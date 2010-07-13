Dünya çapında 1 milyon Samsung Wave, Güney Kore'de 300.000 Samsung Galaxy S satıldı

Gün geçmiyor ki Samsung cephesinden yeni gelişmeler yaşanmasın. Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung, 4 haftalık zaman zarfı içerisinde dünya çapında 1 milyon tane S8500 Wave satışı; Güney Kore'de 19 günde 300.000'den fazla Galaxy S satışı yapıldığını duyurdu. Galaxy S'nin, 200.000'lik satış barajını yaklaşık 9 gün önce aştığını ve bu gelişmeyi sizlerle daha önce paylaştığımızı hatırlatalım. S8500 Wave ile Galaxy S'nin teknik özellikleri ise şu şekilde;
Samsung S8500 Wave;
- Quadband GSM; HSDPA şebekesi desteği
- 1 GHz işlemci
- 3.3 inç, 480x800 piksel, dokunmatik Super AMOLED ekran
- Bada OS mobil platformu
- TouchWIZ 3.0 arayüzü
- İvme sensörü
- 3.5 mm jak girişi
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- WI-FI 802.11 b/g/n
- GPS
- microUSB portu
- 5 megapiksel kamera, AF, led flaş, 720p@30 FPS video kaydı
- RDS'li FM radyo
- 1500 mAh batarya
Samsung Galaxy S;
- Quadband GSM; HSDPA şebekesi desteği
- 1 GHz işlemci
- 4.0 inç, 480x800 piksel, dokunmatik Super AMOLED ekran
- Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi
- TouchWIZ 3.0 arayüzü
- İvme sensörü
- 3.5 mm jak girişi
- 16 GB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- WI-FI 802.11 b/g/n
- GPS
- microUSB portu
- 5 megapiksel kamera, AF, 720p@30 FPS video kaydı
- RDS'li FM radyo
- 1500 mAh batarya
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Sahibinden.com da bir eleman tanesi 1300 TL'ye üç tane sıfır Galaxy S sattı. Şimdide 1350'ye var
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-cep-telefonu-cep-akilli-telefonlar-samsung-samsung-i-9000-galaxy-s-sifir/detay? Wave'in Galaxy S'den önce gelmesi normal dünyada da piyasaya çıkışı daha önceydi.
Ayrıca anladığım kadarıyla Samsung şu anda telefon yetiştiremiyor. Normalde iPhone4'ün de ekranı Samsung tarafından super amoled olarak üretilecekken talebi karşılayamayacakları için bu iş yatmış (mış diye okudum biryerlerde)
İşte kullanıcıların bu tercihine bağlı olarak, bir numaralı PC devi HP de, Microsoft ile yaptığı anlaşmayla, normalde bu ayın ortası itibariyle sona erecek XP işletim sisteminin yer verileceği cihazlarının piyasaya sürümünün gelecek yılın Nisan ayı sonuna kadar uzatılmasını sağladı. Henüz resmi olarak açıklanmayan bu anlaşma ertesinde, HP'nin işistasyonu olsun kurumsal veya günlük çözümler odaklı olsun her türlü ürününde bir yıl daha XP opsiyonu sağlanacak. HP ile yapılan bu anlaşmanın kısa süre içinde Dell, Acer vs. gibi diğer büyük üreticilerle de tekrarlanacağını şimdiden varsaymamamız için herhangi bir neden yok.
Yani kısaca tahminimiz odur ki, MS'in umut vaaeden yeni işletim sistemi Windows 7'nin piyasalara sürülüp kullanıcı deneyimleri neticelenmeden evvel hiçbir firma haklı olarak XP'den vazgeçecek gibi görünmüyor.
Wave ülkemizde satışta Galaxy hala gelmedi bir gelse rakamlar çok değişecek samsung gerçekten süper işler çıkarıyor bu güne kadar hiç samsung kullanmadım ama şuan en favori markam oldu Galaxy S(speed) yada Captivate arasında gidip geliyorum