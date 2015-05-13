Dropbox Umano'yu satın aldı

Popüler bulut depolama servisi Dropbox, "CloudOn, Pixelapse ve Predictive Edge" gibi şirketler sonrası sesli içerik üreten Umano'yu da satın aldı.

"Favori haberlerinizi dinleyin" mottosuyla görev yapan Umano, ücretsiz olarak hem masaüstünde hem de mobil platformlarda (iOS ve Android) aktif olarak yer alıyor. Umano, kişilerden gelen içerik isteklerini seslendirme yapan kişiler tarafından işitsel hale getiriyor ve böylece okuma zorluğu çeken ya da görme engelli kişiler için inanılmaz faydalı bir süreç sağlanıyor.

Dropbox satın alması sonucunda ise 30 gün sonra kapanacak olan servis, şimdilik tam olarak açıklanmıyor olsa da insanları daha fazla işi halletmek adına bir araya getireceğini belirtiliyor. Dropbox'un Umano'ya ödediği miktarda da gizliliğini koruyor.

http://venturebeat.com/2015/05/12/dropbox-buys-and-shuts-down-voiceover-startup-umano/