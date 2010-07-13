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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya çapında 1 milyon Samsung Wave, Güney Kore'de 300.000 Samsung Galaxy S satıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
73,7b
1
22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünya çapında 1 milyon Samsung Wave, Güney Kore'de 300.000 Samsung Galaxy S satıldı
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(Samsung'un Bada Mobil Platformunu kullanan ilk cep telefonu S8500 Wave)

Gün geçmiyor ki Samsung cephesinden yeni gelişmeler yaşanmasın. Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, 4 haftalık zaman zarfı içerisinde dünya çapında 1 milyon tane S8500 Wave satışı; Güney Kore'de 19 günde 300.000'den fazla Galaxy S satışı yapıldığını duyurdu. Galaxy S'nin, 200.000'lik satış barajını yaklaşık 9 gün önce aştığını ve bu gelişmeyi sizlerle daha önce paylaştığımızı hatırlatalım. S8500 Wave ile Galaxy S'nin teknik özellikleri ise şu şekilde;

Samsung S8500 Wave;

- Quadband GSM; HSDPA şebekesi desteği
- 1 GHz işlemci
- 3.3 inç, 480x800 piksel, dokunmatik Super AMOLED ekran
- Bada OS mobil platformu
- TouchWIZ 3.0 arayüzü
- İvme sensörü
- 3.5 mm jak girişi
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- WI-FI 802.11 b/g/n
- GPS
- microUSB portu
- 5 megapiksel kamera, AF, led flaş, 720p@30 FPS video kaydı
- RDS'li FM radyo
- 1500 mAh batarya

Samsung Galaxy S;

- Quadband GSM; HSDPA şebekesi desteği
- 1 GHz işlemci
- 4.0 inç, 480x800 piksel, dokunmatik Super AMOLED ekran
- Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi
- TouchWIZ 3.0 arayüzü
- İvme sensörü
- 3.5 mm jak girişi
- 16 GB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- WI-FI 802.11 b/g/n
- GPS
- microUSB portu
- 5 megapiksel kamera, AF, 720p@30 FPS video kaydı
- RDS'li FM radyo
- 1500 mAh batarya

Dünya çapında 1 milyon Samsung Wave, Güney Kore'de 300.000 Samsung Galaxy S satıldı
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(Samsung Galaxy S - M110S)


