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Dünyanın en büyük uçağı 'Stratolaunch' nihayet ilk kez havalandı

Tam 117 metre uzunluğunda kanat genişliğine sahip olan Stratolaunch nihayet bugün ilk kez uçuşa geçti. Paul Allen'ın 2011 yılında tanıtımını yaptığı dev uçak uzay araştırmalarında kullanılacak.
1 ay
8,6b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch, uzun süren test sürecinin ardından nihayet ilk kez kalkışa geçti. Bugün (13 Nisan) Kaliforniya eyaletinin Mojave Çölü'nden havalanan devasa uçak, ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Stratolaunch Systems tarafından yapılan açıklamalara göre Stratolaunch, test boyunca tam iki buçuk saat havada kaldı. Şirket uçağın maksimum 5180 metre yüksekliğe ulaştığını belirtiyor. Maksimum hız ise saatte 304 kilometre olarak ölçülmüş. Görevin tamamlanmasının ardından Stratolaunch Mojave Çölü'ndeki uzay ve havacılık üssüne geri dönüp başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Stratolaunch Systems geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Paul Allen tarafından 2011 yılında kurulmuştu. Bugunkü uçuşun ardından konuşan Paul Allen'ın kardeşi Jody Allen,"Paul bugün burada olsaydı uçuşu müthiş bir gururla seyredecekti, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Uçak her anlamıyla inanılmaz bir mühendislik eseri. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kanat genişliği tam 117 metre (Boeing 747'nin iki katı) uzunluğunda olan Stratolaunch, yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesine sahip. Devasa uçağı Virgin Galactic'in ünlü uzay aracı SpaceShipTwo'yu üretmesiyle de bilinen ABD'li firma Scaled Composites inşa ediyor. Stratolaunch ihtiyaç duyduğu gücü ise bünyesinde barındırdığı tam altı Boeing 747 motorundan alıyor.

Uzay araştırmalarında kullanılması amacıyla tasarlanan Stratolaunch, roketleri yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatacak. Geleneksel roket kalkışlarına bir alternatif olan bu teknik, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.

 

https://www.stratolaunch.com/2019/04/13/stratolaunch-completes-historic-first-flight-of-aircraft/ Yorum Yaz
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theJuDGe_41 1 ay en beğenilen
İniş videosu yok. İnemedi heralde :D
2 Yanıt Yanıtla +13
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vedkum 1 ay
Yüzlerce mühendis mantıklı bulmuş da sana mı saçma geldi
1 Yanıt Yanıtla +4
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Orodruin 1 ay
Kanat genişliğinin 117 metre olması ne yazık ki onu en büyük yapmıyor. Yükleme kapasitesi ve gövde büyüklüğü olarak en büyük uçak hala Antonov an-225. An-225 Myra Stratolaunch'ın iki gövdesinin toplam hacminden daha büyük bir gövdeye ve uzunluğa sahip. Antonov, vagonları, tankları, ağır parçaları gövdesi içinde taşıyabilirken, bu uçak sadece roketleri gövde dışında iki gövdenin ortasındaki dış boşlukta taşımak için tasarlandı.
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agent1453 1 ay
Bu ne biçim tasarım.
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Scaleo 1 ay
Artık kokpit kavgası son bulur, kaptan bi bölmeye yardımcı bir bölmeye, istediğini yap...kokpite hostes mi atarsın yatıp uzanırmısın pilota kalmış artık
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serafon 1 ay Scaleo
Hostes atmak nedir ya, bu ne biçim bir laf!
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OverClocK1ng 1 ay
Adamlar 2 uçağın birisinin sağ, diğerinin sol kanadını kesip birleştirip 1 uçak çıkartmışlar.
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interwap 1 ay
-Kaptan sağa dönelim
--Hayır sola
-Sağa
--Solaaa
-, -- Aaaaaaaa
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Mucitkişi 1 ay
O zaman mantıklı aklıma virginin düşen uzay mekiği geldi onuda bu tasarımlı bir araç taşıyprdu
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Mucitkişi 1 ay
Saçma 2 kabin
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ozibaba98 1 ay
İki kabin arasında uzay aracı olacak. Bu uçakla atmosferin yüksek noktalarına çıkaracaklar ve uzay aracı uçaktan ayrılıp yükselmeye devam edecek
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vedkum 1 ay
Yüzlerce mühendis mantıklı bulmuş da sana mı saçma geldi
1 Yanıt Yanıtla +4
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theJuDGe_41 1 ay en beğenilen
İniş videosu yok. İnemedi heralde :D
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kucukyenici 1 ay
Uzun bir menzili olduğundan hâlâ havada olabilir. 😊
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Askaparta 1 ay
Bunca yalan dolandan sonra olabilir hocam
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heyysanadiyom 1 ay
Çok yakar bu,boşuna yapmışlar.
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