Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dosya Konusu : Sağlığımız dijitalleşiyor - E-Nabız projesi

3 yıl
2,1b
1
5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dosya Konusu : Sağlığımız dijitalleşiyor - E-Nabız projesi
İlk bölümüne burada değindiğimiz Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık odaklı E-Nabız platformu ile ilgili ikinci bölümde ise sisteme giriş ve arayüz kullanımı ile ilgili kısa bilgiler veriyor olacağız. 

Tahmin edeceğiniz üzere E-Nabız sistemine giriş e-devlet şifreniz ile oluyor. Eğer henüz e-devlet şifreniz yok ise e-devlet.org adresinden gerekli adımları takip ederek kendinize şifre oluşturabilirsiniz. Ayrıca aile hekiminiz tarafından da geçici şifre tanımlanabiliyor. 

E-devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra boy, kilo gibi temel bilgilerinizi girdiğiniz ve verilerinize erişim ile ilgili izinleri ayarladığınız birkaç adım sonrasında E-Nabız kullanıcı arayüzü karşınıza geliyor. 

E-Nabız arayüzünde kullanıcının erişimini kolaylaştırmak niyeti ile tüm menüler tek bir sayfaya sığdırılmaya çalışılmış. Bu bakımdan sayfada bazı menülere erişmek için aşağı doğru kaydırmak gerekiyor. Yani mobil uygulamalardan alıştığımız kayar menüler ve geçişler ile arayüzün kaydırma yapmayacak şekile ekranı optimize kullanmasına burada rastlayamıyoruz. 
Dosya Konusu : Sağlığımız dijitalleşiyor - E-Nabız projesi
 

Arayüzün üst kısmında organ bağışı sayfası, randevularınızı görebileceğiniz ve randevu alabileceğiniz sayfa, yaptığınız paylaşımları görebileceğiniz sayfa, sisteme ne zaman eriştiğinize dair kayıt sayfası, mesajlar ve yardım için menüler yer alıyor. 

Arayüzün sağ tarafında aile hekim bilgileriniz, yaş ve kan grubu bilgileriniz, takvim ve işlemleriniz ile ilgili çeşitli bildirimler yer alıyor. 

Orta kısım ise tansiyon, ağırlık, adım, antrenman, şeker, nabız, vücut kitle indeksi, düşma sayısı, kalori, solunum hızı biri pek çok yaşamsal değerinizi girebileceğiniz ve bunları görüntüleyebileceğiniz bir alan barındırıyor. Gelecekteki tedavileriniz için buradaki bilgileriniz doktorlara yol gösterebiliyor. Ayrıca sağlık ile ilgili hastane ziyareti ve tedaviler özet olarak bu kısımda yer alıyor. 

Burada tüm değerlerin manuel olarak girildiğini hatırlatalım. Yani HealthKit gibi çeşitli sağlık takip cihazlarından alınan ölçümlerin otomatik olarak eklendiği bir sistem değil. Bu bakımdan sürekli hergün yeni değer girmeniz gerekiyor ki bu da kullanıcılara biraz zahmetli olacak. Ayrıca E-Nabız sisteminin herhangi bir mobil uygulaması mevcut değil. Umarız gelecekte mobil uygulaması ile otomatik olarak yaşam değerlerini takip eden ve bunları istatistik haline getiren bir sisteme dönüşür.

Sol tarafta ise kurum aktivitelerinizi gösteren menüler mevcut. Hangi hastanelere gittiğiniz ve bu hastanelerde konan teşhisler Sağlık Tesis Ziyaretleri altında bulunuyor. Burada teşhisleri inceleyebilir dilerseniz kişisel sağlık uzmanınızla paylaşabilirsiniz. 

Daha sonra ise sırasıyla reçeteleriniz, raporlarınız, tahlileriniz, röntgen görselleriniz, alejileriniz, acil durum notlarınız ve diğer dökümanlarınız için menüler mevcut. Bu menüler ile PDF olarak dökümanlarınızı bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. 

E-Nabız genel anlamda dijital sağlık sistemi ile ilgili hemen herşeyi biraraya toplamayı başarmış bir platform olarak göze çarpıyor. İnternet ile bir şekilde haşır neşir olan herkesin yakından takip edebileceği sistem sayesinde hayat biraz daha kolaylaşacak gibi görünüyor. 

Gelecekte E-Nabız platformuna hekiminiz tarafından onaylanmış alerjileriniz ve eğer yaptırmışsanız deri Prick Testi sonuçlarınız, gebelikle izlemlerine yönelik olarak bilgilendirme ve hatırlatma mesajları, gebelikle ilgili bilgilendirmeler, çocuklar için aşı takip bilgilerini ve persentil eğrileri (büyüme eğrileri), kronik hastalığı olan kullanıcıların doktor randevu ziyaretlerini takip edebildikleri Kronik Hastalık Yönetimi gibi pek çok yeniliğin eklenmesi planlanıyor. 

https://enabiz.gov.tr/Giris.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VeZiLay 3 yıl
facebook twitter her yere bilgi giriyor sağlık için bilgi gireceği zaman fişleneceğim diye itiraz ediyor:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 3 yıl
Bu resmen fişlenmek, bir de kendi elimizle bilgi girecez ha ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 3 yıl
S health uygulmasina baglanmali ve gear fit gibi elektronik band ve saatlerle uyumlu hale getirilmeli..ek olarak note 3 gibi bazi cihazlarda adimsayar + s5 in kalp ritmi olcmesi vs bunlari desteklemezse de tutmaz.. kimsenin her gece uyumadan bu siteyi acip bilgileri manuel girecegini dusunmuyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 3 yıl
Hastalıkla uğraşan insan bunun değerini anlar. Dezavantajları bir yana bence güzel uygulama.

WP uygulamasını da bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
sağlığımızı fişleyene kadar öncelikle mezun olunan okulun diplomasını e-devlet sayfasına koysunlar ! sahte diploma sahte noter onayı ! ( noter bile tasdiklediği dökümanları 10 yıl koruyor sözde ! )
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iCam Pro FHD: Yeni nesil kamera! Ev ve işyerlerinin vazgeçilmezi olabilir! Video ön inceleme 3 yıl Mobilite: Asus ZenFone 2, Vodafone Smart 6, HTC One M9+, Galaxy S6 Edge Plus, 5G için belirlenen hızlar ve dahası... 3 yıl Nvidia Geforce GTX 980Ti SLI ile ULTRA Detay Oyun Keyfi 3 yıl Mercedes-AMG GT S ile Sanal Gerçeklik Deneyimini test ettik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim