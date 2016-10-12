Dropbox iOS sürümü yeni özelliklere kavuşuyor

Ülkemizde geçtiğimiz günlerde erişime kapatılan bulut depolama devi Dropbox, iOS sürümüne yeni özellikler eklemeye devam ediyor. iOS 10 ile birlikte gelen bazı özellikleri de bünyesine katıyor.

İlk gelen özellik Dropbox'taki PDF dosyalarını imzalama özelliği. Bu özellik istediğiniz metni seçtiğiniz yere yerleştirmeye veya açılan pencereden imza atmanıza imkan sağlıyor. Temmuz ayında Dropbox'a eklenen belge tarama özelliği gibi her gün ihtiyaç duyulan bir özellik olmasa da gerektiğinde can kurtarıcı olabiliyor.

iOS 10 İçin Yeni Özellikler

iOS10'un getirdiklerinden faydalanan yeni özellik ise dosyaların iMessage üzerinden paylaşma özelliği. Bu yeniliği kullanmak için iMessage'da Dropbox simgesine dokunduktan sonra son kullanılan dosyaların olduğu liste açılıyor. Bu şekilde gönderdiğiniz dosyalar karşı tarafa küçük bir önizleme sürümü olarak gönderiliyor. Önceki duruma göre avantajı ise dosya içeriği hakkında alıcıya bilgi verilmesi olarak gösterilebilir.

Ayrıca Dropbox'ın "Bugün" widget'ı artık daha işlevsel. Artık sadece son kullanılan dosyaları göstermekle kalmayıp 3 yeni butonla yeni işlevlere kavuşuyor. İlki belge tarama özelliğinin kısayolu için, ikincisi fotoğraf yüklemeniz için, üçüncüsü ise yeni bir Microsoft Office dosyası oluşturmanız için atanmış durumda.

Bunların yanında yeni sürümle birlikte kontrol özellikleri de geliştirilmiş. Örneğin paylaşılan bir klasöre bakarken birisi değişiklik yaptığında bu size bildirim olarak gözüküyor. Bildirime dokunarak klasörün en güncel sürümüne erişebilirsiniz.

Daha Yetenekli Bir iPad İçin Daha İşlevsel Özellikler

Son birkaç değişiklik ise iPad için. Eğer Dropbox'ınızdaki bir videoyu izliyorsanız küçültülmüş modda izlemenize olanak sağlıyor. Yakın zamanda gelecek özellik ile birlikte iPad'te bölünmüş ekran özelliği de aktif olacak ve tam ekran modunda bölünmüş ekranda Dropbox kullanılabilecek.

Güncelleme iPhone ve iPad için bugünden itibaren yayınlanmış durumda. iPad'e özel bölünmüş ekran modunun da önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2016/10/11/dropbox-ios-update-pdf-signing-imessage-support/