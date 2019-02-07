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Crew Dragon uzay kapsülünün test uçuşu bir kez daha ertelendi! Yeni tarih 2 Mart

SpaceX'in uzay aracı Crew Dragon'un uçuşu bir kez daha ertelendi. Hükümet kapanma sürecine bağlı olduğu değerlendirilen erteleme için yeni tarih 2 Mart gözüküyor. Detaylar haberimizde.
3 ay
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Crew Dragon uzay kapsülünün test uçuşu bir kez daha ertelendi! Yeni tarih 2 Mart
 

SpaceX ve NASA Crew Dragon uzay kapsülünün ilk test uçuşu için yeni bir tarih daha belirleme kararı aldı. Buna göre uzay aracı ilk uçuşunu 2 Mart tarihinde yapacak. İlk kez Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya 7 Ocak’ta gönderilmesi planlanan uzay aracı, söz konusu tarihin üzerine iki kez daha erteleme almıştı.

Uzay roketi fırlatma faaliyetleri kapsamında normal kabul edilen ertelemeler için ne SpaceX’ten ne de NASA’dan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Florida Today’a göre ertelemeler hükümet kapanması sebebiyle yapılmış olabilir.

Test uçuşu kapsamında; Crew Dragon aracının, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na sağ salim ulaştırıp ulaştıramayacağının inceleneceği ve görevin iki hafta süreceği ifade edilmiş. İnsansız yapılacak uçuşta, uzay aracının teknik anlamda testi edilmesi sağlanacak. Boeing firmasına ait CST-100 Starliner uzay aracının da benzer bir göreve Nisan ayında çıkması planlanıyor.

Crew Dragon uzay kapsülünün test uçuşu bir kez daha ertelendi! Yeni tarih 2 Mart
 

SpaceX kanadında işler yolunda giderse, kapsülün Temmuz 2019’da ilk insanlı uçuşu yapması bekleniyor. NASA için önem arz eden bu görevler başarılı olursa, kurum uzaya astronotları kendi topraklarından göndermeye devam edebilecek. Hâlihazırda NASA, insanlı görevler için Rus yapımı Soyuz uzay araçlarını kullanıyor.


https://www.floridatoday.com/story/tech/science/space/2019/02/06/spacex-targeting-march-launch-crew-dragon-test-flight-ksc/2789606002/ Yorum Yaz
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