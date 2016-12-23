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Speedtest, Türkiye’nin internet karnesini açıkladı

Ülkemizdeki internet bağlantılarını mercek altına alan Speedtest, mobil ve sabit geniş bant hızlarındaki son durumu, hangi operatörün en hızlı olduğunu ve Türkiye'nin dünya sıralamasını yayınladı.
2 yıl
38,2b
1
103
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İnternet bağlantı hızlarının ölçümü konusunda en güvenilir adreslerin başında gelen Speedtest, 2016 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği 4 milyon 211 bin 793 hız testine göre Türkiye’nin internet karnesini yayınladı. Elde edilen verilere göre 3G’nin ardından bu sene hizmete sunulan 4,5G bağlantısı ile mobil internet hızlarında önemli bir ilerleme kaydedildi ancak sabit geniş bant hızlarında ise fark edilir derecede bir düşüş söz konusu.
Raporda yer alan bilgilere göre ülkemizdeki sabit geniş bant indirme (download) hızı yaklaşık 14,16 Mbps ve yükleme (upload) hızı 3,82 Mpbs. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında indirme hızı 16,27 Mbps’den yüzde 10,8'lik bir düşüş gösterdi. Yükleme hızında ise 4,75 Mbps’den yüzde 14,9 oranında düşüş meydana geldi.
Türkiye’de günlük 40 milyon internet kullanıcısı var ve toplam sabit geniş bant aboneliklerinde OECD ülkeleri arasında 11. sırada yer alıyoruz. Buna rağmen indirme hız ortalamalarında global ölçekte 81. ve yükleme hızında 110. sıradayız. Diğer taraftan sabit geniş bant kullanım yaygınlığı yüzde 12,27 ve mobil kullanım yaygınlığı ise yüzde 50,44 oranlarıyla OECD sıralamasında oldukça aşağılarda.

En hızlı Turkcell, en çok abonesi olan Türk Telekom

 
Ülkemizde en çok sabit geniş bant abonesine sahip operatör, 2015 sonu itibariyle pazarın yüzde 71,8'lik bölümüne sahip olan Türk Telekom. Onun hemen arkasında ise Turkcell Superonline, D-Smart, Vodafone ve TurkNet geliyor. İnternet Servis Sağlayıcıları’na (ISS) yönelik yapılan araştırmada Turkcell Superonline Türkiye’de indirme ve yükleme hızlarında bir numarada yer alıyor. İndirme hızında Türksat Kablo ile büyük rekabet içerisinde olan Turkcell, yükleme hızında ise en yakın rakibi Vodafone’un hızını ikiye katlıyor.

Mobil bağlantı hızlarında önemli artış meydana geldi

Mobil bağlantı hızlarına bakıldığında 4,5G’nin etkisiyle bu sene ortalama indirme hızı yüzde 206,1, yükleme hızı ise yüzde 580 oranında arttı. Mobil cephede Turkcell yine en hızlı operatör konumunda. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 242,2 artışla 38,80 Mbps indirme ve yüzde 764,9'luk artış ile 16,26 Mbps yükleme ortalamasına sahip Turkcell, geçtiğimiz yıla göre önemli bir iyileştirmeye imza attı.
Türkiye mobil indirmede dünyada 16. ve Avrupa’da 10. sıraya yükseldi.  Ülkemizde en hızlı ortalama mobil indirme hızı 34,94 Mbps ile Adana’da sağlanıyor. Ankara’daki hız 31,90 Mbps iken 29,96 Mbps ile en düşük ortalama indirme hızına sahip büyük şehir İzmir olarak ölçülmüş.

http://www.speedtest.net/reports/tr/turkey/ Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 2 yıl en beğenilen
Ülke ilerlemeyi bırak geri gidiyor
Yanıtla +205
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mehmedaltair 2 yıl CWaRRioR
CWaRRioR
Ne kadar tutarlı ki... Belki bu yıl insanlar AKK sonrası daha çok ölçüm yaptı, oranı düşürdü.

Böyle savunma olmaz o zaman akk kalksın da gerçek sonucu görelim
CWaRRioRNe kadar tutarlı ki... Belki bu yıl insanlar AKK sonrası daha çok ölçüm yaptı, oranı düşürdü.Böyle savunma olmaz o zam...
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1 Yanıt Yanıtla +108
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Virinom 2 yıl
Turkcell bu ay herkesin hızını 100Mbit yaptı çok fazla insan meraktan speedtest yaptı o bile ortalamayı bir miktar yükseltmiştir.
1 Yanıt Yanıtla +71
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cronaldo2 2 yıl
Mobil veri hizli olsa ne yazar sadece sozde.. Turkcelk tamam hizli eyvallahda 1gblik tarifeyi 27tl yazmislar neymis bittiginde duranmis muhtesem
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DH Misafiri 2 yıl
superonline 100 mbite çıkardı bu ay 4.günü görmedi o hız 3mbitle cebelleşiyom o gün bugündür akk kalkmadığı sürece 500mbitte verse kârı yok el mahkum göt gardiyan!
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sdc55 2 yıl
ben uygulamada daha farklı rakamlar tt çıkmış olsada türkcell daha hızlı bence
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ardicli2000 2 yıl sdc55
sdc55
ben uygulamada daha farklı rakamlar tt çıkmış olsada türkcell daha hızlı bence

