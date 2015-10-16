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Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,7b
1
39
Alternatif Enerji
Oğuz Avcı
Editör
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Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir süredir yapımı devam eden dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kısa bir süre önce elektrik üretimine başladı. 
BrightSource Energy, Google ve NRG Energy gibi dev şirketlerin ortaklığıyla 14.2 kilometre karelik devasa bir alana kurulan güneş santralinde yaklaşık 140 metre yüksekliğinde 3 adet kule bulunuyor. Kulelerin çevresinde 340 binden fazla ayna bilgisayar kontrolü ile alana düşen güneş ışınlarını kule üzerineyansıtıyorlar. Bu sayede günün her saati güneş ışınları doğru bir açıyla yakalanabiliyor.
Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali elektrik üretmeye başladı
Paneller tam kapasiteyle çalıştığında 392 megawatt'lık bir enerji üretiyor. Bu enerjinin 377 megawatt'lık bölümü ise temiz enerjinin kullanılabilir kısmın oluşturuyor. Rakamı biraz açıklamak gerekirse 377 megawatt'lık elektrik yaklaşık 140 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Başka bir deyişle bu kapasitedeki elektrik yılda 400 bin metrik ton karbondioksit salınmasının önüne geçiyor veya 72 bin aracın yollardan kaldırılması gibi etki yaratıyor. 

http://www.ewao.com/a/1-the-worlds-largest-solar-plant-started-creating-electricity Yorum Yaz
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ahnksqualt 4 yıl en beğenilen
İşte asıl insanın duymak istediği haberler bunlar android ios kavgasına kafa yormaktansa bu teknolojiler hakkında bilgi sahibi olup bunu kullanmaya başlamamız gerekir.
İşte asıl insanın duymak istediği haberler bunlar android ios kavgasına kafa yormaktansa bu teknolojiler hakkında bilgi sahibi olup bunu kullanmaya başlamamız g...
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emir kustirika 4 yıl
ahnksqualt
İşte asıl insanın duymak istediği haberler bunlar android ios kavgasına kafa yormaktansa bu teknolojiler hakkında bilgi sahibi olup bunu kullanmaya başlamamız gerekir.

olurmu hocam yeni ütü çıkmış onu mutlaka okumalıyız :D
ahnksqualtİşte asıl insanın duymak istediği haberler bunlar android ios kavgasına kafa yormaktansa bu teknolojiler hakkında bilgi sahibi olup b...
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Mr. Jingles 4 yıl
140 bin hane çok iyi bir rakam. Umarım ilerleyen yıllarda ülkemizde de görebiliriz. Hem temiz hem daha ekonomik.
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Dark horse 3 yıl
Hacï siz mi bilmiyorsunuz Türkiye de rüzgar ve güneş iyi derecede kullanılıyor turkiyenin en büyük güneş paneli Konya da açıldı ve aynı şekilde rüzgar santrali de açıldı ki birçok şehirde rüzgar santrali bulunmakta .. işi siyasete getirmek için yapılan calismalari görmezden gelmeyin..
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ekizinoglu 3 yıl
Forumda acaba ges projesinde bizzat bulunmus yada sahibi olan birileri varmi acaba.
4. Seviye tesvik bolgesinde arazi ve yeterince para var. Isletmeci bilgisine ihtiyacim var.
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Captain_Ivy 3 yıl
"Global warming" diyorlar, o zaman tüm ülkelere böyle sistemler yapılmalı ve teşvik edilmeli. Tüm dünya ülkeleri birleşip bu ve bunun gibi projeler için kolları sıvamalı. Her ülkenin maddi durumu iyi değil ama doğası bu tür projelere çok uygun mesela. Vay be amerikaya bak hacı adamlar yapmış demememiz lazım aslında..
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yegem 3 yıl ekizinoglu
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Her isi ters giden adam 3 yıl
Mukemmel bır yapı
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underlater 3 yıl
Artık neredeyse saydam kağıttan bile enerji üretilebiliyorken, bizim 40 sene önceki Nükleer enerjiye yönelmemiz Dünyadan 40 yıl geride kaldığımızın kanıtıdır!...
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Guest-B2B7A0AF7 4 yıl
Türkiyeye nükleer santralden çok bunun gibi bir enerji üretim santrali lazım.
Japonya ABD ve diğerleri nükleer enerjiden kaçıyor biz hala rusyayla zehirli bir anlaşma yapıyoruz.
Ya şimdi bir şey soracağım o nükleer santral (akkuyu nükleer ve diğerleri) bir gün patlasa ayıptır söylemesi biz ne halt yiycez ? Çernobilden beter olur.
3 tarafımız denizlerle çevrili yok neymiş efendim denizden , güneşten , rüzgardan elde edilen enerji azmış...
Bunlar hikkaye adam gibi bir panel adam gibi bir su enerji sistemi ve adam gibi bir rüzgar gücünden elektrik üreten bir santral yap o zaman enerjiyi gör.
İşte maalesef bizim ülkenin başında kileri bunu anlatmak zor adamlar 40 sene œncesinin kafasıyla yaşıyor.
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Dark horse 3 yıl Guest-B2B7A0AF7
Bu konudan bile siyasete girebiliyorsunuz pes
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Hesher 4 yıl
Bana cok dusuk geldi gunes panellerinin verimsiz oldugunu duydum ama bu kadar da az olabalicegini dusunememistim. 72 bin araba diyir yani istanbul gibi bir sehirdeki arabalarin cevre kirliligini yok rtmek icin bundan 1000-1500 tane lazim. Sanirim hale gunes panelleri yeterince verimli ddgil. Ruzgar ve gelgt enerjileri karsisinda. Veha gercekten dunyayi dusundugumuzden cokmdaha fazla kirletiyoruz,
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CoolSnow 4 yıl Hesher
şöyle söyliyeyim standart güneş panelleri sadece yüzde beş lik enerji dönüşümü sağlıyor. uzay araçlarında ise bu verim yüzde otuz hatta daha yüksek verimlerde olabiliyor ama pahalı.


