViewSonic'in Türkiye genel müdürü Hasan Koçyiğit ise yeni nesil tabletler, interaktif projeksiyon cihazları ve 3D görüntüleme teknolojisinin uygulama alanlarını anlatacak.

Yarın saat 13:00'da, Hacettepe Üniversitesi Beytepe KampüsüK Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinliğe üniversitedeki tüm öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz.

Afişin büyük halini görmek için buraya tıklayınız


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mihrali Bey 3 yıl
İnsan bi kayıt alırdı ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekin Tokur 7 yıl
Hacettepeye gelmişken hemde konferans salonuna yandaki Beytepe İlk Öğretim Okulunada gelseydiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SchutZ 8 yıl
Videoları sabırsızlıkla bekliyoruz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sefayilmaz 8 yıl
Gelen tüm katılımcılara Hacettepe ACM Öğrenci Kolu adına teşekkür ederim,yaptığımız etkinlik herkes için heyecan vericiydi.Yanımızda olamayanlar da umarım yüklenecek video ve resimlerden bu heyecanı bizimle paylaşabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayhand28 8 yıl
resım ve videoları sabırsızlıkla beklıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Byrad 8 yıl
Şu sitede bi yorumlara bide meraba ben mesut cevik lafına bayılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
j0ffline 8 yıl
Video yok mu ?? :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektronikmühendisi 8 yıl
Çok güzel bi etkinlik oldu.
Başta donanimhaber ekibi olmak üzere,tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ederim.
Çok eğlendik,özellikle Gün ve Mesut beyle sohbet çok keyif vericiydi.
video kaydımızı gerçekleştirdik,yakın sürede buraya eklenecektir.Fotografları attığımda burayada eklerim.
Tüm katılımcılara tekrar teşekkür eder,saygılarımı sunarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl
bartın a zonguldag a da bekleriz eğer iş olmasa ta hacettepeye giderdim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl

kadirkayik

bartın a zonguldag a da bekleriz eğer iş olmasa ta hacettepeye giderdim :D

Gelsen de giremezdin dostum. En azından Beytepe Kampüsü'ne.[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrykt 8 yıl
3 Dakika'ya başlıyor salondayiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
+24edition 8 yıl
duyanda sanki bill gates geliyor zannedecek pff..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ricardo. 8 yıl
Ege Üni
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
44037 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, viewsonic ve
3 etiket daha nvidia donanımhaber galaxy
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Arc Touch Mouse: Dokunmaya duyarlı fare Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim