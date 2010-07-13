Dünya çapında 1 milyon Samsung Wave, Güney Kore'de 300.000 Samsung Galaxy S satıldı

(Samsung'un Bada Mobil Platformunu kullanan ilk cep telefonu S8500 Wave)

Gün geçmiyor ki Samsung cephesinden yeni gelişmeler yaşanmasın. Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, 4 haftalık zaman zarfı içerisinde dünya çapında 1 milyon tane S8500 Wave satışı; Güney Kore'de 19 günde 300.000'den fazla Galaxy S satışı yapıldığını duyurdu. Galaxy S'nin, 200.000'lik satış barajını yaklaşık 9 gün önce aştığını ve bu gelişmeyi sizlerle daha önce paylaştığımızı hatırlatalım. S8500 Wave ile Galaxy S'nin teknik özellikleri ise şu şekilde;

Samsung S8500 Wave;



- Quadband GSM; HSDPA şebekesi desteği

- 1 GHz işlemci

- 3.3 inç, 480x800 piksel, dokunmatik Super AMOLED ekran

- Bada OS mobil platformu

- TouchWIZ 3.0 arayüzü

- İvme sensörü

- 3.5 mm jak girişi

- 32 GB'a kadar microSD kart desteği

- Bluetooth 3.0 + A2DP

- WI-FI 802.11 b/g/n

- GPS

- microUSB portu

- 5 megapiksel kamera, AF, led flaş, 720p@30 FPS video kaydı

- RDS'li FM radyo

- 1500 mAh batarya

Samsung Galaxy S;



- Quadband GSM; HSDPA şebekesi desteği

- 1 GHz işlemci

- 4.0 inç, 480x800 piksel, dokunmatik Super AMOLED ekran

- Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi

- TouchWIZ 3.0 arayüzü

- İvme sensörü

- 3.5 mm jak girişi

- 16 GB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

- Bluetooth 3.0 + A2DP

- WI-FI 802.11 b/g/n

- GPS

- microUSB portu

- 5 megapiksel kamera, AF, 720p@30 FPS video kaydı

- RDS'li FM radyo

- 1500 mAh batarya



(Samsung Galaxy S - M110S)