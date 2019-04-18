LG V50 ThinQ 5G'nin çıkış tarihi ertelendi

Teknoloji Editörü
LG'nin ilk 5G destekli akıllı telefonu olan V50 ThinQ 5G'nin 19 Nisan’da ilk olarak Güney Kore'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak LG'den yapılan açıklamaya bakılırsa, şirket LG V50 ThinQ 5G modelinin donanımını optimize etmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor.
LG: En iyi kullanıcı deneyimi için erteledik
LG'nin Güney Kore web sayfasında konuyla ilgili olarak şu açıklamalara yer verildi: "LG Electronics, 5G hizmetini ve yazılım, donanım ve ağ arasında değişen akıllı telefon optimizasyonunu geliştirmek için Qualcomm ve yerel mobil operatörlerle yakın bir şekilde çalışmaktadır. Buna göre, LG V50 ThinQ 5G'nin daha sonra piyasaya sürülmesini planlıyoruz."Şirket ayrıca, ilk 5G özellikli akıllı telefonunu satın almaya karar veren müşterilerin herhangi bir rahatsızlık yaşamamalarını sağlamak için böyle bir karar alındığını belirtiyor. 1.100 dolardan satışa sunulması beklenen LG V50 ThinQ 5G'nin erteleme sonrasında ne zaman piyasaya sürüleceği ise şimdilik belirtilmedi.
https://social.lge.co.kr/newsroom/lg_v50_thinq_0416/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
modeli bekliyordum bu gidişte sene sonu anca çıkıcak o zamanda
fiyatı ne olur o ayrı bir muamma