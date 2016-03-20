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Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en büyük rüzgar türbinleri geliyor

Alternatif enerjinin en önemli kaynaklarından birisi olan rüzgar enerjisini daha da verimli kılmak için 4 farklı üniversiteden araştırmacılar yeni bir projeye start verdiler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Günümüzün en önemli enerji kaynaklarından birisi olan rüzgar türbinlerini daha da verimli kılmak isteyen araştırmacılar 479 metre uzunluğunda dev türbinler yapmak istiyorlar. Henüz proje aşamasında olan türbinler Empire State Binası'ndan 30 metre daha yüksek olacak.

Los Angeles Times gazetesinin raporuna göre türbinlerin her bir yaprağı yaklaşık 200 metre uzunluğunda olacak. Rüzgarın şiddetine göre açılıp kapanabilen bölümlere sahip olacak olan yapraklar böylece rüzgarın düşük şiddetle estiği günlerde dahi enerji verimliliğini yüksek tutabilecekler.

Dev türbinlerin tek farklılığı yalnızca boyutları da olmayacak. Günümüzde kullanılanlardan tamamen farklı bir dizayna sahip olan türbinler rüzgarı karşılarına değil arkalarına alacaklar. Türbinlerin bir diğer farklılığıysa üç yerine iki yaprak taşıyacak olmaları.

Günümüz türbinlerinden 25 kat daha güçlü

Her şey yolunda gider de proje başarıyla tamamlanırsa türbinlerin her biri 50 megawatt gücünde, yani günümüz standart rüzgar türbinlerinden tam 25 kat daha güçlü olacak.

ABD Enerji Bakanlığı'ndan da 3,5 milyon dolarlık yatırım alan projenin ilk hedefiyse 2019 yılına kadar bu dev türbinin onda biri büyüklüğünde bir prototip hazırlamak. Proje yetkilileri tam boyutlu bir türbinin geliştirilmesi için yaklaşık 15 yıl gerektiğini belirtiyorlar. Proje ilerledikçe ABD'nin projeye yatırımının da artacağı düşünülüyor.

Kuşlar için tehdit oluşturuyor

Proje aynı zamanda kuşlar için de direkt bir tehdit oluşturuyor. Türbinlerin yüksekliğinin artması her ne kadar enerji verimliliğini artıyor olsa da aynı güzel şeyleri göçebe kuşlar için söyleyemiyoruz. Proje yetkilileri türbinleri açık denizlere kurarak bu tehdidin seviyesini azaltmak istediklerini belirtiyor olsalar da projenin çevreci topluluklardan sert tepkiler alacağı kesin. 

http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-cutting-edge-windmills-20160313-story.html Yorum Yaz
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Nf 3 yıl
haber algıda oynamak için tasarlanmış sanki. bu konuda uzman olanlar kim siz biliyorsunuz.
ilk okunuşta bu üniversiteler bizde sanyorsunuz, kaynağa bakınca gerçek anlaşılıyor.
abd enerji bakanı; standford'da doktora, mit'de fizik bölümü başkanlığı yapmış.
bizdekim durum; !404! .
haber algıda oynamak için tasarlanmış sanki. bu konuda uzman olanlar kim siz biliyorsunuz.ilk okunuşta bu üniversiteler bizde sanyorsunuz, kaynağa bakınca g...
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FatihAsl 3 yıl
murdocklawless

rüzgarı en bol memleketlerden birisi olarak bizde rüzgar enerjisi durumu nedir acaba? toplam enerjimizin ne kadarını üretebiliyoruz rüzgardan?


kaynak : enerjiatlasi
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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murdocklawless 3 yıl
rüzgarı en bol memleketlerden birisi olarak bizde rüzgar enerjisi durumu nedir acaba? toplam enerjimizin ne kadarını üretebiliyoruz rüzgardan?
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FatihAsl 3 yıl
mladenbmv
büyük yapmaya gerek yok pervanelere güneş enerji paneli ekle verim olsun %100

çok güzel bir kaynakçı çözümü olmuş. Abi şuraya bi dirsek attık mı tamamdır.
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kadirirdem 3 yıl
Keşke böyle turbinler tr ye de gelse...
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LKLC 3 yıl
irish
Şu an İstanbul sapphire, en yüksek 2. Bina değil. Bi değişiklik yoksa 14.sırada şu an...

vikide ikinci yazıyordu hocam ben de oradan aldım. yanlış bilgiymiş demek ki teşekkürler.
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irish 3 yıl LKLC
LKLC
irish
Şu an İstanbul sapphire, en yüksek 2. Bina değil. Bi değişiklik yoksa 14.sırada şu an...

vikide ikinci yazıyordu hocam ben de oradan aldım. yanlış bilgiymiş demek ki teşekkürler.

Haklısınız. Öyle yazıyor ve hatta yapılırken ve bittiğinde de hep böyle söylendi. Kim, nerden, niye böyle bişey çıkardı bilmiyorum ama ilk yapıldığında bile ilk 3 te değildi.
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irish 3 yıl
Şu an İstanbul sapphire, en yüksek 2. Bina değil. Bi değişiklik yoksa 14.sırada şu an...
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Atılgan oo 3 yıl
gucu muazzam.
yanlis hesaplamadiysam bunlardan 1000 tanesi tum turkiyenin hane elektirigini uretebiliyor.

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mladenbmv 3 yıl
büyük yapmaya gerek yok pervanelere güneş enerji paneli ekle verim olsun %100
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Ussuz 3 yıl
Temiz enerji elde edelim derken kuşları öldürecekler.
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GAMBIT 3 yıl
Nf

haber algıda oynamak için tasarlanmış sanki. bu konuda uzman olanlar kim siz biliyorsunuz.ilk okunuşta bu üniversiteler bizde sanyorsunuz, kaynağa bakınca gerçek anlaşılıyor.abd enerji bakanı; standfordda doktora, mitde fizik bölümü başkanlığı yapmış.bizdekim durum; !404! .


Haberde ABD Enerji Bakanlığı yazıyor nerenizle okuyorsunuz anlam vermek zor.
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