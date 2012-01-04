Dört çekirdekli Edge, HTC'nin en ince telefonlarından birisi olacak

Amerika'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda çok fazla etkin olmayacağı ve operatörler vasıtasıyla yer alacağı belirtilen HTC'nin, Şubat sonunda gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'ne konsantre olduğu ve çok sayıda yeni model lanse edeceği ifade ediliyor.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek etkinlik için HTC tarafında en fazla merak uyandıran model Edge olacak. Şirketin dört çekirdekli ilk telefonu olarak üst segmente konumlandırılacak Edge, Nvidia Tegra 3 platformundan güç alacak ve Qualcomm tarafından gelişirilen MSM 8906 kodlu 4G / LTE iletişim yongasını da bünyesinde barındıracak.

Konuşulan detaylara göre yüksek donanım özelliklerine ek olarak HTC'nin şimdiye kadar hazırladığı en ince tasarımlı telefonlardan birisi olması beklenen Edge'in aynı zamanda kullanılan lens kalitesi açısından da kendi sınıfındaki en rekabetçi kameralardan birine sahip olacağı ifade ediliyor. 4.7-inch 720p HD S-LCD 2 ekrana ve Android 4.x işletim sistemiyle gelmesi beklenen telefonda aynı zamanda Beats Audio teknolojisi de yer alacak.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak HTC Edge'in Nisan ayında satışa çıkması bekleniyor.