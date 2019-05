Dünyanın en büyük rüzgar türbinleri geliyor

Günümüzün en önemli enerji kaynaklarından birisi olan rüzgar türbinlerini daha da verimli kılmak isteyen araştırmacılar 479 metre uzunluğunda dev türbinler yapmak istiyorlar. Henüz proje aşamasında olan türbinler Empire State Binası'ndan 30 metre daha yüksek olacak.



Los Angeles Times gazetesinin raporuna göre türbinlerin her bir yaprağı yaklaşık 200 metre uzunluğunda olacak. Rüzgarın şiddetine göre açılıp kapanabilen bölümlere sahip olacak olan yapraklar böylece rüzgarın düşük şiddetle estiği günlerde dahi enerji verimliliğini yüksek tutabilecekler.



Dev türbinlerin tek farklılığı yalnızca boyutları da olmayacak. Günümüzde kullanılanlardan tamamen farklı bir dizayna sahip olan türbinler rüzgarı karşılarına değil arkalarına alacaklar. Türbinlerin bir diğer farklılığıysa üç yerine iki yaprak taşıyacak olmaları.



Günümüz türbinlerinden 25 kat daha güçlü



Her şey yolunda gider de proje başarıyla tamamlanırsa türbinlerin her biri 50 megawatt gücünde, yani günümüz standart rüzgar türbinlerinden tam 25 kat daha güçlü olacak.



ABD Enerji Bakanlığı'ndan da 3,5 milyon dolarlık yatırım alan projenin ilk hedefiyse 2019 yılına kadar bu dev türbinin onda biri büyüklüğünde bir prototip hazırlamak. Proje yetkilileri tam boyutlu bir türbinin geliştirilmesi için yaklaşık 15 yıl gerektiğini belirtiyorlar. Proje ilerledikçe ABD'nin projeye yatırımının da artacağı düşünülüyor.



Kuşlar için tehdit oluşturuyor



Proje aynı zamanda kuşlar için de direkt bir tehdit oluşturuyor. Türbinlerin yüksekliğinin artması her ne kadar enerji verimliliğini artıyor olsa da aynı güzel şeyleri göçebe kuşlar için söyleyemiyoruz. Proje yetkilileri türbinleri açık denizlere kurarak bu tehdidin seviyesini azaltmak istediklerini belirtiyor olsalar da projenin çevreci topluluklardan sert tepkiler alacağı kesin.

http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-cutting-edge-windmills-20160313-story.html