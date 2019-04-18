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Dört arka kamera ve Snapdragon 855'li Lenovo Z6 Pro geliyor

2019 yılında piyasaya sürülen amiral gemisi telefonların arasına yakında bir yenisi daha katılacak. Lenovo Z6 Pro'nun dört arka kamera ile geleceği resmen doğrulandı.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son birkaç hafta içinde neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri bu yılın ilk amiral gemisi modellerini duyurdu. Çin teknoloji devi Lenovo'nun 2019'daki ilk amiral gemisi ise Z6 Pro olacak. Şirket geçtiğimiz günlerde cihazın 23 Nisan'da tanıtılacağını doğruladı. Resmi lansman öncesinde ise sürekli yeni ipucu görselleri yayınlanıyor. Bugün de akıllı telefonun kamera sistemi hakkında bilgi veren bir başka teaser paylaşıldı.
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Z6 Pro'nun arkasında dörtlü kamera sistemi var. Sol üst köşede tek bir üçlü kamera modülü yer alırken hemen altında dördüncü sensör bulunuyor. Z6 Pro'daki Hyper Video özelliğinin bir kez daha doğrulandığını görüyoruz. Arka kamera sisteminin kalbinde ise 48 megapiksellik bir sensör mevcut. Telefondaki dörtlü kameraya LED flaş eşlik ediyor. Tüm sensörlerin yapay zeka (AI) özellikli olduğunu da belirtelim.

100 megapiksel çekim yapabilecek

Şirket, Z6 Pro'daki dörtlü arka kameranın 100 megapiksel çekim yapacağını iddia ediyor. Akıllı telefon gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacak. Damla çentikli ekranla gelmesi beklenen amiral gemisinin ekran-gövde oranı ise yüzde 90. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılacağını da belirtelim.
Cihazın bir diğer önemli özelliği ise 5G bağlantısını desteklemesi olacak. En üst varyantının 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. Lenovo Z6 Pro ile ilgili bildiklerimiz bu kadar. Gerisini 23 Nisan tarihinde Çin'de düzenlenecek lansman etkinliğinde hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/04/18/lenovo-z6-pro-quad-cameras-100-mp-photos/ Yorum Yaz
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ne diyorum 1 ay
Canavar..
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TheStarBox 1 ay
İyice düğünlerdeki takı törenine döndü bu iş...
Enişteden geline 4.kamera geliyor!!
Dayıdan damada 5. kamera!!!
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agent1453 1 ay
Tek olsun,kaliteli çekim yapsın.
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mehmet_clk 1 ay
Tüm sensorler yapay zeka özelliği ne demek oluyor? oysa tüm kamera sensörlerinden gelen verileri işleyebilecek bir yapay zeka motoru ile geliyor deseniz, foto-video çekiminde bir takım kolaylıklar yapay zeka ile sağlanacak filan deseniz nasıl olur sevgili editör.?
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__Nikolaus__ 1 ay
Ben lenovonun bugune kadar 1 tane kamerası ciddi güzel olan bir modelini görmedim hepsi kendi seviyesinde başarısız kameralara sahip cihazlar ve diğer arkadaşın söylediği gibi o sensör boyutuyla 100mp bir halta yaramaz.
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The.Mafia 1 ay
Karşımızda dört kameralı bir telefon daha
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Fenomenon 1 ay
sensör küçük. o kadar küçük sensör içim 100mp çok gereksiz bir hamle.
orta format makineler anca kaldırır 100 mp çözünürlüğü
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