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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en büyük 3D baskılı roket motoru

Birleşik Krallık merkezli girişim Orbex, Üç boyutlu baskı tekniği kullanılarak ürettiği roket motorunu tanıttı. Kaynak işlemine tabi tutulmayan motor yekpare olarak üretilmiş.
3 ay
3,3b
1
2
Uzay
Gökhan G.
Editör
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Uzay yarışlarına yeni bir soluk geldi. Blue Origin ya da SpaceX gibi firmalarla boy ölçüşmekten oldukça uzak olsa da Birleşik Krallık merkezli girişim Orbex için bu durum, Prime roketinin ikinci seviyesini sergilemek için bir engel teşkil etmemiş gibi gözüküyor.

Söz konusu roketin mühendislik örneği sürümünde bulunan motor şirkete göre dünyanın 3D baskılı en büyük roket motoru. Bahse konu motor ise yenilenebilir bir yakıt kaynağı olan bio propan ile çalışacak şekilde dizayn edilmiş. Yekpare şekilde üretilen motor, kaynak işleminden doğabilecek kusurların böylece önüne geçiyor.

Gövdesinde kullanıldığı ifade edilen karbon fiber ve aliminyum kompozit malzemelerin rokete, muadili araçlara göre %30’luk oranda bir hafiflik sağladığı belirtiliyor. 

İlk anlaşma imzalandı

Ağırlıktan ciddi anlamda tasarruf edebileceği iddia edilen aracın, ilk etapta ne taşıyacağı ile ilgili bir ipucu elde edilmiş durumda. Orbex’in ilk göreve 2021 yılında İskoçya’dan çıkması bekleniyor. Şirket, İsviçre menşeili Astrocast uzay ajansına ait 10 adet nano uyduyu 2023 yılında taşımayı planlıyor. Uyduların, küresel ölçekte konumlandırılacak nesnelerin interneti ağı için kullanılacağı vurgulanmış.

Orbex’in roketi, güneş aydınlatmasıyla senkronize veya kutupsal irtifalara uydu taşımak için kullanmayı planladığı ifade ediliyor.


https://www.engadget.com/2019/02/08/3d-printed-rocket-engine-orbex/ Yorum Yaz
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idombayci 3 ay
2006 yılında ülkemizde yapılıyordu. Fiyatı çok pahalı geldiğinden kalıpları klasik şekilde yapmıştık.
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xxlor 3 ay
Bu 3D baskı olayı yeni çıktı ve hemencik roket motoru yapılmış . Cidden teknoloji hızlı gelişiyor.
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