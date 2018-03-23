Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Malta'ya taşınıyor

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Binance Coin(BNB) isimli kripto para için ICO sürecini tamamlayan ve BNB'nin platformda bir ödeme aracı olarak yer aldığı kripto para borsasını başlatan Binance, kısa bir süre içinde 5 milyonun üstünde kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı. Çinli girişimci Zhao Changpeng tarafından kurulan borsanın merkezi, Çin'in kripto paralara pek sıcak bakmaması yüzünden Hong Kong'da bulunuyor ancak şirket Hong Kong'da da henüz istediği rahatlığa ulaşabilmiş değil. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu kripto paraları menkul kıymet olarak tanımlamış ve geçtiğimiz aylarda Binance'in de aralarında bulunduğu 7 borsaya kripto para ticareti yapmaması için uyarı mektubu yollamıştı.

Japon regülatörlerden uyarı mektubu

Bu mektubun ardından şirket Hong Kong'daki yetkililerle görüşmelerini sürdürüyor ancak Zhao Changpeng'e göre görüşmelerin durumu halen belirsiz. Bu belirsizliği aşmak isteyen şirket operasyonlarını Japonya üzerinden yürütmek isterken geçtiğimiz hafta Japonya'nın önde gelen medya organlarından Nikkei önemli bir iddia ortaya atmış ve Binance'in suç işlemekle suçlanabileceğini ve operasyonlarının durdurulabileceğini ileri sürmüştü. Konuyla ilgili dün açıklama yapan Zhao ise Nikkei'yi sorumsuz gazetecilik yapmakla suçlamış ve henüz Japon regülatörlerden lisans alamadıkları için uyarı mektubu aldıklarını kaydetmişti.

Japonya, Hong Kong ve Çin arasında sıkışan şirket şimdi ise Malta'da yeni bir başlangıç yapacak gibi görünüyor. Bloomberg'e konuşan Zhao Changpeng, Avrupa'daki ada ülkesinde bir ofis açmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca ülkede ''fiziksel para-kripto para'' değişimlerine de imkan sağlayacaklarını belirten Zhao, yerel bir banka ile anlaşıp kullanıcıların yatırımlarını doğrudan banka hesapları üzerinden yönetebileceklerini de duyurdu. Zhao, Malta'nın kripto paralar ve finansal teknolojiler konusunda ileri görüşlü bir ülke olduğunu ve seçimlerinin arkasında yatan nedenin bu olduğunu da ekledi.

Bloomberg'ün haberinden çok kısa bir süre sonra Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter hesabından açıklama yaparak Binance'e hoşgeldin dileklerini iletti. Binance'in bu hamlesinden memnuniyet duyan Muscat, ülkenin Blockchain tabanlı girişimler konusunda küresel bir lider haline gelmek istediğini de sözlerine ekledi.

Tabi Binance'in Asya'da çıkmaza düşmüş olması Malta'da açılacak olan ofisin şirketin yeni merkezi olabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Öte yandan şirket halen Hong Kong'daki merkezini kullanmaya devam ediyor ve yetkililerle iş birliği sağlamayı planlıyor. Günlük 1.5 milyar doların üstünde kripto para işleminin yapıldığı borsanın ayrıca Tayvan'da da bir ofisi bulunuyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-23/the-world-s-biggest-cryptocurrency-exchange-is-moving-to-malta