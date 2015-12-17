Dronlar yakın gelecekte saatlerce havada kalabilecek





Geçtiğimiz birkaç yılda Drone'lar isimlerinden çok söz ettirir oldu. Cihazların popülerliği artarken, özellikleri ve fonksiyonları da git gide gelişiyor. Eskiye kıyasla çok daha ucuz, güçlü ve kontrolü kolay cihazlara dönüşüyorlar. Daha küçük ve kaliteli kameralar ile donatılan ürünler, oto pilot özellikleriyle de birçok alanda kendilerine yer ediniyor. Bu hızlı değişikliklere rağmen Drone'lara ilişkin pek değişmeyen özellikleri ise pil ömürleriydi.





Bu konuya çözüm sunduğunu belirten Intelligent Energy, Drone'lar için uyarladığı teknolojisi ile 15-20 dk olan ortalama uçuş süresini 2 saate çıkardığını ve şarj işlemi için gerek duyulan ortalama 40 dakikalık süreyi ise birkaç dakikaya indirdiğini belirtti.





Yakıt hücreleri konusunda uzman firma, Drone'lar için uyarladığı çok hafif yakıt hücresi yığınlarını batarya ile bir araya getirerek kullanıcılar ve üreticiler için bu büyük iki dar boğazı aşıyor. Basınçlı hidrojenin Drone içerisinde yerleşik pile doldurulmasıyla şarj işlemi de birkaç dakika içinde halloluyor.

Firma bir drone üzerine yerleştirdiği prototipini CES 2016' da meraklılarına sergileyecek. Arttırılmış uçuş süresini nasıl bir show ile sunacağı ise ilgi uyandıran konulardan sadece biri.

http://www.intelligent-energy.com/news-and-events/company-news/2015/12/15/intelligent-energy-hydrogen-fuel-cells-significantly-extend-drone-flight-time/