LG V50 ThinQ 5G'nin çıkış tarihi ertelendi

LG'nin ilk 5G destekli akıllı telefonu olan V50 ThinQ 5G'nin 19 Nisan’da ilk olarak Güney Kore'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak LG'den yapılan açıklamaya bakılırsa, şirket LG V50 ThinQ 5G modelinin donanımını optimize etmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor.

LG: En iyi kullanıcı deneyimi için erteledik

LG'nin Güney Kore web sayfasında konuyla ilgili olarak şu açıklamalara yer verildi: "LG Electronics, 5G hizmetini ve yazılım, donanım ve ağ arasında değişen akıllı telefon optimizasyonunu geliştirmek için Qualcomm ve yerel mobil operatörlerle yakın bir şekilde çalışmaktadır. Buna göre, LG V50 ThinQ 5G'nin daha sonra piyasaya sürülmesini planlıyoruz."

https://social.lge.co.kr/newsroom/lg_v50_thinq_0416/

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Şirket ayrıca, ilkakıllı telefonunu satın almaya karar veren müşterilerin herhangi birsağlamak için böyle bir karar alındığını belirtiyor.satışa sunulması beklenen LG V50 ThinQ 5G'nin erteleme sonrasında ne zaman piyasaya sürüleceği isebelirtilmedi.