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Facebook'un hayranlık uyandıran yeni laboratuvarı: Area 404

Genellikle yazılım şirketi olarak bilinen ancak donanım alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiren Facebook'un üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini yürüteceği yeni laboratuvarı kapılarını açtı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Birçok kişinin sadece sosyal ağ olarak tanıdığı Facebook aslında yazılım şirketi olmanın yanı sıra teknolojinin birçok alanında yatırımlar yapan, yeni ürünler geliştiren bir profile sahip. İletişimin tüm kanallarını daha kolay hale getirerek insan hayatını kolaylaştırmak isteyen dünya devi bu misyonla yeni laboratuvarını hayata geçirdi.
Facebook’un Kaliforniya Menlo Park’taki ofisinde yaklaşık 2 bin metrekare büyüklüğünde bir alan üzerine kurulan "Area 404" isimli merkezde modelleme, analiz ve prototip çalışmaları yürütülecek. Ar-Ge ve üretim konusunda Facebook için oldukça önemli olan laboratuvarda yüksek irtifalı internet drone’ları, Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüğü, elektron mikroskopları ve açık kaynak ağ ekipmanları üzerine yeni araştırmalar gerçekleştirilecek.
İçerisinde torna ve CNC tezgazları, su jeti, çalışma istasyonları, sac kesme makineleri ve ölçüm cihazları gibi ekipmanların yer aldığı Area 404, teknik donanım özellikleriyle çalışanların neredeyse tüm ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamayı başarıyor. Üstelik 360 derece video ve fotoğraf çekebilen bir kamera prototipinin de bulunduğu merkezin ilk görüntülerine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

https://code.facebook.com/posts/561611824036387/inside-facebook-s-hardware-labs-moving-faster-with-more-collaboration/?__mref=message_bubble Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 3 yıl
Yok artık, internet sitesine labaratuar, Tr de üniversitelerde labaratuar yok .
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fuujitsu 3 yıl
Saç kesme makineleri.
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kadirirdem 3 yıl
adamlar nereden nereye geldiler vay be...
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sniper23 3 yıl
Area 51'de bizi görecek mi ?
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Barni Moloztaş 3 yıl
404 not found
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AndaCakan 3 yıl
Bi fotokopi makinesi yeterdi aslında diğer firmaları kopyalamaktan başka bir şey yapmıyor facebook artık
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