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Dünyanın en güçlü rüzgar türbini İskoçya'da kuruldu

Enerji devi Vattenfall, 8.8 MW'lık dünyanın en güçlü rüzgar türbinini Aberdeen kıyılarına kurdu. Devasa türbin sadece bir tur dönüşüyle ortalama bir haneye gün boyu yetecek kadar elektrik üretebiliyor
1 yıl
5,3b
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13
Alternatif Enerji
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en güçlü rüzgar türbini İskoçya'daki Aberdeen kıyılarına başarıyla kuruldu. İsveçli enerji devi Vattenfall, Salı günü yaptığı açıklamada Avrupa Açık Deniz Rüzgâr Dağıtım Merkezi'nde (EOWDC) yer alacak 11 tribünden ilkinin yerleştirildiğini doğruladı.
Proje yöneticisi Adam Ezzamel, devasa türbinin çok güçlü olduğunu ve kanatların sadece bir dönüşünün Birleşik Krallık'taki ortalama bir haneye gün boyu yetecek kadar elektrik sağlayabileceğini söyledi. Bir gecede kurulan 8.8 MegaWatt'lık MHI Vestas rüzgar türbininin uç yüksekliği 191 metre. Ayrıca her bir kanadının 80 metre uzunluğunda olduğunu belirtelim.
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London Eye dönme dolabından daha büyük çember çapına sahip 164 metrelik rotoru olan tribün, aynı zamanda ticari kullanıma yönelik kurulan ilk 8.8 MegaWatt'lık model olmuş durumda. 11 türbinli rüzgar çiftliği tamamlandığında EOWDC'nin toplam enerji üretim kapasitesi 93.2 MegaWatt'a çıkacak.

Emlakçı Trump karşı çıkmıştı

Vattenfall, proje sonunda tesisin Aberdeen’in toplam elektrik ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını karşılayabilecek kapasitede enerji üreteceğini ve yıllık 134.128 ton karbondioksit salınımının önüne geçeceğini söyledi.
Öte yandan Donald Trump, henüz ABD başkanı olmadan önce, projeye karşı çıkmış ve Balmedie'deki Menie golf sahasının manzarasını berbat edeceğini öne sürerek yasal süreç başlatmıştı. Ancak, 2015 yılında Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi oybirliğiyle Trump'ın rüzgar çiftliğine karşı itirazını reddederek projenin önünü açtı.

