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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Malta'ya taşınıyor

İşlem hacmi itibariyle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance; Japonya ve Hong Kong yetkililerinin olumsuz mektuplarının ardından ofisini Malta'ya taşıyor.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Binance Coin(BNB) isimli kripto para için ICO sürecini tamamlayan ve BNB'nin platformda bir ödeme aracı olarak yer aldığı kripto para borsasını başlatan Binance, kısa bir süre içinde 5 milyonun üstünde kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı. Çinli girişimci Zhao Changpeng tarafından kurulan borsanın merkezi, Çin'in kripto paralara pek sıcak bakmaması yüzünden Hong Kong'da bulunuyor ancak şirket Hong Kong'da da henüz istediği rahatlığa ulaşabilmiş değil. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu kripto paraları menkul kıymet olarak tanımlamış ve geçtiğimiz aylarda Binance'in de aralarında bulunduğu 7 borsaya kripto para ticareti yapmaması için uyarı mektubu yollamıştı.

Japon regülatörlerden uyarı mektubu 

Bu mektubun ardından şirket Hong Kong'daki yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor ancak Zhao Changpeng'e göre görüşmelerin durumu halen belirsiz. Bu belirsizliği aşmak isteyen şirket operasyonlarını Japonya üzerinden yürütmek isterken geçtiğimiz hafta Japonya'nın önde gelen medya organlarından Nikkei önemli bir iddia ortaya atmış ve Binance'in suç işlemekle suçlanabileceğini ve operasyonlarının durdurulabileceğini ileri sürmüştü. Konuyla ilgili dün açıklama yapan Zhao ise Nikkei'yi sorumsuz gazetecilik yapmakla suçlamış ve henüz Japon regülatörlerden lisans alamadıkları için uyarı mektubu aldıklarını kaydetmişti.
Japonya, Hong Kong ve Çin arasında sıkışan şirket şimdi ise Malta'da yeni bir başlangıç yapacak gibi görünüyor. Bloomberg'e konuşan Zhao Changpeng, Avrupa'daki ada ülkesinde bir ofis açmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca ülkede ''fiziksel para-kripto para'' değişimlerine de imkan sağlayacaklarını belirten Zhao, yerel bir banka ile anlaşıp kullanıcıların yatırımlarını doğrudan banka hesapları üzerinden yönetebileceklerini de duyurdu. Zhao, Malta'nın kripto paralar ve finansal teknolojiler konusunda ileri görüşlü bir ülke olduğunu ve seçimlerinin arkasında yatan nedenin bu olduğunu da ekledi.
Bloomberg'ün haberinden çok kısa bir süre sonra Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabından açıklama yaparak Binance'e hoşgeldin dileklerini iletti. Binance'in bu hamlesinden memnuniyet duyan Muscat, ülkenin Blockchain tabanlı girişimler konusunda küresel bir lider haline gelmek istediğini de sözlerine ekledi.
Tabi Binance'in Asya'da çıkmaza düşmüş olması Malta'da açılacak olan ofisin şirketin yeni merkezi olabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Öte yandan şirket halen Hong Kong'daki merkezini kullanmaya devam ediyor ve yetkililerle iş birliği sağlamayı planlıyor. Günlük 1.5 milyar doların üstünde kripto para işleminin yapıldığı borsanın ayrıca Tayvan'da da bir ofisi bulunuyor. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-23/the-world-s-biggest-cryptocurrency-exchange-is-moving-to-malta Yorum Yaz
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SHADOW 1 yıl
Başligi malatya diye okudum
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herdemasivemavi 1 yıl
Trx de iyi arttı artış devam etse de eski günlerimize dönsek
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x2yk 1 yıl
Haydaaaa olmadı şimdi.. Tam da üyesi olmuşken..
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sniper23 1 yıl
Malta özellikle para işlerinde serbestlik olarak iyi bir yer, tabi bir de AB içinde olması onun bir artısı oluyor
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