Dronestagram fotoğraf yarışması kazananları açıklandı

Hava fotoğrafçılığının estetik yönünü ön plana çıkarma arzusuyla kurulan, drone’ların yaygınlaşmasıyla daha büyük bir kitleye hitap eden Dronestragram’ın 2018 yılı fotoğraf yarışması kazananları belli oldu.

Drone’lar yaygınlaşmadan önce helikopter, hava balonu ve uçakla çekilen fotoğrafların paylaşıldığı platform, bu nedenle paylaşılan fotoğraf sayısının az olduğu platform, drone’larla birlikte daha büyük bir kitleye hitap etmeye başladı. Bu sayede popülerliği her geçen gün biraz daha arttı.

Kurulduğu 2013 yılından bu güne, yıl boyu paylaşılan fotoğraflar arasında bir yarışma düzenleyen platform, göz alıcı bir çok fotoğraf arasında 2018 yılı kazananlarını açıkladı. Kazanan kare, bir drone fotoğrafçısı olan Martin Sanchez’in deklanşöründen çıkan “Aç Hipopotamlar” karesi oldu. Kare aynı zamanda National Gepgraphic Fotoğraf Yarışması'nda “halkın seçimi” ödülüne layık görülmüştü.

İkincilik ödülü Tayland’da çekilen balıkçı ağlarının görüntülendiği kareye giderken, üçüncülük için sahilde köpekleriyle gezen ve “bu bir drone fotoğrafı mı” diye sorgulatan insanların gölgelerinin yer aldığı fotoğraf layık görüldü.

Yarışmada sergilenmeye değer görülen kareleri galerimizden izleyebilirsiniz.

https://newatlas.com/dronestagram-2018-best-drone-photography-winners/57944/