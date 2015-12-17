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Dronlar yakın gelecekte saatlerce havada kalabilecek

Intelligent Energy,uçuş süresi ortalama 15-20 dakika olan Drone'ları, prototipini duyurduğu yeni mesafe arttırıcı ile saatlerce havada tutacak.Ticari kullanım önündeki büyük engellerden biri kalkıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,8b
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Zamazingo
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Dronlar yakın gelecekte saatlerce havada kalabilecek
 
Geçtiğimiz birkaç yılda Drone'lar isimlerinden çok söz ettirir oldu. Cihazların popülerliği artarken, özellikleri ve fonksiyonları da git gide gelişiyor. Eskiye kıyasla çok daha ucuz, güçlü ve kontrolü kolay cihazlara dönüşüyorlar. Daha küçük ve kaliteli kameralar ile donatılan ürünler, oto pilot özellikleriyle de birçok alanda kendilerine yer ediniyor. Bu hızlı değişikliklere rağmen Drone'lara ilişkin pek değişmeyen özellikleri ise pil ömürleriydi.

Bu konuya çözüm sunduğunu belirten Intelligent Energy, Drone'lar için uyarladığı teknolojisi ile 15-20 dk olan ortalama uçuş süresini 2 saate çıkardığını ve şarj işlemi için gerek duyulan ortalama 40 dakikalık süreyi ise birkaç dakikaya indirdiğini belirtti.

Yakıt hücreleri konusunda uzman firma, Drone'lar için uyarladığı çok hafif yakıt hücresi yığınlarını batarya ile bir araya getirerek kullanıcılar ve üreticiler için bu büyük iki dar boğazı aşıyor. Basınçlı hidrojenin Drone içerisinde yerleşik pile doldurulmasıyla şarj işlemi de birkaç dakika içinde halloluyor.
Firma bir drone üzerine yerleştirdiği prototipini CES 2016' da meraklılarına sergileyecek. Arttırılmış uçuş süresini nasıl bir show ile sunacağı ise ilgi uyandıran konulardan sadece biri.   

http://www.intelligent-energy.com/news-and-events/company-news/2015/12/15/intelligent-energy-hydrogen-fuel-cells-significantly-extend-drone-flight-time/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mephalay 3 yıl
Drone neyse de, bu teknoloji cep telefonlari ve laptoplar icin guzel olacak.
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ylmzsngl 3 yıl
Yanılmıyorsam Amazon yakın mesafedeki bazı ürünlerin teslimini bunlarla yapıyormuş. Reklam da olabilir ama uzun vadede gerçekleşebilir bir hayal.
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arel.gr 3 yıl
"şarj işlemi de birkaç dakika içinde halloluyor" yillarin peri masali, fiziki uygulamayi gorelim.
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RevivaL 3 yıl
5 dakika şarj ile 2 saat uçuş. Süper olur
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ardabeyim 3 yıl
Hidrojen pili teknolojisinin otomobillerde kullanılması saçmalıktı zaten, değişimi kolay hafif ve ucuz en doğru yeri bulmuşlar dronelarda. Burada tartışmamız gereken konu buydu aslında... Forum yorumlarında artık eskisi gibi teknoloji yerine dandik gazetelerin internet haberlerinin altına yapılan yorumlardaki gibi konular konuşulmaya başlanacak diye korkuyorum. Hem - yi de kaldırdınız zaten hangi yorumu okuyacağımızı şaşırdık.
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Seyrim 3 yıl
Hadi bakalım.. Dronla başlar başka şeylerle devam eder..
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kadirirdem 3 yıl
Eğer bu olursa süper gelişme belli başlı sorunları da getirebilir bu....
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mansurmarsak 3 yıl
Bu drone lar beni korkutmaya başladı...
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YasinCC 3 yıl
esmerbuyucu
Milletin arka bahçesini dikizleme vb. Bence özel hayatının gizliliğini tehdit eden bir unsur. Şimdi biri gitse dünya yıldızının bahçesinin üstünden drone uçursa...

Gizlilik diye bir şey facebook, twitter, instagram gibi sosyal paylaşım siteleri sayesinde kalmadı artık insanların böyle şeyleri kafaya takacağını zannetmiyorum. Millet bir lavaboya gittiğini paylaşmıyor zaten.
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irish 3 yıl YasinCC
YasinCC

esmerbuyucu

Milletin arka bahçesini dikizleme vb. Bence özel hayatının gizliliğini tehdit eden bir unsur. Şimdi biri gitse dünya yıldızının bahçesinin üstünden drone uçursa...


Gizlilik diye bir şey facebook, twitter, instagram gibi sosyal paylaşım siteleri sayesinde kalmadı artık insanların böyle şeyleri kafaya takacağını zannetmiyorum. Millet bir lavaboya gittiğini paylaşmıyor zaten.



yapıldı,evêt o da yapıldı...
onedio.com/...
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esmerbuyucu 3 yıl
Milletin arka bahçesini dikizleme vb. Bence özel hayatının gizliliğini tehdit eden bir unsur. Şimdi biri gitse dünya yıldızının bahçesinin üstünden drone uçursa...
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oray 3 yıl
Ciddi bir gelisme... Eger sirketin dedigi dogruysa koseyi dondu...
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