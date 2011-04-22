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Dört çekirdekli ilk telefonlar Motorola'dan gelebilir; Tegra 3 tabanlı Bullet ve Jet modelleri yolda

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tarafından dünyanın dört çekirdekli ilk ARM Cortex-A9 çözümü olarak lanse edilen Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu tablet bilgisayarlarda ilk defa kullanacak üreticinin Motorola olabileceğinden bahsetmiştik. Gelen bilgilere göre firmaa, Tegra 2 tabanlı Xoom modelinin yerini alacak Xoom 2 modelinde Tegra 3 platformunu kullanacak ve yıl sona ermeden önce pazara sunacak. Nvidia ile işbirliğini Tegra 2 tabanlı yeni nesil akıllı telefonları Droid X 2 ve Droid Bionic modeliyle ilerletmeyi hedefleyen Motorola, Droid-Life sitesinin iddiasına göre dört çekirdekli akıllı telefonlarını pazara sunan ilk üretici de olabilir.

Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Motorola'nın, Bullet ve Jet kod adlı iki yeni model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Nvidia'nın Tegra 3 platformunu kullanacağı belirtilen yeni telefonların 1GB veya 1.5GB RAM, 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ve yakın alan iletişim teknolojisi NFC ile gelecekleri belirtiliyor. Her ikisinin de 16GB yerleşik depolama kapasitesi sunacağı söylenen telefonlar arasındaki farkı ise form faktörlerinin belirleyeceği konuşuluyor. Bullet kod adlı modelin tam dokunmatik tasarıma sahip olacağı ve 4.3-inç büyüklüğünde qHD (540 x 960 piksel) ekran ile geleceği, Jet modelinin ise 4-inç boyutunda qHD ekrana sahip olacağı ve farklı olarak kızaklı yapıda yeni bir klavyeye sahip olacağı iddia ediliyor.

Dört çekirdekli Tegra 3 platformu sayesinde gelişmiş grafik özelliklerine sahip olması beklenen telefonların, Nvidia'nın iddiaları doğrultusunda teorik olarak giriş seviyesindeki kimi dizüstü bilgisayarlara yakın işlem gücü sunması bekleniyor. Motorola tarafından 2012 için hazırlanan telefonların en iyi ihtimalle Ocak ayında yapılacak CES '12 etkinliğinde tanıtılmaları ve takip eden süreçte pazara sunulmaları bekleniyor.


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VideOyun 8 yıl en beğenilen
yc#1
**** Arkadaşlar bu tegra platformunada çok güvenmeyin performans olarak nvidia reklam ile resmen insanları etkisi altına aldı.Diğer firmaların çift çekirdek performanları tegra2 platformlarını katlıyor(Bknz:İpad2).Nvidia reklam ile işi götürüyor
Tegra 2 geçen sene piyasaya çıktı. A5 ise bu senenin ürünü.

