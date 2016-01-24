Dropbox'un yeni Windows 10 uygulaması yayınladı

Bulut depolama sektöründe yoluna güçlü şekilde devam eden Dropbox, yeni Windows 10 uygulaması ile Windows Store'a giriş yaptı.

Oldukça modern ve bir o kadar da sade tasarlanan Dropbox'un yeni Windows 10 uygulaması, temel olarak kişilerin bulut üzerinde depoladıkları dosyalara kolayca erişmesine ve buluta hızlı şekilde dosya atabilmesine imkan tanıyor. Windows Hello desteğini beraberinde getiren yeni Dropbox, bu sayede giriş için standart parolalar yerine kişilerin yüzlerini, parmak izini ve gözlerini (Desteki kamera sistemleriyle beraber) kullanabiliyor.

Böylelikle ciddi bir güvenlik artışı getiren uygulama, son dosyalara simgesi üzerinde erişim verebiliyor, dosya paylaşımları doğrultusunda interaktif bildirim yapabiliyor ve "@" simgesi üzerinden yorumları kolaylaştırıyor.

Dropbox'un en yeni sürümüne ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. Yakın zaman içerisinde Windows 10 Mobil sürümünün de geleceği belirtiliyor.

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/01/21/dropbox-for-windows-10-is-here/