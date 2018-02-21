Elon Musk'ın uzaydaki Roadster'ı Dünya'ya çarpabilir mi? İşte cevabı

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"Elon Musk, uzaya gönderdiği Roadster'ının içine bakın neler koymuş"

Toronto Üniversitesi'nden bir grup Kanadalı bilim insanı, Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda uzaya gönderdiği Tesla Roadster'ının uzay boşluğundaki akibetini hesaplamaya çalıştı. Şu sıralar Starman ile birlikte uzayda saatte binlerce kilometrelik hızla hareket etmekte olan Roadster, araştırmacıların hesaplamalarına göreDünya'ya çarpabilirYörünge mekaniği uzmanlarından oluşan Kanadalı ekip, Roadster'ın potansiyel rotalarını hesaplamak için gelişmiş bir yazılımdan faydalanmış. Aracın Roadster'ın "kaotik" bir yörüngede bulunması nedeniyle kesin bir geleceğinin çizilmesinin zor olduğunu söyleyen araştırmacılar, yine de gerçekleşebilecek potansiyel çarpışmaların belirlenebileceğini belirtiyor. Bu şekildebelirleyen ekip, Roadster'ın önümüzdeki birkaç milyon yıl içerisinde nerelere çarpabileceğinin ihtimallerini çıkarmayı başarmış.Science Magazine'e konuşan araştırma lideri Hanno Rein, Elon Musk'ın birinci nesil tesla Roadster'ının önümüzdeki bir milyon yıl içerisindeDünya'ya çarpabileceğini söylüyor. Üç milyon yıllık süreçte bu ihtimalin %10'a çıktığını belirten Rein, ayrıca Güneş Sistemindeki tüm gezegenler arasındaRein, bu anlamda %2.5 ihtimalle Venüs'ün Dünya'yı takip ettiğini belirtirken, çok küçük de olsa aracın Güneş'e de çarpma olasılığının olduğunu söylüyor.