Tegra 2 ve A5 ikiside geçen yılın teknolojisi,sonuçta a5 bu sene çıktı diye apple 2 ayda işlemciyi hazırlayıp sunmadı.Aradaki fark tegra 2 çok önceden tanıldığı için daha eski bir arm işlemci gibi geliyor ama tanıtıldı ne oldu tegra2 platform kullanan telefonlar daha yeni piyasaya çıkıyor.Sorun nvidia,samsung,motorola gibi firmalarda.Tanıttığı ürünleri o kadar geç piyasaya sürüyorlarki çıkmadan modası geçti yada geçen yılın ürünü diyebiliyoruz.2012'da tegra3 içinde geçen yılın ürünü dersin peki A6 işlemci içinde apple bu sene geliştirip seneye sunmayacakmı ? Aradaki farkı anlamak için kısaca şöyle diyeyim.Tegra 3'ün 3 ay öncesinden ne olacağını bilirken A6 işlemci ne zaman ipad3 tanıtılır o zaman öğreniriz.Yani apple şimdiden çıkıp reklam yapmaz.
Not:Apple firmasını hiçmi hiç sevmem fakat satış stratejileri üniversitelerde ders verilecek kadar iyi
yc#1**** Arkadaşlar bu tegra platformunada çok güvenmeyin performans olarak nvidia reklam ile resmen insanları etkisi altına aldı....
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deniz_sea 8 yıl
peki pil ne olacak isterse 8çekirdek olsun hemen çıtlayıp bitiricez uzun süren zevkli çitlemeler istiyoruz kullanamayacağımız çekirdekler değil
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VideOyun 8 yıl
Arkadaşlar bu tegra platformunada çok güvenmeyin performans olarak nvidia reklam ile resmen insanları etkisi altına aldı.Diğer firmaların çift çekirdek performanları tegra2 platformlarını katlıyor(Bknz:İpad2).Nvidia reklam ile işi götürüyor
Arkadaşlar bu tegra platformunada çok güvenmeyin performans olarak nvidia reklam ile resmen insanları etkisi altına aldı.Diğer firmaların çift çekirdek performa...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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alibotan 8 yıl
cekirdek sayisindaki artisi iyi yorumlamak lazim cunku akilli telefonlarin en buyuk sorunu sarjlarinin kisa surede bitmesi bunun onune gecmek icin cekirdek sayisini ne kadar arttirirlarsa guc tuketimi azalacagindan kullanim suresi artacaktir. Ayrica Android'te suanda coklu cekirdek destegi yok tam verim alinamiyor ama android 2.4 surumuyle google'nin coklu cekirdek destegi saglayacagini tahmin ediyorum cunku bundan sonraki cogu ust seviye cihaz cok cekirdekli islemciye sahip urunler olacak bunlarin cop olmamasi icin google'nin bu destegi saylaycagini umuyorum...
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VideOyun 8 yıl
Peki bu anroidin 50mb yazılım boyut sınırlamasına ne demeli böyle bir sınırlamamı olur yahu.Oyun felan hiç yapılmaz adam gibi
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savinelli 8 yıl
tek ümidim nvidia nın tegra platformunu kullanan cihazlar için özel yazılımlar geliştirip yazılım kalitesi halefine göre yerlerde gezen android platformu için güzel yazılımlar ortaya çıkarması. uygun kullanabilecek yazılım olmadan kaç çekirdeğin olduğunun önemli olmadığını ilk çift çekirdekli işlemciler çıktığında görmüştük. bilgisayar sektörü gibi adaptasyonu hızlı bir sektörde bile birkaç sene içinde ancak uygun yazılımlar çıkarak donanımı yeterince iyi kullanabilir olduk. cep telefonu sektöründe bu durumun seneler sürmesi kabul göremez çünkü cihazlar halihazırda bilgisayar kadar pahalılar.. umarım nvidia başarılı yazılımların ortaya çıkmasına önayak olur ve geçmişte bilgisayar sektörünün yaşadığı sancılı çekirdek dönemini cep telefonları da yaşamaz..
son olarak motorola ya yapılan genel eelştirilere katılıyorum. güzel donanım, fakat ulaşılabilirliği yok.
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Kumandan 8 yıl

ahmetaktas
...
son olarak motorola ya yapılan genel eelştirilere katılıyorum. güzel donanım, fakat ulaşılabilirliği yok.



