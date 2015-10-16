Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir süredir yapımı devam eden dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kısa bir süre önce elektrik üretimine başladı.

BrightSource Energy, Google ve NRG Energy gibi dev şirketlerin ortaklığıyla 14.2 kilometre karelik devasa bir alana kurulan güneş santralinde yaklaşık 140 metre yüksekliğinde 3 adet kule bulunuyor. Kulelerin çevresinde 340 binden fazla ayna bilgisayar kontrolü ile alana düşen güneş ışınlarını kule üzerineyansıtıyorlar. Bu sayede günün her saati güneş ışınları doğru bir açıyla yakalanabiliyor.

Paneller tam kapasiteyle çalıştığında 392 megawatt'lık bir enerji üretiyor. Bu enerjinin 377 megawatt'lık bölümü ise temiz enerjinin kullanılabilir kısmın oluşturuyor. Rakamı biraz açıklamak gerekirse 377 megawatt'lık elektrik yaklaşık 140 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Başka bir deyişle bu kapasitedeki elektrik yılda 400 bin metrik ton karbondioksit salınmasının önüne geçiyor veya 72 bin aracın yollardan kaldırılması gibi etki yaratıyor.