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tobepeople 4 yıl
Bence güneş pilleri barajlarda da kullanılmalı ,barajların üzeri kapatılmalı arasına buz dolaplarının ısıyı soğuğa çeviren parçası büyük boyutta yapılırsa üretilen ısı zemini etkilemez ve daha çok verim elde edilir üstü kapanan barajda buharlaşma olmaz ayrıca çeşitli yerlerinde yağmuru içeri depolaması da sağlanabilir hatta bunu da değirmen vari bir sistem kullanarak yapıldığında üretilen elektriğe katkı sağlanabilir rüzgar tirbünleri ile de desteklenebilir gece verimini arttırmak için fazla suyu da tahliye ederken de bu tarz değirmenler iş görebilir yani yurt dışında yaparlar bu tarz şeyler ama burada insanları sadece harcarlar 3 günde öğrenilecek iş için 3 yıl-10 yıl tecrübe istiyorlar nedeni ise kendilerinin anlaması uzun sürdüğünden kanımca herkes bir değil ki arkadaş kimisi bir gösterişte anlar kimisi 1 milyon gösterişte :)
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ekizinoglu 3 yıl tobepeople
Teoriler güzel. Niyetinizin pozitif olduğunu gösteriyor ama teknik olarak mümkün değil. Teknik bilginiz buz dolabinin soğutma işlemi için dışarıya ISI vermesi gerektiğini bilecek seviyede olsaydı kastımi anladınız. İyi düşünceleriniz için teşekkür ederim
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Patren 4 yıl
fallout new vegas oynayanlar bu sistemi bilir aklıma arşimet silahı geldi
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radical 4 yıl
o bölgedeki yeraltı sularını kurutuyormuş bu santraller.
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umut_baris 3 yıl radical
radical

o bölgedeki yeraltı sularını kurutuyormuş bu santraller.

Işığı kuleye yansıtıyor. Yer altını nasıl ısıtsın? Aynanın ısısı toprağa ne kadar geçebilir ki?
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gcb1903 4 yıl
Dünyanın en çok nükleer santraline sahip ülkesi için komik kalacak bir adım. Bunun gibi 1000 tane falan yapsalar anca kayda değer.
Gerçi Amerika bu illa bir yolunu bulur dünyaya zarar verecek çeşidini geliştirir.
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