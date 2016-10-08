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Google Drive ve Dropbox'a erişim engeli getirildi: Güncelleme: OneDrive'a da engel

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu akşam saatleri itibariyle Google Drive ve Dropbox'a erişim engeli getirdi. Bu iki bulut servisine şu anda yalnızca VPN kullanılarak erişilebiliyor.
2 yıl
9,3b
2
207
Web Siteleri
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Google Drive ve Dropbox'a erişim engeli getirildi: Güncelleme: OneDrive'a da engel
 
Dünyanın en büyük bulut servislerinden ikisi Google Drive ve Dropbox'a Türkiye'den erişim engeli getirildi. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından engellenen her iki dosya barındırma hizmetinin sayfalarına da akşam saatlerinden bu yana erişilemiyor.

Google Drive ve Dropbox'ın erişime kapatılmasının altında ise Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen mail hesabının yattığı konuşuluyor. İddialara arasında hack'lenen mail hesabının içinde yer alan bazı önemli mail'lere ait bilgilerin Google Drive ve Dropbox hesaplarına yüklenerek paylaşılmasına karşı bir tedbir olarak bu hamlenin yapılması var. BTK'nın internet sitesi üzerinden yayınladığı karar yazısı ise şöyle:

5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (drive.google.com) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nın 08/10/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-156393 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.
Güncelleme: Erişime kapatılan dosya barındırma hizmetlerine Microsoft tarafından sunulan OneDrive da eklendi. 

Google Drive ve Dropbox'a nasıl ulaşırsınız?

Bulut servisleri dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de çok yoğun bir şekilde kullanılıyor, dolayısıyla çok kısa bir erişim engeli bile birçok insanın yarı yolda kalmasına neden olabilir. BTK'nın akşam saatlerinde getirdiği bu erişim engelini aşmak için yapabileceğiniz tek şeyse bir VPN servisinden yararlanmak.

40. sürümüyle beraber ücretsiz ve sınırsız VPN hizmeti sunan Opera'yı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Opera'nın iOS ve Android cihazlar için hazırladığı VPN uygulamasının linkleri de aşağıda bulunuyor.

-iOS

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redoracle 2 yıl en beğenilen
Kendi menfaatleri için yapamayacakları şey yok, halkmış,devletmiş,bilmemneymiş umurlarında değil malesef.

Bu kadar çabayı halk için,devlet için gösterselerdi çok farklı olabilirdi herşey.

İnsanların bir sürü dosyası yüklü o hizmetlerde,mağdur olur mu olmaz mı hiç düşünen yok.
Kendi menfaatleri için yapamayacakları şey yok, halkmış,devletmiş,bilmemneymiş umurlarında değil malesef.Bu kadar çabayı halk için,devlet için göst...
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2 Yanıt Yanıtla +212
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bahner 2 yıl
Güzel bir gelişme.
Yerli ve milli erişim engelleme alanında büyük gelişme gösteriyoruz.
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cangunner 2 yıl
Acaba kimin kirli çarşafları döküldü de akılları sıra önlem(!) alıyorlar :)
3 Yanıt Yanıtla +124
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34dxf 2 yıl
Sızdırılan e-postalar farkli siteye yüklenmiş.
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FRAPS_TR 2 yıl
Türkiyenin geleceği aydınlık görünmüyor.Kimse yatırım yapmaz böyle giderse, bende olsam sermayemin ve emeğimin güvencesinin olmadığı yerde paramı riske atmazdım.
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Vega 2 yıl
Opera Vpn güvenilir mi arkadaşlar sizce?
Ücretsiz Vpn ler güvenli değil deniliyor.
Ben bir de TunnnelBear ve CyberGhost indirdim.
Aylık yada yıllık abonelik değilde tek ödeme yapıp sürekli kullanabileceğimiz bir Vpn var mı?
1 Yanıt Yanıtla
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mkyb 2 yıl Vega
Vega

Opera Vpn güvenilir mi arkadaşlar sizce?
Ücretsiz Vpn ler güvenli değil deniliyor.
Ben bir de TunnnelBear ve CyberGhost indirdim.
Aylık yada yıllık abonelik değilde tek ödeme yapıp sürekli kullanabileceğimiz bir Vpn var mı?

