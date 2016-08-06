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Dünyaca ünlü torrent arama sitesi Torrentz kapandı

Torrent dünyasından şok etkisi yaratan haberler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce mahkeme kararıyla kapatılan Kickass’ten sonra şimdi de Torrentz.eu’nun kapatıldığı duyuruldu.
2 yıl
13,6b
1
50
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Korsan içeriklerin merkezi olarak bilinen torrent siteleri arka arkaya kepenk indirmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce alınan mahkeme kararıyla KickassTorrents kapatılmış ve kurucusu Artem Vaulin telif hakları ihlali ve kara para aklama suçlarıyla tutuklanmıştı.
Edinilen son bilgilere göre şimdi de dünyanın en büyük torrent arama sitesi Torrentz.eu’nun kapandığı açıklandı. Hala aktif gibi görünün sitede herhangi bir arama yapmak istediğinizde "Torrentz her zaman sizi sevecek. Elveda." yazılı bir not çıkıyor ve sonuçlar listelenmiyor.
2003 yılından bu yana hizmet veren platformun kapatılma kararının ardındaki gerekçesi henüz bilinmiyor. Ancak bazı kaynaklara göre kararın güvenlik endişesiyle alınmış ya da Kickass davasıyla bağlantılı bir durum söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Torrentz.eu’nun tamamen mi yoksa sadece geçici bir süre mi kapatıldığını ise zaman gösterecek.

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senjido 2 yıl en beğenilen
Burada bir yorum vardı +5 beğenili o neden silinmiş? yoksa eleştiri alamıyor muyuz? hm?
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MadSlinger 2 yıl
O +5 beğenili yorumu yazayım. "Dünyaca ünlü mü? Böyle editörleri nereden buluyorsunuz anlamıyorum."
1 Yanıt Yanıtla +45
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tekin-71 2 yıl
Abi eleştireni silen daha fazla haber kısmını kapatıp reklam koyan ac gözlü zihiyetlerin ABV.
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blackness88 2 yıl
arkadaşlar torrentbutler. eu sitesi var da şu anda 521 error hatası alıyorum. sizce pc den kaynaklanan bi hata mdır yoksa genel mi?
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exterminant 2 yıl
biri gider biri gelir ayrıca internette nereye kadar yasak olabilir? bir türlü anlayamıyorlar
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DH Misafiri 2 yıl
bilmeyenler atlıyor işte zamunda falan diye. torrentz tüm torrent sitelerinde arama yapan bir siteydi. dosya indirmediğin seni torrentin bulunduğu siteye yönlendiren. torrentz ile tüm torrent siteleri elinin altındaydı. zamunda gibi reklamdan içeriği anlaşılmayan berbat bir tasarımı da yoktu.
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ZORESMER 2 yıl
yıkıldım resmen :(
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TurboBoosted 2 yıl
yavaş yavaş bu torrent olayını bitirecekler telif hakları yüzünden. tabi kendilerine göre haklılar. aylık cüzi ücretli torrent siteleri gelebilir. bence iyi olur. ama dediğim gibi cüzi olacak. aylık en fazla 10 tl.
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V4LKyR 2 yıl
"Torrentz will always love you. Farewell."
Ağlattı.
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DH Misafiri 2 yıl
torrentz2.eu olarak geri döndü. su anda altyapı çalısmaları var. bazen gidip geliyor site. eski siteyi klonlayıp yeni haliyle aynı sekilde hizmete sunacaklar. ;)
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DH Misafiri 2 yıl
Gayet normal bir ifade bence.nesini garipsediniz anlamadım.onlarca torrent sitesi var ve sadece bazıları herkes tarafından biliniyor.her şeye laf söyleme timi burada anlaşılan
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mrsmrc 2 yıl
Biri gider,biri gelir
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DH Misafiri 2 yıl
Kusura bakmayın ama Dh'ta "beyni yok fikri çok" tabirine uyan, sadece laf söylemek ya da yorum yapmış olmak için bir şeyler yazan çok kişi var.
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DH Misafiri 2 yıl
"beyni yok fikri cok" ne kadar fazla kişi varmış ya. Her seye bir laf etme derdinde olan, sırf yazmiş olmak icin yorum yazanlar ulaşamadıgı cıger hesabı davranış gosteriyorlar
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DH Misafiri 2 yıl
kickass başka bir uzantıyla döndü, torrentz de yakında döner.
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