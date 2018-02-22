Bakan Albayrak: “Dünyanın en büyük off-shore rüzgâr enerjisi projesini hazırlıyoruz”

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bu yıl ilk defa düzenlenen Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda konuştu. Albayrak, YEKA ihaleleri, bor madeni ve enerji politikaları ve ilgili açıklamalarda bulundu.

Güneş ve rüzgârda yeni ihaleler

Bakan Berat Albayrak, Türkiye’de dünyanın en büyük deniz üzerine kurulu rüzgâr enerjisi kurulacağını, “Rüzgârda dünyanın en büyük off-shore (deniz) projesini hazırlıyoruz. İhalesini bu yıl düşünüyoruz. Güneş ve rüzgârda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık.” sözleriyle duyurdu.

Bu yıl güneş YEKA'sına pil depolama düzenlemesi de eklenecek. Önümüzdeki yaz ayları içinde güneş ve rüzgâr ihaleleri gerçekleştirilecek. Yılın son çeyreğinde de ilk yerli güneş paneli projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

“Bor madeninde önemli hamleler yapacağız”

Bakan Albayrak, 2017’de bor madeninde üretim ve ihracat rekoru kırıldığına vurgu yaptı. Bor madenine yeni yatırımlar yapılacağını şu sözlerle duyurdu: “Bor madeninde çok önemli hamleler yapacağız. Borda, dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız. Bu proje kapsamında da ülkemizin yerli ve milli işbirliği ile bu yıl önemli ve ses getirecek adımlar atacağız.”

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-albayrak-dunyanin-en-buyuk-off-shore-ruzgar-projesini-hazirliyoruz/1070388