İmkansız bi şey dediğin. Adamlar sürekli sunucu masrafı çekiyorlar. Zaten Zenmate en son yıllık 45 lira gibi fiyata sahipti. Öyle uçuk fiyatları yok.
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black_flood 2 yıl
Şuanda açık dropbox e diğer bulut sistemler vpn vs kullanmadan açıldı ama geç açılıyor bayağı bir.
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astegon 2 yıl
Hemen heme tüm linkler duruyor ve tüm sistemler açıldı.

Milli sırlarımız ortalığa dökülecek şimdi. Ne kötü. Neden açıldı şimdi...
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DigitalWorld 2 yıl
Ben anlamadım ben mi efsunluyum yoksa tekrar açıldı mı?
Ben bir sorun yaşamadım. Baya bildiğin giriyorum VPN olmadan?
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Nz9 2 yıl
Size bir şey diyeyim mi ? Bu konuşmaların falan sızması bunlara hiç bir şekilde zarar vermez. Neden mi ? Yarın çıkıp fotoşop, yalan, kendileri düzenlemiiiş PARAAALEEEL BUNLAR PARALEEEEEGGGLLL dediklerinde onlara koşulsuz şartsız inanacak biat edecek %50 yaşıyor çünkü bu ülkede halâ.
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The Fountain. 2 yıl
yahu bu insanlar VPN kullanıp twitter yasağına karşı çıkanları twitter'dan azarlayan insanlar. ne bekliyorsunuz
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Wacom Intuos 2 yıl
Rezilliğe doymuyoruz. İş yapmak bile sorun oluyor. Hırsları ve yeteneksizlikleri yüzünden her sektör kevgire dönüyor. Bitmiyor kötülükleri, hainin arkasında durmak ülke için normal bir hareket oldu. Acı çekmeyi seviyoruz sahiden.
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DH Misafiri 2 yıl
Bu kadarına da çüş .Umarım hemen açarlar.
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fractal design 2 yıl
Nasıl pislikler çıktıysa bu kadar yasak geldi böyle. Yine birşeylerin üstü apar topar kapatılıyor. Vatandaş zaten ayakta uyuyor ondan yana sıkıntı yok. Gelen şehit haberlerini de kınayıp geçiyorlar.
Yeni Türkiye'ye hoşgeldiniz. Kuzey Kore - İran arası bir modellemeye gidilecek anlaşılan.
2023'e kadar başı açık devlet memuru görmek istemiyorum demiş padişahımız.
2023'e kadar muhalif de kalmayacak. Işıl olacak memleket herkes ampül kafa.
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DH Misafiri 2 yıl
o kadar devler düşmanı var ki şahsi menfaatlerini devletin menfaatinin önüne koyabilecek kadar cahiller.. Devletin sırrının mı ortaya çıkması önemli senin iki tane resminin mi'' bire cahil sözde vatan evladı!!
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dr_mrh 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

o kadar devler düşmanı var ki şahsi menfaatlerini devletin menfaatinin önüne koyabilecek kadar cahiller.. Devletin sırrının mı ortaya çıkması önemli senin iki tane resminin mi'' bire cahil sözde vatan evladı!!

ben de bu kafadan istiyorum, içinde beyin olmayanından mümkünse
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Saint2 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

o kadar devler düşmanı var ki şahsi menfaatlerini devletin menfaatinin önüne koyabilecek kadar cahiller.. Devletin sırrının mı ortaya çıkması önemli senin iki tane resminin mi'' bire cahil sözde vatan evladı!!

İyi de ortaya çıkanlar kişisel mailler, devletin kendi sırrı değil.
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millenium11 2 yıl
Bugün pcden google drive'a bi zip dosyası upload ettim şimdi telefona indiremiyorum napabilirim? Vpn de işe yaramıyor
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