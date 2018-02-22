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Bakan Albayrak: “Dünyanın en büyük off-shore rüzgâr enerjisi projesini hazırlıyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyanın en büyük off-shore rüzgar enerjisi projesinin Türkiye'de kurulacağının müjdesini verdi. YEKA ihaleleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bakan Albayrak: “Dünyanın en büyük off-shore rüzgâr enerjisi projesini hazırlıyoruz”
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bu yıl ilk defa düzenlenen Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda konuştu. Albayrak, YEKA ihaleleri, bor madeni ve enerji politikaları ve ilgili açıklamalarda bulundu.

Güneş ve rüzgârda yeni ihaleler

Bakan Berat Albayrak, Türkiye’de dünyanın en büyük deniz üzerine kurulu rüzgâr enerjisi kurulacağını, “Rüzgârda dünyanın en büyük off-shore (deniz) projesini hazırlıyoruz. İhalesini bu yıl düşünüyoruz. Güneş ve rüzgârda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık.” sözleriyle duyurdu.

Bu yıl güneş YEKA'sına pil depolama düzenlemesi de eklenecek. Önümüzdeki yaz ayları içinde güneş ve rüzgâr ihaleleri gerçekleştirilecek. Yılın son çeyreğinde de ilk yerli güneş paneli projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

“Bor madeninde önemli hamleler yapacağız”

Bakan Albayrak, 2017’de bor madeninde üretim ve ihracat rekoru kırıldığına vurgu yaptı. Bor madenine yeni yatırımlar yapılacağını şu sözlerle duyurdu: “Bor madeninde çok önemli hamleler yapacağız. Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız. Bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli işbirliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız.”


http://aa.com.tr/tr/ekonomi/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-albayrak-dunyanin-en-buyuk-off-shore-ruzgar-projesini-hazirliyoruz/1070388 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
redoracle 1 yıl en beğenilen
Off-shore diyince Man adası aklıma geldi nedense.
Bide kendiside amazon'dan alışveriş yapıyor, zahmet olmazsa gümrüksüz alışveriş limitini kaldırsın.
1 Yanıt Yanıtla +41
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TheCaliph_ 1 yıl
Ne Bormuş be arkadaş ne olacak acaba ?
Hiperuzay iticisi mi acacagiz ? Komuta gemisi mi basicaz Bor ile ? 100 yildir Bor Bor ama bir kere ilerleme yok
2 Yanıt Yanıtla +33
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Black_Ang3l 1 yıl
Acaba ihale hangi yandasa gidecek? Kimin cebi dolacak?
Once dogu ve karadenizde ki kacak kullanimi cozunde. Sonra yandaslarin ceplerini doldurursunuz.
1 Yanıt Yanıtla +24
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Pakna 1 yıl
Ya arkadaş yıllarca bir tarafınızı yırttınız yok temiz enerji olsun yok enerjide dışa bağımlıyız yok millet şu kadar temiz enerji üretiyor biz hala nerdeyiz bilmem ne diye. Şimdi de kalkmışsınız adamlar dünyanın en büyük off-shore projesini hayata geçireceğiz diyorlar buna onlarca yıkıcı yorum yapıyorsunuz. Biride çıkıp evet geç kaldık ama zararın neresinden dönersek kardır deyip desteklememiş ya. Bu mu sizin samimiyetiniz?
1 Yanıt Yanıtla
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Treth 1 yıl Pakna
Pakna
Ya arkadaş yıllarca bir tarafınızı yırttınız yok temiz enerji olsun yok enerjide dışa bağımlıyız yok millet şu kadar temiz enerji üretiyor biz hala nerdeyiz bilmem ne diye. Şimdi de kalkmışsınız adamlar dünyanın en büyük off-shore projesini hayata geçireceğiz diyorlar buna onlarca yıkıcı yorum yapıyorsunuz. Biride çıkıp evet geç kaldık ama zararın neresinden dönersek kardır deyip desteklememiş ya. Bu mu sizin samimiyetiniz?

istemezükçülük bunu gerektirir.
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carloska 1 yıl
1 liraya sattığımız boru 10 liraya alıp ihracat yaptık diye seviniyoruz..
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enizam 1 yıl
Bir kere de en verimli, en işe yarayan birşey yapsınlar. Varsa yoksa en büyük. Duyan da brazzers filan sanacak.
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eyoruk 1 yıl
Off-shore moff shore..Vay anasını gelişmeler var yani.
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hollowman_ 1 yıl
Dünyanın en büyük Güneş ve Rüzgar enerjisi santralleri açıklanmadan önce;
"Almanlar şu kadar, Çinliler bu kadar rüzgar enerjisinden istifade ediyor, bizimkiler anca abdestin nasıl alınacağını konuşuyor"
Dünyanın en büyük Güneş ve Rüzgar enerjisi santralleri açıklandıktan sonra;
"İhaleler hangi yandaşa gidecek acaba!"
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Silenforce 1 yıl
Türkiye'nin neresindeki denize bu kadar büyük bir tarla kurabilicekler de o en büyük tarladan o kadar verim alabilicekler.
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selamivural 1 yıl
Eskiden cepte varsa bir şey yapılırdı, şimdi her şey borç yapılıyor gelecek nesillere. Yani, ben yapayım, bizim oğlan ödesin, eeee sor bakalım oğlana borçlanmak istiyor mu veya ödeyebilecek durumu var mı? Yok, onu da soran yok! Borcu bitene kadar zaten o yapılan şey de eskiyor. Çaresi biriktirmek yoksa her an iflas olabilir ve fakir fukara bu borcun altından kalkamaz, intiharlar çoğalır, millet birbirine girer...
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Evet yapin iyi hoş ancak bize yine gecirmeye devam
halka bir faydasi olmayacak.
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ANTİ BUG 1 yıl

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urkal 1 yıl
3 odeyip 1 cebe.
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güneş enerjisi, enerji ve
8 etiket daha rüzgar enerjisi yeka bor madeni off-shore Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler
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