adamları son olarak dolandıran bir Türk (?) cem uzan ... olunca bu tarafa pek yelken açmıyorlar sanırsam galiba ...
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castraelectro 8 yıl
Motorola dan beklenir...
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acmtncy 8 yıl
çekirdek sayısı arttıkça enerji tüketimi azalıyor. yani ihtiyaç olduğundan değil bu. yoksa tek çekirdek galaxy s bile uzun süre yeter.
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northernlights 8 yıl
Ne çabuk gelişiyor akıllı telefon teknolojisi.
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diemcizone 8 yıl
Telefonlara USB 3, HDMI gibi çıkışları standart olarak entegre etseler, klavye mause ve monitör, 5.1 hoperlör filan bağlayıp taşınabilir cep bilgisayarı olarakta kullanılır, aslında çok şahane :) evde monitörün, klavyen + mause ve 5.1 hoperlör sistemin filan hazır diyelim alıcaksın telefonunu tek tek bağlıyacaksın, sonra açıcaksın filmini oturacaksın oturağına alıcaksın cips, kola ne istersen artık :D Çok iyi olur aslında minipclerden daha iyi olur, daha ufak olur. en azınddan pc olarak kullanmadığındada boştayken işine yarar arkadaşlarını ararsın, mesaj atarsın, görüntülü konuşma yaparsın çok iyi bence. Batarya sorununuda şuanki lion pil teknolojisiyle sadece telefonun batarya bölümünü genişleterek ve telefonun batarya bölümünü kalınlaştırarak bataryayı büyülterek halledebilirler. artık piller yetersiz, kapasiteleri arttırılamıyor.
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TheFormul 8 yıl
Bence artık gereksize doğru gidiyoruz..
sonuçta eski değilde optimus2x atrix sgs2 felan hatta iphone4 sgs arc felan bile yeterince akıcı
şöyle daha önce olmayan özellik düşnseler telefonu herşey olarak kullanabilsek daha güzel olur habire çekirdek yükseltiyolar
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-MaTaDoR- 8 yıl
ah ah nerde o eski günler, zamanında bilgisayarda işlemci takip ediyorduk sonra hızına yetişemez olduk. telefonda renkli ekran, kamera, hafıza takip ediyoduk şimdikilerde telefonda işlemci takip ediyor çok mu yaşlandık :):) bu ne hız yahu:):):)
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Klasör.:X:. 8 yıl
bu değişim hızını görünce bi an kıyamet alametimi diye düşünüyorum
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darkaura 8 yıl
tarih her zamanki gibi tekerrur ediyor.
mac-windows senaryosu islemeye basladi.
o kadar cok cesitte o kadar cok android telefon cikiyorki applein tek basina cevap yetistirebilmesi cok zor. ayni 90lardaki mac-windows rekabetinde oldugu gibi.
orta vadede androidin sinirsiz cesitlilikle piyasaya hakim olup, iphoneu dominant oyuncudan marjinal tercih haline getirmesi kacinilmaz gibi duruyor.
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Kumandan 8 yıl
eskiden bir cihaz 6 ay-1 yıl sonra demode olurdu, şimdi 1 ay sonra oluyor.
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VideOyun 8 yıl en beğenilen
yc#1
**** Arkadaşlar bu tegra platformunada çok güvenmeyin performans olarak nvidia reklam ile resmen insanları etkisi altına aldı.Diğer firmaların çift çekirdek performanları tegra2 platformlarını katlıyor(Bknz:İpad2).Nvidia reklam ile işi götürüyor
Tegra 2 geçen sene piyasaya çıktı. A5 ise bu senenin ürünü.

Tegra 2 ve A5 ikiside geçen yılın teknolojisi,sonuçta a5 bu sene çıktı diye apple 2 ayda işlemciyi hazırlayıp sunmadı.Aradaki fark tegra 2 çok önceden tanıldığı için daha eski bir arm işlemci gibi geliyor ama tanıtıldı ne oldu tegra2 platform kullanan telefonlar daha yeni piyasaya çıkıyor.Sorun nvidia,samsung,motorola gibi firmalarda.Tanıttığı ürünleri o kadar geç piyasaya sürüyorlarki çıkmadan modası geçti yada geçen yılın ürünü diyebiliyoruz.2012'da tegra3 içinde geçen yılın ürünü dersin peki A6 işlemci içinde apple bu sene geliştirip seneye sunmayacakmı ? Aradaki farkı anlamak için kısaca şöyle diyeyim.Tegra 3'ün 3 ay öncesinden ne olacağını bilirken A6 işlemci ne zaman ipad3 tanıtılır o zaman öğreniriz.Yani apple şimdiden çıkıp reklam yapmaz.
Not:Apple firmasını hiçmi hiç sevmem fakat satış stratejileri üniversitelerde ders verilecek kadar iyi
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El Fuego 8 yıl
DH Misafirine katiliyorum. Basit ve yerme amacli yorumlara aldirmayin. Tipik iPad yamaklari...
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wentworthscofield 8 yıl
motorola ile lg sürekli ateşi körüklüyorlar samsung gemiyi frenlemeye çalışıyor ama rakiplerinden geri kalmak da istemiyor

kazanları patlayacak ama hadi hayırlısı

teknolojinin biraz daha uzun kullanım süresi olmalı

örneğin ipad Türkiye'ye geldikten 3-4 ay sonra ipad 2 duyuruldu

haliyle birçok kişi onu almak istedi ama 2 yıl taksitle aldığı şeyi de kimse 3 aya sonra değiştiremez

yani çoğu zaman firmalar boş yere kürek çekiyorlar

sadece çöp oluşturuyorlar

not: nokia ilk satırlarda bahsettiğim durumu bildiği için yavaş yavaş ilerliyor çok akıllı firma çooook
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