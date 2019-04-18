Dört arka kamera ve Snapdragon 855'li Lenovo Z6 Pro geliyor

Son birkaç hafta içinde neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri bu yılın ilk amiral gemisi modellerini duyurdu. Çin teknoloji devi Lenovo'nun 2019'daki ilk amiral gemisi ise Z6 Pro olacak. Şirket geçtiğimiz günlerde cihazın 23 Nisan'da tanıtılacağını doğruladı. Resmi lansman öncesinde ise sürekli yeni ipucu görselleri yayınlanıyor. Bugün de akıllı telefonun kamera sistemi hakkında bilgi veren bir başka teaser paylaşıldı.

Ayrıca Bkz.

"LG V50 ThinQ 5G'nin çıkış tarihi ertelendi"

Z6 Pro'nun arkasında dörtlü kamera sistemi var. Sol üst köşede tek bir üçlü kamera modülü yer alırken hemen altında dördüncü sensör bulunuyor. Z6 Pro'daki Hyper Video özelliğinin bir kez daha doğrulandığını görüyoruz. Arka kamera sisteminin kalbinde ise 48 megapiksellik bir sensör mevcut. Telefondaki dörtlü kameraya LED flaş eşlik ediyor. Tüm sensörlerin yapay zeka (AI) özellikli olduğunu da belirtelim.

100 megapiksel çekim yapabilecek

Şirket, Z6 Pro'daki dörtlü arka kameranın 100 megapiksel çekim yapacağını iddia ediyor. Akıllı telefon gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alacak. Damla çentikli ekranla gelmesi beklenen amiral gemisinin ekran-gövde oranı ise yüzde 90. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile donatılacağını da belirtelim.

Cihazın bir diğer önemli özelliği ise 5G bağlantısını desteklemesi olacak. En üst varyantının 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacağı söyleniyor. Lenovo Z6 Pro ile ilgili bildiklerimiz bu kadar. Gerisini 23 Nisan tarihinde Çin'de düzenlenecek lansman etkinliğinde hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/04/18/lenovo-z6-pro-quad-cameras-100-mp-photos/