Dünyanın en güçlü rüzgar türbini İskoçya'da kuruldu

Dünyanın en güçlü rüzgar türbini İskoçya'daki Aberdeen kıyılarına başarıyla kuruldu. İsveçli enerji devi Vattenfall, Salı günü yaptığı açıklamada Avrupa Açık Deniz Rüzgâr Dağıtım Merkezi'nde (EOWDC) yer alacak 11 tribünden ilkinin yerleştirildiğini doğruladı.

Proje yöneticisi Adam Ezzamel, devasa türbinin çok güçlü olduğunu ve kanatların sadece bir dönüşünün Birleşik Krallık'taki ortalama bir haneye gün boyu yetecek kadar elektrik sağlayabileceğini söyledi. Bir gecede kurulan 8.8 MegaWatt'lık MHI Vestas rüzgar türbininin uç yüksekliği 191 metre. Ayrıca her bir kanadının 80 metre uzunluğunda olduğunu belirtelim.

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London Eye dönme dolabından daha büyük çember çapına sahip 164 metrelik rotoru olan tribün, aynı zamanda ticari kullanıma yönelik kurulan ilk 8.8 MegaWatt'lık model olmuş durumda. 11 türbinli rüzgar çiftliği tamamlandığında EOWDC'nin toplam enerji üretim kapasitesi 93.2 MegaWatt'a çıkacak.

Emlakçı Trump karşı çıkmıştı

Vattenfall, proje sonunda tesisin Aberdeen’in toplam elektrik ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını karşılayabilecek kapasitede enerji üreteceğini ve yıllık 134.128 ton karbondioksit salınımının önüne geçeceğini söyledi.

Öte yandan Donald Trump, henüz ABD başkanı olmadan önce, projeye karşı çıkmış ve Balmedie'deki Menie golf sahasının manzarasını berbat edeceğini öne sürerek yasal süreç başlatmıştı. Ancak, 2015 yılında Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi oybirliğiyle Trump'ın rüzgar çiftliğine karşı itirazını reddederek projenin önünü açtı.

https://cleantechnica.com/2018/04/10/worlds-most-powerful-wind-turbine-installed-at-vattenfalls-european-offshore-wind-deployment-centre/