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Dönebilir kamera modülüyle Huawei Honor 7i resmiyet kazandı

3 yıl
2,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dönebilir kamera modülüyle Huawei Honor 7i resmiyet kazandı

Dönebilir kamera modülü bir dönem Nokia'nın akıllı telefonlarından hatırladığımız bir olgu olsa da artık Çinli üreticiler bu kategoride hakimiyetlerini kurmuş durumda. Oppo, Vivo derken Huawei de dönebilir kamera modülüne sahip bir akıllı telefon duyurdu.

Huawei Honor 7i olarak duyurulan bu yeni modelde en dikkat çekici özellik 13MP çözünürlüğündeki arka kameranın yerinden çıkarak öne doğru katlanması ve bir ön kamera haline gelmesi. Bu şekilde hem ön hem arka tarafta aynı kamera kullanılabiliyor. 

Huawei Honor 7i modelini rakiplerinden ayıran ise ahize dahil tüm üst kısmın döndürülmesi yerine sadece kamera kısmının döndürülmesi olmuş. Bu sayede çağrıları cevaplarken tekrar tekrar modülü döndürmeye gerek kalmıyor. 

13MP çözünürlüğündeki sensör f/2.0 diyafram aralığına sahip ve Sony tarafından üretilmiş. Safir lens koruması olan sensör 180 derece dönebiliyor. Günde ortalama 132 kere çevirerek 2 yıl boyunca mekanizmayı bozulmadan kullanabiliyorsunuz. 

Huawei Honor 7i bu özellik dışında orta seviyeye hitap eden bir model. 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip modele hızı biraz daha artırılmış 64-bitlik Snapdragon 616 yongaseti eşlik ediyor. Versiyona göre 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB kapasite seçenekleri mevcut. Modele 3100mAh gücünde batarya enerji sağlıyor. 

Modelin diğer bir farklı yanı ise yan kısma yerleştirilen parmak izi okuyucu. Bu hamleyi biz Sony'nin Xperia Z5 serisinden bekliyorduk ancak Huawei daha erken davranıp sektörde bir ilke imza attı. Kenar kısma entegre edilmiş parmak izi okuyucuların nasıl performans göstereceğini ise model piyasaya çıkınca göreceğiz. 

Oldukça ince ekran çerçevesine sahip olan Huawei Honor 7i modeli 250$ başlangıç fiyatıyla Çin'de satışa sunulmuş durumda. Ancak uluslararası pazarda 300$-400$ seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.  
Dönebilir kamera modülüyle Huawei Honor 7i resmiyet kazandı
 
Dönebilir kamera modülüyle Huawei Honor 7i resmiyet kazandı
 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Honor7i-outed-with-unique-flippable-camera-and-side-finger-scanner_id72876 Yorum Yaz
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ounomaus 3 yıl
bir çok firmadan daha iyi tasarımlar yapıyorlar orası kesin ama qualcom 616 revize 615 yani sorunlu işlemci mediatek ile gitmek daha mantıklı karardı ama yazılım olayı yüzünden mtk seçilmiyor
bence döner kamera daha iyi bir çok üretici sallama ön kamera koyuyor bu seçenek daha iyi ama kusuru iki kamera aktif olan uygulamalarda
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kadirirdem 3 yıl
kamera yalama olmassa güzel olmuş 400 dolar oldugu yerlerde alınmaz one plus 2 alınır daha iyi.
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
değişik olmuş.
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fuujitsu 3 yıl
Sony den ozentilik yapip koymuşlar yan tarafa parmak izi okuyucusunu.
Bence telefon baya guzel olmuş.

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wolf silver 3 yıl
Belki bazı kişiler için iyi olabilir ancak bence maliyetten kaçmışlar ön ve arka tarafta farklı 13 mp kamera olsaydı daha iyi olurdu.. Flaşta güzel bir seçenek diyecem ama zaten sony falan yaptı böyle işleri..
Ancak o kameranın dezavantaji var. Benim gibi teknik servisten ağzı yanan kişiler için biraz sorun olacak. O kamera sürekli çevir çevir bozulacak. teknik servise göndermek zorundasın. orada 2 yıl demiş. Ancak firmaların söyledikleri şeyler yada vadettikleri şeyler günlük hayatta göremiyoruz ne yazıki..
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metebyr 3 yıl
opponun tasarımlarından daha hoş, ufak bir düğmeye basınca yaylı mekanizma kamerayı yukarı atsa, yerine takarken elle yapsak daha bir hoş olurmuş sanki(belki de öyledir), yine de bu tasarım ön tarafa büyük kamera ve flash koymaktan daha güzel.
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casperfriendly 3 yıl
Bir süre sonra yalama olur. Artık kendi kendine döner.
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Snnrvp 3 yıl
Kameranin elle kontrol edilmesi vesaire, günümüze yakışmamış sanki, biraz ilkel mi kaçmış desem ne desem.. Ama fikir güzel bu tur farklı düşünceleri destekliyorum ben.. :)
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