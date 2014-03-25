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Droplet akıllı fıskiye ile bitkileriniz otomatik olarak sulanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Droplet akıllı fıskiye ile bitkileriniz otomatik olarak sulanıyor

Artık hayatımızın her alanına giren akıllı sistemler kapsama alanını sürekli geliştiriyor. Bunu son örneği ise bahçe bakımı alanında yaşanıyor. Droplet adlı akıllı fıskiye ile artık bitki sulamak daha sistematik hale geliyor.

Droplet akıllı fıskiye yaklaşık 10 metre mesafesi ile tek tek bitkileri sulama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Mobil veya masaüstünden erişebileceğiniz arayüzü ile hangi bitkilere sahip olduğunuzu ve onları hangi yöne yerleştirdiğinizi Droplet'e bildiriyorsunuz. Sonraki işlemler ise Droplet'e kalıyor.

Ürün WiFi üzerinden farklı internet kaynaklarını araştırıyor ve hangi bitkinin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu analiz ediyor. Daha sonra tanımladığınız konuma göre ihtiyacı olan suyu bitkiye sıkıyor. Cihaz ayrıca çeşitli meteoroloji kaynaklarını analiz ederek yağmur ihtimalini hesaplıyor ve ona göre de çalışmasına ara veriyor. Yapılan işlemler ve harcanan su grafik halinde kullanıcıya sunuluyor. 

Akıllı özellikleri sayesinde su tüketimini yüzde 90 oranında azalttığı belirtilen Droplet 300$ fiyat etiketine sahip. Ancak su tasarrufu ile fiyatını fazlasıyla amorti ettiği ifade ediliyor.  

http://smartdroplet.com/ Yorum Yaz
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Enes__38 5 yıl
Bu kadarda üşenmemek gerek hepimiz hareketsizlikten kambur olup çıkıcaz 😂
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Kulak Misafiri 5 yıl
Yalnız işiyor gibi sulayacaksa olmaz.
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ardarda45 5 yıl
Uyuşuk bi milletiz kırk yılda bir kalkar zevkine bi iş yapardık onu da bilgisayardan yaptırırız artık...
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