Speedtest, Türkiye’nin internet karnesini açıkladı

İnternet bağlantı hızlarının ölçümü konusunda en güvenilir adreslerin başında gelen Speedtest, 2016 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği 4 milyon 211 bin 793 hız testine göre Türkiye’nin internet karnesini yayınladı. Elde edilen verilere göre 3G’nin ardından bu sene hizmete sunulan 4,5G bağlantısı ile mobil internet hızlarında önemli bir ilerleme kaydedildi ancak sabit geniş bant hızlarında ise fark edilir derecede bir düşüş söz konusu.

Raporda yer alan bilgilere göre ülkemizdeki sabit geniş bant indirme (download) hızı yaklaşık 14,16 Mbps ve yükleme (upload) hızı 3,82 Mpbs. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında indirme hızı 16,27 Mbps’den yüzde 10,8'lik bir düşüş gösterdi. Yükleme hızında ise 4,75 Mbps’den yüzde 14,9 oranında düşüş meydana geldi.

Türkiye’de günlük 40 milyon internet kullanıcısı var ve toplam sabit geniş bant aboneliklerinde OECD ülkeleri arasında 11. sırada yer alıyoruz. Buna rağmen indirme hız ortalamalarında global ölçekte 81. ve yükleme hızında 110. sıradayız. Diğer taraftan sabit geniş bant kullanım yaygınlığı yüzde 12,27 ve mobil kullanım yaygınlığı ise yüzde 50,44 oranlarıyla OECD sıralamasında oldukça aşağılarda.

En hızlı Turkcell, en çok abonesi olan Türk Telekom

Ülkemizde en çok sabit geniş bant abonesine sahip operatör, 2015 sonu itibariyle pazarın yüzde 71,8'lik bölümüne sahip olan Türk Telekom. Onun hemen arkasında ise Turkcell Superonline, D-Smart, Vodafone ve TurkNet geliyor. İnternet Servis Sağlayıcıları’na (ISS) yönelik yapılan araştırmada Turkcell Superonline Türkiye’de indirme ve yükleme hızlarında bir numarada yer alıyor. İndirme hızında Türksat Kablo ile büyük rekabet içerisinde olan Turkcell, yükleme hızında ise en yakın rakibi Vodafone’un hızını ikiye katlıyor.

Mobil bağlantı hızlarında önemli artış meydana geldi

Mobil bağlantı hızlarına bakıldığında 4,5G’nin etkisiyle bu sene ortalama indirme hızı yüzde 206,1, yükleme hızı ise yüzde 580 oranında arttı. Mobil cephede Turkcell yine en hızlı operatör konumunda. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 242,2 artışla 38,80 Mbps indirme ve yüzde 764,9'luk artış ile 16,26 Mbps yükleme ortalamasına sahip Turkcell, geçtiğimiz yıla göre önemli bir iyileştirmeye imza attı.

Türkiye mobil indirmede dünyada 16. ve Avrupa’da 10. sıraya yükseldi. Ülkemizde en hızlı ortalama mobil indirme hızı 34,94 Mbps ile Adana’da sağlanıyor. Ankara’daki hız 31,90 Mbps iken 29,96 Mbps ile en düşük ortalama indirme hızına sahip büyük şehir İzmir olarak ölçülmüş.

http://www.speedtest.net/reports/tr/turkey/