Kurumsal çözümlerin çok büyük kısmı tt net. Onların da hızları çok yüksek. İki testle ortalamayı arttırırlar.. :))
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Oranj Medya 2 yıl
Uydunet'i tek geçerim.
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ardicli2000 2 yıl Oranj Medya
Oranj Medya
Uydunet'i tek geçerim.

Ping çok yüksek oyun oynanmıyor diyorlar hocam?!?!?!
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SixSixSix 2 yıl
OAŞ bir an evvel tüm ülkeye fiber ağı döşese de, Türk Telekom denen firma batıp gitse. Türk Telekom'um bir kısmı devletin olduğu için, diğer özel İSS'lerin kazı çalışması yapmasına engel oluyor belediyeler.
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WB 2 yıl
Maalesef tam hizi cogu yerde kullanamiyorsunuz, youtube ornegin oldukca yavas, 3mbit baglantiniz da olsa 100 de olsa deneyiminiz degismiyor,
Cok hizli internetin tek avantajini microsoft, google, apple, steam vb alt yapisi guclu kurumsal sitelerden download yaparken tam anlamiyla kullanabiliyorsunuz,
O yuzden bence internetin gercek hizi nedir bunun ortalamasini da olcmeliler..
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ardicli2000 2 yıl WB
WB
Maalesef tam hizi cogu yerde kullanamiyorsunuz, youtube ornegin oldukca yavas, 3mbit baglantiniz da olsa 100 de olsa deneyiminiz degismiyor,
Cok hizli internetin tek avantajini microsoft, google, apple, steam vb alt yapisi guclu kurumsal sitelerden download yaparken tam anlamiyla kullanabiliyorsunuz,
O yuzden bence internetin gercek hizi nedir bunun ortalamasini da olcmeliler..

Youtube un yavaş olmasının sebebi kısıtlanmasından youtube dan değil. Zaten yputube dediğin google oluyor... yavaş olması mümkün değil.
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pharm4vita 2 yıl
sol fiber.bu ay 100mbit hız verdi ama kota varken pek işe yaramıyor.sağladığı interneti 1 ay içinde 128 dakika tam performansta kullanınca kota bitiyor ve sonuç

[URL=http://www.speedtest.net/my-result/5908077687][IMG]http://www.speedtest.net/result/5908077687.png[/IMG][/URL]
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DH Misafiri 2 yıl
Meshnet ile ilgili bilgisi olan veya kullanan var mı?
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DH Misafiri 2 yıl
Bu verilerin hiç bir anlamı yok. Dünya nın en çağdışı internetini ve de kısıtlanmış + gün aşırı sansürlenen internetini kullanıyoruz. Bu veriler her ayın 1 yle 10 u arasında alınmıştır kesin. akn tamamen palavradır. amaçları adillik değildir. Ben parasını verdiğim hizmetle nasıl başkasının hakkına adaletsizlik yapabilirim ki bana bunun bedelini ödetiyorsunuz ? Herkes kendi parasıyla alıyor. Demek ki kendi şirket yetersizliklerinin bedelini bize ödetiyorlar. o yüzden akn var.... Yani kendilerine "adil" ler burda sadece... Bizde suç ki susup bunlara seyirci kalıyoruz.
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pyschoo 2 yıl
internete hizini bile devlete bagliyorsunuz ya surda helal olsun
4 Yanıt Yanıtla
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TheLastNinja 2 yıl pyschoo
pyschoo

internete hizini bile devlete bagliyorsunuz ya surda helal olsun

Hamamcılar birliği ile alakalı olmalı bana sorarsan
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Kygo2 2 yıl pyschoo
pyschoo
internete hizini bile devlete bagliyorsunuz ya surda helal olsun

BTK var ve hiçbirşey yapmıyor yapmama kararı aldı 2017 sonuna kadar.
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ErkanSYK 2 yıl pyschoo
pyschoo

internete hizini bile devlete bagliyorsunuz ya surda helal olsun

Devletle bağlantılı olur mu hiç.
Türk Telekom'u devlet satmadı. Kendi eliyle tekel haline getirmedi. Birşeyler yapmak isteyen firmaları prosedür, bürokrasi zorluğu falan getirmedi. Bu hızlara, AKN'ye, faiş fiyatlara BTK denen kurum aracılığıyla onay vermedi. Türk Telekom istediği gibi at oynatıyor, devletin haberi olmadan.
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