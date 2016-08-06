Dünyaca ünlü torrent arama sitesi Torrentz kapandı

Korsan içeriklerin merkezi olarak bilinen torrent siteleri arka arkaya kepenk indirmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce alınan mahkeme kararıyla KickassTorrents kapatılmış ve kurucusu Artem Vaulin telif hakları ihlali ve kara para aklama suçlarıyla tutuklanmıştı.

Edinilen son bilgilere göre şimdi de dünyanın en büyük torrent arama sitesi Torrentz.eu’nun kapandığı açıklandı. Hala aktif gibi görünün sitede herhangi bir arama yapmak istediğinizde "Torrentz her zaman sizi sevecek. Elveda." yazılı bir not çıkıyor ve sonuçlar listelenmiyor.

2003 yılından bu yana hizmet veren platformun kapatılma kararının ardındaki gerekçesi henüz bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklara göre kararın güvenlik endişesiyle alınmış ya da Kickass davasıyla bağlantılı bir durum söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Torrentz.eu’nun tamamen mi yoksa sadece geçici bir süre mi kapatıldığını ise zaman gösterecek.