Drone'lar balinaların hayatlarını kurtaracak

İlk etapta eğlence aracı olarak lanse edilen fakat ardından havadan çekim, yangın söndürme, kargo teslimatı ve doğal afetler sonrası hasar tespiti gibi çok daha faydalı amaçlarla kullanılmaya başlanan drone’lar vahşi yaşamın gözlenmesinde de önemli bir rol üstleniyorlar. Hayvanları korkutmadan ve en ufak bir zarar vermeden doğal yaşamın takip edilmesini sağlayan insansız hava araçları bu kez balina ve yunuslar için uçacaklar.

Kuzey Büyük Okyanusu'nda bulnan Hawaii Adalar Bölgesi’nde yaşayan balina ve yunusların son durumları, sayıları, davranışları ve göç eğilimleri havadan anbean görüntülenecek. Drone olarak ise "hexacopter" adıyla bilinen, yüksek çözünürlükte çekim yapabilen daha ağır kameraları taşıyabilen ve şiddetli rüzgar gibi olumsuz çevresel faktörlere karşı dayanıklı araçlar tercih edilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Auckland Universitesi Coğrafi Bilim Profesörü Barbara Bollard-Breen, drone’lar sayesinde balinalara dair daha önce elde edemedikleri önemli bilgileri topladıklarını söyleyerek deniz ekosistemindeki canlı yaşamının hava araçlarından fazlasıyla fayda göreceklerini, amaçlarının hayvanları koruma altına alarak neslin devamını sağlamak olduğunu belirtti.