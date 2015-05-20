Dropbox'un görsel önizleme desteği geliştirildi

Son dönemde aldığı yenilikler ile adından sıkça söz ettiren popüler bulut depolama servisi Dropbox, hayata geçirilen yeni altyapı ile daha etkili bir görsel önizleme süreci sunmaya başladı.

Son 30 gün içerisinde 53 milyondan fazla tasarım dosyasına ev sahipliği yaptığını açıklayan Dropbox, tasarım profesyonellerinin ihtiyaçları doğrultusunda ".png, .jpeg, .bmp, ya da .psd" gibi dosyaların önizlemesi için önizmele sayfasına yeni bir araç çubuğu yerleştirdi. Görsellere kolayca yakınlaşma ve gezinti için eklenen bu özellik yanında Photoshop (.psd), Illustrator (.ai), ve boyutlandırılabilir vektör grafikler (.svg) için de verilen destek ciddi anlamda geliştirildi.

Bu sayede bahsi geçen dosyaları çok daha keskin şekilde gözler önüne serebilen servis, aynı zamanda renkleri de daha doğru göstermeye başladı. Tarihinde ilk defa tarayıcı üzerinden erişilebilen sürümünde ".eps" dosyalarına destek vermeye başlayan Dropbox, müşterilerin Adobe'nin aylık abonelik sistemiyle satın alınabilen yazılımları olmadan da görüntüleme yapabilmesi için sunduğu faydalı yapıyı bir adım daha ileriye taşıdı.

https://blogs.dropbox.com/dropbox/2015/05/new-improved-image-previews/