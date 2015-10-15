Dropbox'dan Google Dokümanlara rakip

Bulut depolamanın gözde isimlerinden Dropbox, Adobe ile yaptığı PDF işbirliği sonrası Google Dokümanlara rakip olarak hazırladığı yeni servisi Paper'ı duyurdu.

Şimdilik herkesin kullanıma açılmayan ve buradan bekleme listesine abone olunabilen Dropbox Paper, kişilerin direkt olarak internet tarayıcıları üzerinde ortak doküman çalışmaları gerçekleştirmesine imkan tanıyor. TechCrunch'ın belirttiği kadarıyla Google Dokümanlar'dan farklı olarak zengin düzenleme seçenekleri taşımayan ve basit metinler üzerinden giden Paper, Dropbox hesaplarında yer alan fotoğraf ile videoları hazırlanan dokümanlara dahil edebiliyor ve istenirse YouTube gibi dış kaynakları da aktif olarak kullanabiliyor.

Kişileri "@kullanıcıadı" formatında ortak çalışmaya davet edebilen Dropbox Paper, yayınlanan ekran görüntülerine bakıldığı zaman da oldukça basit bir arayüzle geliyor ve anlık içerik paylaşımını basite indirgemeyi hedefliyor.

http://techcrunch.com/2015/10/15/dropbox-announces-paper-a-google-docs-competitor/?ncid=rss