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DH Misafiri 7 yıl
samsung wave kullanıcısıyım ekranı sizi büyüleyecek takılma donma yok batarya çıkartmaya son gerçekten övgüyü hakdeden bir telefon
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DH Misafiri 9 yıl
iPhone ilk çıktığı dönemde büyük ses getirmiş olabilir fakat şu anda piyasa daha fazlasını istiyor ve bunu verebilecek çok sayıda mobil cihaz var. Samsung Super Amoled ekranla sadece görsel olarak yenilik getirmedi. Tüm dünyada en iyi mobil aygıt ekranı olarak kabul görmesinin başka nedenleri de var. Örneğin dokunmatik olabilmesi için diğerleri gibi ayrı bir katmana gerek duymaması bu sebeple hem daha hafif hem de ergonoik olması. 1 Ghz işlemci 720p video kayıt/oynatma dünyada ilk Blutoth 3.0 wifi/n teknolojisi..vb. Artısı çok fazla şimdi tek problem kalıyor samsung un Bada OS yi sonuna kadar desteklemesi..!
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DH Misafiri 9 yıl
Ben su anda wave kullaniyorum ekran harika sarzda iyi gidiyor benim gibi merakli birinin kurcalamasina sarz iyi bile gidiyor denilebilir benim tercihim cok fazla buyuk olmayan bir telefondan yana oldugu icin Galaxy s almadim Burda Norvede her ikiside mevcut.fiyati su anda 1.120 tl daha da duser bu fiyat.
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spenks 9 yıl
evet galaxy s ile ilgili son haber... Telpa modelin hiç satılmayacağını da söyledi.. önce haziran, sonra temmuz ortası şimdi de belli değil. belki de hiç satılmayacak. çok gıcık bir durum.. herkes telpayı arasın sürekli napalım
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KayhanKaan 9 yıl
Samsung bu gidişle Nokiayı geride bırakacak
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ShafakCool 9 yıl
Tebrikler Samsung!
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omerv 9 yıl
iyi güzel de samsung galiba haftada bir model çıkarıyor ne nasıl gerçekten müşterinin kafası karışıyor. şimde bir birbirine benzer özellikle sadece ekran ve işletim sistemi farlı iki telefon. kendisi yeni bir işletim sistemi çıkarıyor ama android ve windows ilede devam ediyor. kardeşim kendi işletim sistemine güveniyorsan sadece onunla devam et değilse android kullan. iphone telefonun sadece iyi olması değil yazılım desteğininde iyi olması gerektiğini gösterdi. akıllı telefon piyasasında bil gibi 2-3 adet işletim sistemi olacağını düşünüyorum bunlardan android favorim. telefonların xp si olabilir.
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leventalpsal 9 yıl
@realcem sen de benim gibi, Galaxy S'i dört gözle bekliyorsun farkındayım, tüm Galaxy S haberlerinde yorumun var :) Ben her gün Galaxy S geldi mi Türkiyeye diye araştırmaktan ve mağazalara sorup telefonun adını bile duymadıklarını görmekten sıkıldım ve Telpa'yı arayıp telefonun Temmuzun son haftası veya Ağustosun ilk haftası Türkiyeye geleceğini öğrendim.
Sahibinden.com da bir eleman tanesi 1300 TL'ye üç tane sıfır Galaxy S sattı. Şimdide 1350'ye var
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-cep-telefonu-cep-akilli-telefonlar-samsung-samsung-i-9000-galaxy-s-sifir/detay? Wave'in Galaxy S'den önce gelmesi normal dünyada da piyasaya çıkışı daha önceydi.
Ayrıca anladığım kadarıyla Samsung şu anda telefon yetiştiremiyor. Normalde iPhone4'ün de ekranı Samsung tarafından super amoled olarak üretilecekken talebi karşılayamayacakları için bu iş yatmış (mış diye okudum biryerlerde)
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Godolphin 9 yıl
@leventalpsal Evet dostum bu telefona hasta oldum ve bekliyorum açıkça neden hala gelmedi anlamış değilim ama sabredicez artık
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DH Misafiri 9 yıl
Vista'nın çıkışının ertesinden uzun zaman geçmesine ve servis paketleriyle güncellenip daha tatminkar bir görünüme kavuşmasına karşın halen kurumsal veya gündelik pek çok kullanıcı yoluna XP ile devam etmeyi sürdürüyor bildiğimiz gibi. Üstelik XP'nin hem Avrupa'da hem de Amerika'da halen Vista'nın açık ara önünde yer aldığı da başka bir gerçek.
İşte kullanıcıların bu tercihine bağlı olarak, bir numaralı PC devi HP de, Microsoft ile yaptığı anlaşmayla, normalde bu ayın ortası itibariyle sona erecek XP işletim sisteminin yer verileceği cihazlarının piyasaya sürümünün gelecek yılın Nisan ayı sonuna kadar uzatılmasını sağladı. Henüz resmi olarak açıklanmayan bu anlaşma ertesinde, HP'nin işistasyonu olsun kurumsal veya günlük çözümler odaklı olsun her türlü ürününde bir yıl daha XP opsiyonu sağlanacak. HP ile yapılan bu anlaşmanın kısa süre içinde Dell, Acer vs. gibi diğer büyük üreticilerle de tekrarlanacağını şimdiden varsaymamamız için herhangi bir neden yok.
Yani kısaca tahminimiz odur ki, MS'in umut vaaeden yeni işletim sistemi Windows 7'nin piyasalara sürülüp kullanıcı deneyimleri neticelenmeden evvel hiçbir firma haklı olarak XP'den vazgeçecek gibi görünmüyor.
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Godolphin 9 yıl
Diğer aynı konudaki yorumumu yazayım

Wave ülkemizde satışta Galaxy hala gelmedi bir gelse rakamlar çok değişecek samsung gerçekten süper işler çıkarıyor bu güne kadar hiç samsung kullanmadım ama şuan en favori markam oldu Galaxy S(speed) yada Captivate arasında gidip geliyorum
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hikomen 9 yıl
İlk iphone 1 milyon barajını 74 günde geçebilmişti. Bu hesaba göre Wave için oldukça iyi bir satış rakamı elde edilebilmiş denir. Zaten donanım özellikleriyle görünüşüyle, hızıyla hak ettiği bir rakam. Şimdilik bada yeni bir sistem ama zamanla gelişecek daha iyi bir konuma gelecektir.
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kadirt 9 yıl
Bu rakamlar daha başlangıç
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