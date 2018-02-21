Elon Musk'ın uzaydaki Roadster'ı Dünya'ya çarpabilir mi? İşte cevabı

Toronto Üniversitesi'nden bir grup Kanadalı bilim insanı, Elon Musk'ın geçtiğimiz haftalarda uzaya gönderdiği Tesla Roadster'ının uzay boşluğundaki akibetini hesaplamaya çalıştı. Şu sıralar Starman ile birlikte uzayda saatte binlerce kilometrelik hızla hareket etmekte olan Roadster, araştırmacıların hesaplamalarına göre çok küçük bir ihtimalle de olsa Dünya'ya çarpabilir
Yörünge mekaniği uzmanlarından oluşan Kanadalı ekip, Roadster'ın potansiyel rotalarını hesaplamak için gelişmiş bir yazılımdan faydalanmış. Aracın Roadster'ın "kaotik" bir yörüngede bulunması nedeniyle kesin bir geleceğinin çizilmesinin zor olduğunu söyleyen araştırmacılar, yine de gerçekleşebilecek potansiyel çarpışmaların belirlenebileceğini belirtiyor. Bu şekilde tam 240 farklı yol belirleyen ekip, Roadster'ın önümüzdeki birkaç milyon yıl içerisinde nerelere çarpabileceğinin ihtimallerini çıkarmayı başarmış.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk, uzaya gönderdiği Roadster'ının içine bakın neler koymuş"
Science Magazine'e konuşan araştırma lideri Hanno Rein, Elon Musk'ın birinci nesil tesla Roadster'ının önümüzdeki bir milyon yıl içerisinde %6 ihtimalle Dünya'ya çarpabileceğini söylüyor. Üç milyon yıllık süreçte bu ihtimalin %10'a çıktığını belirten Rein, ayrıca Güneş Sistemindeki tüm gezegenler arasında Dünya'nın en olası hedef olduğunu da sözlerine ekliyor. Rein, bu anlamda %2.5 ihtimalle Venüs'ün Dünya'yı takip ettiğini belirtirken, çok küçük de olsa aracın Güneş'e de çarpma olasılığının olduğunu söylüyor.
Yörünge mekaniği uzmanlarından oluşan Kanadalı ekip, Roadster'ın potansiyel rotalarını hesaplamak için gelişmiş bir yazılımdan faydalanmış. Aracın Roadster'ın "kaotik" bir yörüngede bulunması nedeniyle kesin bir geleceğinin çizilmesinin zor olduğunu söyleyen araştırmacılar, yine de gerçekleşebilecek potansiyel çarpışmaların belirlenebileceğini belirtiyor. Bu şekilde tam 240 farklı yol belirleyen ekip, Roadster'ın önümüzdeki birkaç milyon yıl içerisinde nerelere çarpabileceğinin ihtimallerini çıkarmayı başarmış.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk, uzaya gönderdiği Roadster'ının içine bakın neler koymuş"
Science Magazine'e konuşan araştırma lideri Hanno Rein, Elon Musk'ın birinci nesil tesla Roadster'ının önümüzdeki bir milyon yıl içerisinde %6 ihtimalle Dünya'ya çarpabileceğini söylüyor. Üç milyon yıllık süreçte bu ihtimalin %10'a çıktığını belirten Rein, ayrıca Güneş Sistemindeki tüm gezegenler arasında Dünya'nın en olası hedef olduğunu da sözlerine ekliyor. Rein, bu anlamda %2.5 ihtimalle Venüs'ün Dünya'yı takip ettiğini belirtirken, çok küçük de olsa aracın Güneş'e de çarpma olasılığının olduğunu söylüyor.
"Milyonlarca yıl boyunca hayatta kalabilir"
Tabi Hanno Rein ve arkadaşlarının hesaplamaları, Roadster'ın herhangi bir gezegene çarpması için en az bir milyon yıl gibi çok uzun bir süre uzay boşluğunda kalması gerektiğini gösteriyor. Ancak hatırlayacağınız üzere birçok araştırmacı aracın uzayın zorlu şartlarına bu kadar uzun bir süre dayanmasının mümkün olmadığını söylemiş ve birkaç yıl gibi kısa bir süre içerisinde parçalarına ayrılacağını belirtmişti.
Kanadalı ekip ise durumun pek de öyle olmadığını söylüyor. Rein'e göre Roadster, %50 gibi yüksek sayılabilecek bir ihtimalle milyonlarca yıl boyunca hayatta kalabilir. Ancak Hanno Rein, Roadster milyonlarca yıl hayatta kalabilse ve %10 ihtimallik çarpışma ihtimali gerçekleşse bile atmosfere giriş sırasında aracın zaten büyük bir kısmının küllerine karışacağını söylüyor. Yani milyonlarca yıl sonraki insanların -elbette insanoğlu o zamanlar hala yaşıyor olursa- çok da endişeleneceği bir durum yokmuş gibi görünüyor.
Roadster ve Starman'in konumunu takip edin
Elon Musk'ın uzaydaki arabasını whereisroadster.com isimli web sitesi üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Musk'ın da Twitter hesabı üzerinden paylaştığı site; Roadster'ın Dünya'ya, Mars'a ve Güneş'e olan uzaklığı, şu anki hızı ve şimdiye kadar kaç kez Space Oddity çaldığı gibi ilginç bilgiler içeriyor.
https://www.sciencemag.org/news/2018/02/don-t-panic-chance-space-traveling-sportscar-hitting-earth-just-6-next-million-years Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dünya ya çarpma tehlikesi de yok.
Yerli alın kafanız rahat eder.