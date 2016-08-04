Facebook'un hayranlık uyandıran yeni laboratuvarı: Area 404

Birçok kişinin sadece sosyal ağ olarak tanıdığı Facebook aslında yazılım şirketi olmanın yanı sıra teknolojinin birçok alanında yatırımlar yapan, yeni ürünler geliştiren bir profile sahip. İletişimin tüm kanallarını daha kolay hale getirerek insan hayatını kolaylaştırmak isteyen dünya devi bu misyonla yeni laboratuvarını hayata geçirdi.

Facebook’un Kaliforniya Menlo Park’taki ofisinde yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğünde bir alan üzerine kurulan "Area 404" isimli merkezde modelleme, analiz ve prototip çalışmaları yürütülecek. Ar-Ge ve üretim konusunda Facebook için oldukça önemli olan laboratuvarda yüksek irtifalı internet drone’ları, Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğü, elektron mikroskopları ve açık kaynak ağ ekipmanları üzerine yeni araştırmalar gerçekleştirilecek.

İçerisinde torna ve CNC tezgazları, su jeti, çalışma istasyonları, sac kesme makineleri ve ölçüm cihazları gibi ekipmanların yer aldığı Area 404, teknik donanım özellikleriyle çalışanların neredeyse tüm ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamayı başarıyor. Üstelik 360 derece video ve fotoğraf çekebilen bir kamera prototipinin de bulunduğu merkezin ilk görüntülerine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

https://code.facebook.com/posts/561611824036387/inside-facebook-s-hardware-labs-moving-faster-with-more-collaboration/?__mref=message_bubble