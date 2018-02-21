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Elon Musk'ın uzaydaki Roadster'ı Dünya'ya çarpabilir mi? İşte cevabı

Elon Musk'ın şu anda uzay boşluğunda süzülmekte olan Tesla Roadster'ı, çok küçük bir ihtimalle de olsa Dünya'ya çarpabilir. İşte araştırmacıların olasılık hesaplamaları:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Toronto Üniversitesi'nden bir grup Kanadalı bilim insanı, Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda uzaya gönderdiği Tesla Roadster'ının uzay boşluğundaki akibetini hesaplamaya çalıştı. Şu sıralar Starman ile birlikte uzayda saatte binlerce kilometrelik hızla hareket etmekte olan Roadster, araştırmacıların hesaplamalarına göre çok küçük bir ihtimalle de olsa Dünya'ya çarpabilir

Yörünge mekaniği uzmanlarından oluşan Kanadalı ekip, Roadster'ın potansiyel rotalarını hesaplamak için gelişmiş bir yazılımdan faydalanmış. Aracın Roadster'ın "kaotik" bir yörüngede bulunması nedeniyle kesin bir geleceğinin çizilmesinin zor olduğunu söyleyen araştırmacılar, yine de gerçekleşebilecek potansiyel çarpışmaların belirlenebileceğini belirtiyor. Bu şekilde tam 240 farklı yol belirleyen ekip, Roadster'ın önümüzdeki birkaç milyon yıl içerisinde nerelere çarpabileceğinin ihtimallerini çıkarmayı başarmış.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk, uzaya gönderdiği Roadster'ının içine bakın neler koymuş"
Science Magazine'e konuşan araştırma lideri Hanno Rein, Elon Musk'ın birinci nesil tesla Roadster'ının önümüzdeki bir milyon yıl içerisinde %6 ihtimalle Dünya'ya çarpabileceğini söylüyor. Üç milyon yıllık süreçte bu ihtimalin %10'a çıktığını belirten Rein, ayrıca Güneş Sistemindeki tüm gezegenler arasında Dünya'nın en olası hedef olduğunu da sözlerine ekliyor. Rein, bu anlamda %2.5 ihtimalle Venüs'ün Dünya'yı takip ettiğini belirtirken, çok küçük de olsa aracın Güneş'e de çarpma olasılığının olduğunu söylüyor.

"Milyonlarca yıl boyunca hayatta kalabilir"


Tabi Hanno Rein ve arkadaşlarının hesaplamaları, Roadster'ın herhangi bir gezegene çarpması için en az bir milyon yıl gibi çok uzun bir süre uzay boşluğunda kalması gerektiğini gösteriyor. Ancak hatırlayacağınız üzere birçok araştırmacı aracın uzayın zorlu şartlarına bu kadar uzun bir süre dayanmasının mümkün olmadığını söylemiş ve birkaç yıl gibi kısa bir süre içerisinde parçalarına ayrılacağını belirtmişti.

Kanadalı ekip ise durumun pek de öyle olmadığını söylüyor. Rein'e göre Roadster, %50 gibi yüksek sayılabilecek bir ihtimalle milyonlarca yıl boyunca hayatta kalabilir. Ancak Hanno Rein, Roadster milyonlarca yıl hayatta kalabilse ve %10 ihtimallik çarpışma ihtimali gerçekleşse bile atmosfere giriş sırasında aracın zaten büyük bir kısmının küllerine karışacağını söylüyor. Yani milyonlarca yıl sonraki insanların -elbette insanoğlu o zamanlar hala yaşıyor olursa- çok da endişeleneceği bir durum yokmuş gibi görünüyor.

Roadster ve Starman'in konumunu takip edin


Elon Musk'ın uzaydaki arabasını whereisroadster.com isimli web sitesi üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Musk'ın da Twitter hesabı üzerinden paylaştığı site; Roadster'ın Dünya'ya, Mars'a ve Güneş'e olan uzaklığı, şu anki hızı ve şimdiye kadar kaç kez Space Oddity çaldığı gibi ilginç bilgiler içeriyor. 

https://www.sciencemag.org/news/2018/02/don-t-panic-chance-space-traveling-sportscar-hitting-earth-just-6-next-million-years Yorum Yaz
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lastoko 1 yıl en beğenilen
bazen bilim adamlarının koltuklarında oturup dönerken can sıkıntısına bu teorileri ürettiklerini düşünüyorum. 1 milyon yıl sonra kim öle kim kala bunu ne diye düşünüp kamuoyuna sunuyosun :D
bazen bilim adamlarının koltuklarında oturup dönerken can sıkıntısına bu teorileri ürettiklerini düşünüyorum. 1 milyon yıl sonra kim öle kim kala bunu ne diye d...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 1 yıl
he çarpar bide kocaman krater açar
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DH Misafiri 1 yıl
Roadster'ı göndermek istedikleri yerin tahminleri tutmadı yinede çarpabilecekleri yerin tahminlerini çıkarmışlar, helal olsun ama yılmıyor adamlar
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bobora 1 yıl
Yerli üretim alın millet.
Dünya ya çarpma tehlikesi de yok.
Yerli alın kafanız rahat eder.
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lastoko 1 yıl en beğenilen
bazen bilim adamlarının koltuklarında oturup dönerken can sıkıntısına bu teorileri ürettiklerini düşünüyorum. 1 milyon yıl sonra kim öle kim kala bunu ne diye düşünüp kamuoyuna sunuyosun :D
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sniper23 1 yıl lastoko
Elon Musk'ın reklam yapması lazım.
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coolfrw1 1 yıl
:D Bunlar "Uzaya" araba göndere dursun, biz hala yeryüzünde 2021'li yıllarda üretimine başlayıp başlanmayacağı bile belli olmayan arabanın, haberleriyle kendimizi avutalım :(
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BekirARSLAN 1 yıl
Çokta uzaklara gidememiş hala yani başımızda :)
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mbsahan 1 yıl
Direksiyona portakal sıkıştırmışlarsa sorun olmaz :D
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