Dosya Konusu : Sağlığımız dijitalleşiyor - E-Nabız projesi

İlk bölümüne burada değindiğimiz Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık odaklı E-Nabız platformu ile ilgili ikinci bölümde ise sisteme giriş ve arayüz kullanımı ile ilgili kısa bilgiler veriyor olacağız.





Tahmin edeceğiniz üzere E-Nabız sistemine giriş e-devlet şifreniz ile oluyor. Eğer henüz e-devlet şifreniz yok ise e-devlet.org adresinden gerekli adımları takip ederek kendinize şifre oluşturabilirsiniz. Ayrıca aile hekiminiz tarafından da geçici şifre tanımlanabiliyor.





E-devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra boy, kilo gibi temel bilgilerinizi girdiğiniz ve verilerinize erişim ile ilgili izinleri ayarladığınız birkaç adım sonrasında E-Nabız kullanıcı arayüzü karşınıza geliyor.





E-Nabız arayüzünde kullanıcının erişimini kolaylaştırmak niyeti ile tüm menüler tek bir sayfaya sığdırılmaya çalışılmış. Bu bakımdan sayfada bazı menülere erişmek için aşağı doğru kaydırmak gerekiyor. Yani mobil uygulamalardan alıştığımız kayar menüler ve geçişler ile arayüzün kaydırma yapmayacak şekile ekranı optimize kullanmasına burada rastlayamıyoruz.





Arayüzün üst kısmında organ bağışı sayfası, randevularınızı görebileceğiniz ve randevu alabileceğiniz sayfa, yaptığınız paylaşımları görebileceğiniz sayfa, sisteme ne zaman eriştiğinize dair kayıt sayfası, mesajlar ve yardım için menüler yer alıyor.





Arayüzün sağ tarafında aile hekim bilgileriniz, yaş ve kan grubu bilgileriniz, takvim ve işlemleriniz ile ilgili çeşitli bildirimler yer alıyor.





Orta kısım ise tansiyon, ağırlık, adım, antrenman, şeker, nabız, vücut kitle indeksi, düşma sayısı, kalori, solunum hızı biri pek çok yaşamsal değerinizi girebileceğiniz ve bunları görüntüleyebileceğiniz bir alan barındırıyor. Gelecekteki tedavileriniz için buradaki bilgileriniz doktorlara yol gösterebiliyor. Ayrıca sağlık ile ilgili hastane ziyareti ve tedaviler özet olarak bu kısımda yer alıyor.





Burada tüm değerlerin manuel olarak girildiğini hatırlatalım. Yani HealthKit gibi çeşitli sağlık takip cihazlarından alınan ölçümlerin otomatik olarak eklendiği bir sistem değil. Bu bakımdan sürekli hergün yeni değer girmeniz gerekiyor ki bu da kullanıcılara biraz zahmetli olacak. Ayrıca E-Nabız sisteminin herhangi bir mobil uygulaması mevcut değil. Umarız gelecekte mobil uygulaması ile otomatik olarak yaşam değerlerini takip eden ve bunları istatistik haline getiren bir sisteme dönüşür.





Sol tarafta ise kurum aktivitelerinizi gösteren menüler mevcut. Hangi hastanelere gittiğiniz ve bu hastanelerde konan teşhisler Sağlık Tesis Ziyaretleri altında bulunuyor. Burada teşhisleri inceleyebilir dilerseniz kişisel sağlık uzmanınızla paylaşabilirsiniz.





Daha sonra ise sırasıyla reçeteleriniz, raporlarınız, tahlileriniz, röntgen görselleriniz, alejileriniz, acil durum notlarınız ve diğer dökümanlarınız için menüler mevcut. Bu menüler ile PDF olarak dökümanlarınızı bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz.





E-Nabız genel anlamda dijital sağlık sistemi ile ilgili hemen herşeyi biraraya toplamayı başarmış bir platform olarak göze çarpıyor. İnternet ile bir şekilde haşır neşir olan herkesin yakından takip edebileceği sistem sayesinde hayat biraz daha kolaylaşacak gibi görünüyor.





Gelecekte E-Nabız platformuna hekiminiz tarafından onaylanmış alerjileriniz ve eğer yaptırmışsanız deri Prick Testi sonuçlarınız, gebelikle izlemlerine yönelik olarak bilgilendirme ve hatırlatma mesajları, gebelikle ilgili bilgilendirmeler, çocuklar için aşı takip bilgilerini ve persentil eğrileri (büyüme eğrileri), kronik hastalığı olan kullanıcıların doktor randevu ziyaretlerini takip edebildikleri Kronik Hastalık Yönetimi gibi pek çok yeniliğin eklenmesi planlanıyor.