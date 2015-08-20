Dönebilir kamera modülüyle Huawei Honor 7i resmiyet kazandı

Dönebilir kamera modülü bir dönem Nokia'nın akıllı telefonlarından hatırladığımız bir olgu olsa da artık Çinli üreticiler bu kategoride hakimiyetlerini kurmuş durumda. Oppo, Vivo derken Huawei de dönebilir kamera modülüne sahip bir akıllı telefon duyurdu.





Huawei Honor 7i olarak duyurulan bu yeni modelde en dikkat çekici özellik 13MP çözünürlüğündeki arka kameranın yerinden çıkarak öne doğru katlanması ve bir ön kamera haline gelmesi. Bu şekilde hem ön hem arka tarafta aynı kamera kullanılabiliyor.





Huawei Honor 7i modelini rakiplerinden ayıran ise ahize dahil tüm üst kısmın döndürülmesi yerine sadece kamera kısmının döndürülmesi olmuş. Bu sayede çağrıları cevaplarken tekrar tekrar modülü döndürmeye gerek kalmıyor.





13MP çözünürlüğündeki sensör f/2.0 diyafram aralığına sahip ve Sony tarafından üretilmiş. Safir lens koruması olan sensör 180 derece dönebiliyor. Günde ortalama 132 kere çevirerek 2 yıl boyunca mekanizmayı bozulmadan kullanabiliyorsunuz.





Huawei Honor 7i bu özellik dışında orta seviyeye hitap eden bir model. 5.2 inçlik Full HD ekrana sahip modele hızı biraz daha artırılmış 64-bitlik Snapdragon 616 yongaseti eşlik ediyor. Versiyona göre 2GB/3GB RAM ve 16GB/32GB kapasite seçenekleri mevcut. Modele 3100mAh gücünde batarya enerji sağlıyor.





Modelin diğer bir farklı yanı ise yan kısma yerleştirilen parmak izi okuyucu. Bu hamleyi biz Sony'nin Xperia Z5 serisinden bekliyorduk ancak Huawei daha erken davranıp sektörde bir ilke imza attı. Kenar kısma entegre edilmiş parmak izi okuyucuların nasıl performans göstereceğini ise model piyasaya çıkınca göreceğiz.





Oldukça ince ekran çerçevesine sahip olan Huawei Honor 7i modeli 250$ başlangıç fiyatıyla Çin'de satışa sunulmuş durumda. Ancak uluslararası pazarda 300$-400$ seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Honor7i-outed-with-unique-flippable-camera-and-side-finger-scanner_id72876