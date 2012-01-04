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Dört çekirdekli Edge, HTC'nin en ince telefonlarından birisi olacak

7 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda çok fazla etkin olmayacağı ve operatörler vasıtasıyla yer alacağı belirtilen HTC'nin, Şubat sonunda gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'ne konsantre olduğu ve çok sayıda yeni model lanse edeceği ifade ediliyor.
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek etkinlik için HTC tarafında en fazla merak uyandıran model Edge olacak. Şirketin dört çekirdekli ilk telefonu olarak üst segmente konumlandırılacak Edge, Nvidia Tegra 3 platformundan güç alacak ve Qualcomm tarafından gelişirilen MSM 8906 kodlu 4G / LTE iletişim yongasını da bünyesinde barındıracak.
Konuşulan detaylara göre yüksek donanım özelliklerine ek olarak HTC'nin şimdiye kadar hazırladığı en ince tasarımlı telefonlardan birisi olması beklenen Edge'in aynı zamanda kullanılan lens kalitesi açısından da kendi sınıfındaki en rekabetçi kameralardan birine sahip olacağı ifade ediliyor.  4.7-inch 720p HD S-LCD 2 ekrana ve Android 4.x işletim sistemiyle gelmesi beklenen telefonda aynı zamanda Beats Audio teknolojisi de yer alacak.
Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak HTC Edge'in Nisan ayında satışa çıkması bekleniyor.

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erci501 7 yıl en beğenilen
S3 ile Edge arasında seçim yaparız artık.
elmacılarda böyle kendi cihazlarına bakıp kendilerini tatmin etsinler. ayrıntılar resimde :))) ressim.net/...
S3 ile Edge arasında seçim yaparız artık.elmacılarda böyle kendi cihazlarına bakıp kendilerini tatmin etsinler. ayrıntılar resimde :)))ressim.net/......
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1 Yanıt Yanıtla +24
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xxlancelotxx 7 yıl
ip ince yapip bataryadan kisiyolar 1 gunde sarj bitiyo sinir ediyolar adami azicik kalin olsun ama bi 2 3 gun giden telefon yapin kardesim artik ya
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tunc-rıdvan 7 yıl
Buram buram HTC kalitesi
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ataberk36ex 7 yıl
uzun süre iphone kullandım iphone 4 e kadar sonra hd desire aldım sensetion son olarak xl sorunsuz kolay kullanımlı sağlam androidlede harika cihaz burada saçma sapan karşılaştırma yapanlara şaşıyorum kullanmayan bilemez bence ve harika cihaz yapıyor htc sanırım xl mi bununla değiştireceğim kullanmadan yorum yapanlara tavsiyem bir kullanıp öyle yorum yapsınlar
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DH Misafiri 7 yıl
Galaxy s3 , HTC Edge ve iPhone 5 kıyasıya yarışırlar . Samsung eksiksiz komple bı sistem olması sebebiyle daha iyi cihaz olacağını dusunu yorum.Apple ismi ile yine bayrağı tasiyabilir lakin tüketiciler randevu olmasa galaxy s3 açık ara lider olur,yinede olur .benden söylemesi .
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Hard Coder 7 yıl
Tegra 2 nin nasıl bir işlemci olduğu ortada.
Qualcomm un söz verdiği gibi yeni nesil çift çekirdekli işlemcilerinden daha iyi performans alınacağını düşünüyorum..
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xLmNt13 7 yıl
telefonun şeklini özellikle kamera ve ses özellikleri beni cezbetti. Birde htc android güncelleme konusunda en hızlısı.
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re_death 7 yıl
telefonmu bu bence değil 4,7 inç nedir ya 4 inç üstü bana göre telefon için büyük sg2 yi elime aldığımda yok dedim bana göre değil büyük ekranlar tabiki büyük ekran sevenler için güzel
birde okadar büyük telefonun arka batarya kısmını niye standart tutuyosun o büyüklüğe göre yay bataryayı yap 2500+ mah milletide şarj derdinden kurtarsana 4 çekirdek olsa ne olucak işletim sistemi desteklemedikten sonra o performansı yakaliyamıyosunki
birde ıcs de kapasitif tuşmudur nedir onlar etkisiz olmuyomuydu etkisiz demiyelimde yer kazanmak için ekranda gözükmüyomuydu
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sahoron 7 yıl
ıııııı olmamış bence tasarım kötü ayrıca cerceveler çok kalın.
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Brumack 7 yıl
gözümde htc nin hep ayrı bir yeri olmuştur. mercedes-audi-bmw kapışmasını sonlandıran bentley gibi karizmatik bir figür olarak görüyorum bu markayı. kafa ütüleyen fanboyları da yok mis gibi. sensation xl in de 4 lüsünü çıkarsalar 2012'de de alsak.
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ezimuse 7 yıl
Amoled ekran kullanmadıkça benim telefonum ince demesinler.
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burakcarkci 7 yıl
haha alemsin valla,kardeş htc telefonları tüm dünya ile aynı anda TR de satışa sunulmuyor. Sen zaten satın aldığında diğer modellerde piyasaya sürülmüş oluyor. Yani demem o ki bazı telefonlar TR piyasasına gelene kadar modeller birikmiş.
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jix16 7 yıl
Bu HTC iyi güzel telefon yapıyor ama çok sık model çıkarıyor.
Ben Türkiyeye gelir gelmez İncredible S almıştım. Sonra aradan 1 ay geçti şunun fiyatına bakayım dedim. Bir baktım ne Sensation kalmış ne Evo 3d bizim telefonun esamesi okunmuyor.
Yani bunu da alınca max. 1 ay ömrü var..
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