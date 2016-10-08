Google Drive ve Dropbox'a erişim engeli getirildi: Güncelleme: OneDrive'a da engel

Dünyanın en büyük bulut servislerinden ikisi Google Drive ve Dropbox'a Türkiye'den erişim engeli getirildi. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından engellenen her iki dosya barındırma hizmetinin sayfalarına da akşam saatlerinden bu yana erişilemiyor.

Google Drive ve Dropbox'ın erişime kapatılmasının altında ise Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen mail hesabının yattığı konuşuluyor. İddialara arasında hack'lenen mail hesabının içinde yer alan bazı önemli mail'lere ait bilgilerin Google Drive ve Dropbox hesaplarına yüklenerek paylaşılmasına karşı bir tedbir olarak bu hamlenin yapılması var. BTK'nın internet sitesi üzerinden yayınladığı karar yazısı ise şöyle:

5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (drive.google.com) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nın 08/10/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-156393 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

Güncelleme: Erişime kapatılan dosya barındırma hizmetlerine Microsoft tarafından sunulan OneDrive da eklendi.

Google Drive ve Dropbox'a nasıl ulaşırsınız?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.