Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Drone'lar balinaların hayatlarını kurtaracak

Artık birçok farklı alanda aktif olarak kullanılmaya başlanan drone’lar bu kez deniz canlıları için havalanacaklar. Nesli tükenmekte olan balina ve yunusların yaşamlarını drone’lar kurtaracak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,8b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İlk etapta eğlence aracı olarak lanse edilen fakat ardından havadan çekim, yangın söndürme, kargo teslimatı ve doğal afetler sonrası hasar tespiti gibi çok daha faydalı amaçlarla kullanılmaya başlanan drone’lar vahşi yaşamın gözlenmesinde de önemli bir rol üstleniyorlar. Hayvanları korkutmadan ve en ufak bir zarar vermeden doğal yaşamın takip edilmesini sağlayan insansız hava araçları bu kez balina ve yunuslar için uçacaklar.
Kuzey Büyük Okyanusu'nda bulnan Hawaii Adalar Bölgesi’nde yaşayan balina ve yunusların son durumları, sayıları, davranışları ve göç eğilimleri havadan anbean görüntülenecek. Drone olarak ise "hexacopter" adıyla bilinen, yüksek çözünürlükte çekim yapabilen daha ağır kameraları taşıyabilen ve şiddetli rüzgar gibi olumsuz çevresel faktörlere karşı dayanıklı araçlar tercih edilecek.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Auckland Universitesi Coğrafi Bilim Profesörü Barbara Bollard-Breen, drone’lar sayesinde balinalara dair daha önce elde edemedikleri önemli bilgileri topladıklarını söyleyerek deniz ekosistemindeki canlı yaşamının hava araçlarından fazlasıyla fayda göreceklerini, amaçlarının hayvanları koruma altına alarak neslin devamını sağlamak olduğunu belirtti.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bukalemun 3 yıl
Balina ve yunusları öldüren, avlayan ve bu tarz gemilere sahip ülkeler belli. Nükleer silah denemeleri , petrol arama şirketleri , uöak gemisi ve denizaltısı olan ülkelerde belli. DRONE ile çevre çalışmalarına elbette katkı olacaktır ama yokettikten sonra raporlamak için olması biraz garip ,
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 3 yıl
tm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple, 200 000 dolar ödüllü açık bulma programı başlattı 3 yıl AMD Radeon RX 470 sahneye çıkıyor: İşte fiyatlar 3 yıl Türkiye nüfüsunun yarısı e-Devlet Kapısı’nı kullanıyor 3 yıl Amazon, kendi kargo uçak filosunu kuruyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 7, ön siparişlerde görünmeye başladı 3 yıl iPhone 7′nin çalışır haldeki ilk videosu sızdırıldı 3 yıl Apple enerji satmak için gerekli olan izni aldı 3 yıl Amerika'da internetten indirilen içeriklerden de vergi alınacak 3 yıl "Sosyal ağda bomba yenilik" gibi abartı haberleri artık Facebook’ta görmeyeceksiniz 3 yıl MateDock: Huawei’den yenilikçi bir bağlantı aksesuarı 3 yıl Tüm istatistikleri alt üst eden Pokemon Go hakkında dudak uçuklatan rakamlar 3 yıl LG V20, 6 Eylül’de geliyor 3 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk’ten ilk tanıtım videosu geldi 3 yıl Çin'in Ay'daki uzay aracı Yutu'ya elveda zamanı 3 yıl BBC, Rio Olimpiyatları'ndan 360 derecelik videolar yayınlayacak 3 yıl Xiaomi Redmi 4 sızdırıldı 3 yıl Yenilikçi özellikleriyle Dropbox Paper, herkesin kullanımına açıldı 3 yıl Güncellenmiş Remix OS, Pixel C ve Nexus 9 için indirmeye sunuldu 3 yıl Samsung, Fiat’ın Marelli iştirakini satın alıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Drone'lar balinaların hayatlarını kurtaracak Sonraki SEO ve Girişimcilik seminerine davetlisiniz 3 yıl Türk Savunma Sanayii Orta Doğu’da güçleniyor 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 inceleme videosu 3 yıl DJI dünyanın ilk drone parkını açıyor 3 yıl Facebook'un hayranlık uyandıran yeni laboratuvarı: Area 404 3 yıl Sosyal medyadan para kazananlara %15 vergi 3 yıl Apple Music'in Android uygulaması beta sürecinden çıktı 3 yıl Xiaomi Mi Notebook Air, global olarak satışa çıkacak ama gayri resmi 3 yıl Yeni nesil Samsung Edge telefonlarda LG izleri olacak 3 yıl “Galaxy Note 7, bugüne kadarki en çok satan Note cihazı olacak” 3 yıl ZTE yeni telefonu için kullanıcılardan fikir bekliyor 3 yıl Bu şirket 2017'de Ay'a gidiyor; Hedef: 16 katrilyon dolar değerindeki Ay madenleri 3 yıl Google Navigasyon İnceleme 3 yıl Tesla, Solar City firmasını bünyesine katıyor 3 yıl Windows 10 yıldönümü güncellemesi başladı 3 yıl Trafik sorununu ortadan kaldıracak sıra dışı otobüs yollara çıktı 3 yıl Renault ZOE Fransa elektrikli araç pazarının %38'ine sahip 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 güç tasarruf modu, ekran çözünürlüğünü düşürüyor 3 yıl 15 milyon Telegram kullanıcısının bilgileri çalındı 3 yıl Bitcoin'e hırsızlık şoku: Zarar milyar dolara ulaştı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim