Dünyanın en büyük uçağı 'Stratolaunch' nihayet ilk kez havalandı

Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch, uzun süren test sürecinin ardından nihayet ilk kez kalkışa geçti. Bugün (13 Nisan) Kaliforniya eyaletinin Mojave Çölü'nden havalanan devasa uçak, ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.Stratolaunch Systems tarafından yapılan açıklamalara göre Stratolaunch, test boyunca tam iki buçuk saat havada kaldı. Şirket uçağın maksimum 5180 metre yüksekliğe ulaştığını belirtiyor. Maksimum hız ise saatte 304 kilometre olarak ölçülmüş. Görevin tamamlanmasının ardından Stratolaunch Mojave Çölü'ndeki uzay ve havacılık üssüne geri dönüp başarılı bir iniş gerçekleştirdi.Stratolaunch Systems geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Paul Allen tarafından 2011 yılında kurulmuştu. Bugunkü uçuşun ardından konuşan Paul Allen'ın kardeşi Jody Allen,"Paul bugün burada olsaydı uçuşu müthiş bir gururla seyredecekti, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Uçak her anlamıyla inanılmaz bir mühendislik eseri. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.Kanat genişliği tam 117 metre (Boeing 747'nin iki katı) uzunluğunda olan Stratolaunch, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesine sahip. Devasa uçağı Virgin Galactic'in ünlü uzay aracı SpaceShipTwo'yu üretmesiyle de bilinen ABD'li firma Scaled Composites inşa ediyor. Stratolaunch ihtiyaç duyduğu gücü ise bünyesinde barındırdığı tam altı Boeing 747 motorundan alıyor.Uzay araştırmalarında kullanılması amacıyla tasarlanan Stratolaunch, roketleri yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak. Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.