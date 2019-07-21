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Dr. Manhattan geri dönüyor! Watchmen dizisinin uzun fragmanı paylaşıldı

HBO'nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Watchmen dizisi için ilk uzun fragman paylaşıldı. Fragmanda serinin sevilen karakteri Doctor Manhattan'ı ilk kez görüyoruz.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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HBO'nun merakla beklenen Watchmen dizisi nihayet ekranlara geliyor. Önümüzdeki ekim ayında başlayacak olan dizinin bugün yeni bir fragmanı daha paylaşıldı. San Diego Comic-Con'da yayınlanan fragman özellikle de serinin hayranlarını heyecanlandırmayı başardı:


Yayınlanan yeni fragmanda Watchmen dizisini ilk defa detaylı bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz. Fragmanın belki de etkileyici kısmı serinin en ünlü karakteri olan Doctor Manhattan'ın ortaya çıkması olmuş. Dr. Manhattan önce Mars'ta sonra da Dünya'da görülüyor. Fragmanda ayrıca Rorschach ve Ozymandias gibi karakterler de var.

Alan Moore ve Dave Gibbons'un 1986-1987 yıllarında yayınladığı Watchmen çizgi romanları, bildiğiniz gibi daha önce Zack Snyder tarafından beyaz perdeye uyarlanmıştı. Yeni Watchmen dizisi ise hem çizgi romanlardan hem de Snyder'ın uyarlamasından çok daha farklı bir yapıda olacak. Yapımcı Damon Lindelof, dizinin Watchmen çizgi romanlarıyla aynı evrende geçeceğini ancak farklı hikayeleri anlatacağını söylemişti.

Süper kahramanların birer suçlu olarak değerlendirildiği alternatif bir tarihte geçen Watchmen çizgi romanları, yayınlandığı dönemde konusu ve anlatım tarzıyla büyük övgü ve takdir toplamıştı. Dönemin çizgi roman dünyası için bir devrim olarak nitelendirilen Watchmen, 1989 yılında Hugo Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Orijinal Watchmen çizgi romanları 1985 yılında geçiyordu. HBO'nun dizisinde ise modern zamanlar konu alınıyor. Yapımcı ekip bazı orijinal karakterlerin dizide yaşlanmış halleriyle görünebileceğini söylemişti. Örneğin fragmanda ünlü aktör Jeremy Irons'ı yaşlı Ozymandias olarak görüyoruz.

Watchmen dizisi ekim ayında başlayacak.
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Led Zeppelin 24 dk.
Dc dizileri hep beklentimin üstünde çıktı, umarım bunda da aynısı olur.
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r0ket 36 dk.
Dr varsa izlemek mecburi olur. hobareyyy
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