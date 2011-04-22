Dört çekirdekli ilk telefonlar Motorola'dan gelebilir; Tegra 3 tabanlı Bullet ve Jet modelleri yolda

Nvidia tarafından dünyanın dört çekirdekli ilk ARM Cortex-A9 çözümü olarak lanse edilen Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu tablet bilgisayarlarda ilk defa kullanacak üreticinin Motorola olabileceğinden bahsetmiştik. Gelen bilgilere göre firmaa, Tegra 2 tabanlı Xoom modelinin yerini alacak Xoom 2 modelinde Tegra 3 platformunu kullanacak ve yıl sona ermeden önce pazara sunacak. Nvidia ile işbirliğini Tegra 2 tabanlı yeni nesil akıllı telefonları Droid X 2 ve Droid Bionic modeliyle ilerletmeyi hedefleyen Motorola, Droid-Life sitesinin iddiasına göre dört çekirdekli akıllı telefonlarını pazara sunan ilk üretici de olabilir.

Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Motorola'nın, Bullet ve Jet kod adlı iki yeni model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Nvidia'nın Tegra 3 platformunu kullanacağı belirtilen yeni telefonların 1GB veya 1.5GB RAM, 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ve yakın alan iletişim teknolojisi NFC ile gelecekleri belirtiliyor. Her ikisinin de 16GB yerleşik depolama kapasitesi sunacağı söylenen telefonlar arasındaki farkı ise form faktörlerinin belirleyeceği konuşuluyor. Bullet kod adlı modelin tam dokunmatik tasarıma sahip olacağı ve 4.3-inç büyüklüğünde qHD (540 x 960 piksel) ekran ile geleceği, Jet modelinin ise 4-inç boyutunda qHD ekrana sahip olacağı ve farklı olarak kızaklı yapıda yeni bir klavyeye sahip olacağı iddia ediliyor.

Dört çekirdekli Tegra 3 platformu sayesinde gelişmiş grafik özelliklerine sahip olması beklenen telefonların, Nvidia'nın iddiaları doğrultusunda teorik olarak giriş seviyesindeki kimi dizüstü bilgisayarlara yakın işlem gücü sunması bekleniyor. Motorola tarafından 2012 için hazırlanan telefonların en iyi ihtimalle Ocak ayında yapılacak CES '12 etkinliğinde tanıtılmaları ve takip eden süreçte pazara sunulmaları bekleniyor.