https://cleantechnica.com/2018/04/10/worlds-most-powerful-wind-turbine-installed-at-vattenfalls-european-offshore-wind-deployment-centre/ Yorum Yaz
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Rising_Sun 1 yıl en beğenilen
Bukalemun nickli arkadaşı biraz bilgilendirelim de o beyin kıvrımları belki biraz harekete geçer..Şimdi Akkuyu'ya gelelim..Akkuyu Nükleer Santrali'nin üreteceği enerji 4.800 MW güzel kardeşim. Türkiye'ye günümüz dolar kurundan maliyeti 150 milyar dolar civarı..Spot piyasada elektriğin KW fiyatı 5 cent ama Akkuyu'nun ürettiği elektriğe Akp hükümeti 15 cent ödeyecek..Teknik ve stratejik kısımlarında Ruslar çalışacak..Türklere hiçbir bilgi sızdırılmayacak..İstedikleri an, bir Türkiye-Rusya kriz ortamında devre bırakılabilir..Ve işin kötüsü savaş durumunda sabote de edebilirler..Ayrıca nükleer enerji, yeşil enerji daha üretilemiyorken icat edilmiş, 1940'ların teknolojisidir..Saydığın o gelişmiş ülkelerin birkaç 10 yıl sonra hiç nükleer santral açık bırakmayacağına dair kararlar aldıklarını da bilmiyorsun demek ki..
Şimdi gelelim güneş enerjisine..150 milyar lira verirsen ne kadar güneş enerjisi elde ediyorsun biliyor musun, tam 50.000 MW..Yani 10 tane Akkuyu Nükleer Santrali kadar, hem de aynı paraya..Şimdi geriye tek bir soru kalıyor, düşüncelerin değişti mi :)
Bukalemun nickli arkadaşı biraz bilgilendirelim de o beyin kıvrımları belki biraz harekete geçer..Şimdi Akkuyu'ya gelelim..Akkuyu Nükleer Santrali'nin üreteceği...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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9Tales 1 yıl
Helal olsun.
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spirituals 1 yıl
Bir kaç şuursuz arkadaş vardı, sırf Türkiye de yapılacak nükleer santrali korumak için rüzgar türbini ve güneş enerji panellerini kötüleyen... Dünya artık farklı enerji ihtiyaçlarına yöneliyor. Güneş ve hava sınırsız enerji demek. Ki zamanla bu alanlara yatırım oldukça çok daha fazla gelişecek. İlk çıkan güneş panelleri fazlaca büyük ve yeterli elektrik kaynağı sağlayamıyordu. Sonrasında 30x30 paneller ile o koskoca panellerden çok daha fazla elektrik elde edildi. Şu an 10x10 panel ile belki de 50 tane 30x30 panelin kazandığı elektrik kazanılıyor. Csun diye bir firmada 1 seneye yakın görev yaptık. İnanın gerekli yatırımlar ile çok güzel bir enerji kaynağı bu.
Bir kaç şuursuz arkadaş vardı, sırf Türkiye de yapılacak nükleer santrali korumak için rüzgar türbini ve güneş enerji panellerini kötüleyen... Dünya artık farkl...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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apulunas 1 yıl
şu başlığın altında yazılanları görünce bir kez daha yıldım şu insanların cahilliğinden, ilber ortaylının dediği doğru, bu ülke için asıl tehlike cahil değil yarı cahil insanlar, yani okumuş cahiller. bilip bilmeden feysbuktan izlediği videolar ile ahkam kesen mi istersin, gazetelerin kaynaksız "uzmanlar böyle diyor" haberlerini okuyup kırk çeşit hurafeyi gerçek sananlar mı ararsın, her türlü sirk kaçkını var bu memlekette.
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prosoccer_87 1 yıl Rising_Sun
Cahile laf anlatamazsın dostum.
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Gt95 1 yıl
Nükleere karşı olanlar sadece bizim ülkemizde var başka yerde arama sen buna karşıysan o zaman mumla aydınlan bundan sonra Gelişmiş ülkelerde her zaman bir kaç tane vardır İstanbul dan ufak yerlerde kullanıyor Artık Türkiye kendi başına Ayakta durmalı yeni düzene Ayak uyduramayan biter gider işgal edilmesi kolay olur
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Rising_Sun 1 yıl en beğenilen
Bukalemun nickli arkadaşı biraz bilgilendirelim de o beyin kıvrımları belki biraz harekete geçer..Şimdi Akkuyu'ya gelelim..Akkuyu Nükleer Santrali'nin üreteceği enerji 4.800 MW güzel kardeşim. Türkiye'ye günümüz dolar kurundan maliyeti 150 milyar dolar civarı..Spot piyasada elektriğin KW fiyatı 5 cent ama Akkuyu'nun ürettiği elektriğe Akp hükümeti 15 cent ödeyecek..Teknik ve stratejik kısımlarında Ruslar çalışacak..Türklere hiçbir bilgi sızdırılmayacak..İstedikleri an, bir Türkiye-Rusya kriz ortamında devre bırakılabilir..Ve işin kötüsü savaş durumunda sabote de edebilirler..Ayrıca nükleer enerji, yeşil enerji daha üretilemiyorken icat edilmiş, 1940'ların teknolojisidir..Saydığın o gelişmiş ülkelerin birkaç 10 yıl sonra hiç nükleer santral açık bırakmayacağına dair kararlar aldıklarını da bilmiyorsun demek ki..
Şimdi gelelim güneş enerjisine..150 milyar lira verirsen ne kadar güneş enerjisi elde ediyorsun biliyor musun, tam 50.000 MW..Yani 10 tane Akkuyu Nükleer Santrali kadar, hem de aynı paraya..Şimdi geriye tek bir soru kalıyor, düşüncelerin değişti mi :)
3 Yanıt Yanıtla +26
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hopeyoung 1 yıl Rising_Sun
Belki de amaç nükleer teknolojiyi ülkeye kazandırmaktır. Tüm dünya nükleersizleştiriliyor güya, tıpkı ortadoğunun demokratikleştirilmesi gibi. Müttefikimiz olan america yada almanya neden bu teknolojiyi bize getirmiyor acaba? Devletin politikalarını bilemeyiz. Biz bildiğimiz kadarıyla karşı olmaya devam edelim tabi, orası da ayrı.
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spirituals 1 yıl Rising_Sun
Bukalemun nicki gibi biri.
Erdoğan ne söylerse kesin doğru mantığı var heriflerde. Ama konunun içeriğini bile bilmiyorlar. Aslında nükleer santral e verilen para ile muazzam panel sistemi kurulacağını bilmiyorlar. Amaçları sadece bir şeyi körü körüne savunmak. Partizan bir kafa. Uzak olmak lazım.
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stalker(1979) 1 yıl
Tam Türkiye ye lazım olan bir şey. Nükleer enerjinin yanında Güneş ve rüzgar enerjisini de kullanmalıyız.
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spirituals 1 yıl
Bir kaç şuursuz arkadaş vardı, sırf Türkiye de yapılacak nükleer santrali korumak için rüzgar türbini ve güneş enerji panellerini kötüleyen... Dünya artık farklı enerji ihtiyaçlarına yöneliyor. Güneş ve hava sınırsız enerji demek. Ki zamanla bu alanlara yatırım oldukça çok daha fazla gelişecek. İlk çıkan güneş panelleri fazlaca büyük ve yeterli elektrik kaynağı sağlayamıyordu. Sonrasında 30x30 paneller ile o koskoca panellerden çok daha fazla elektrik elde edildi. Şu an 10x10 panel ile belki de 50 tane 30x30 panelin kazandığı elektrik kazanılıyor. Csun diye bir firmada 1 seneye yakın görev yaptık. İnanın gerekli yatırımlar ile çok güzel bir enerji kaynağı bu.
2 Yanıt Yanıtla +7
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Bukalemun 1 yıl spirituals
Dünyadan haberiniz yok sanırım ama yine de yazayım , Nükleer santralin alternatifi yok
Belki kafanız almıyor , anlamıyor , kabullenemiyor ve kapasiteniz buna músait değil ama ! T.C Devleti ve Enerji bakanı ( RTE ve yatırımları ) ' nı takip etseniz , destekleseniz yeterli ! O Nükleer Santral isteyen arkadaşlar sizin mantığa ve bakış açınıza göre %90 haklılar ! Sizin haklı olduğunuz tek konu bizim nükleer santral teknolojisine sahip olmayıp bunu japon,fransa,rusya gibi ülkelere bağlı kalarak yapmamız olabilir. Yazacak şey o kadar çok ki! Olumsuz tutumunuzu bu haberle değiştiremem sanırım. Dünya daki aktif santral sayısını bilen üye.....
1 Yanıt Yanıtla +3
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tostumm 1 yıl spirituals
Verimleri gittikçe artıyor tabi ama hiçbir zaman %100 verimli yapamazsın yani enerji üretimleri bir yerden sonra böyle katlanmayacak. Yine aynı şekilde rüzgar türbinlerinin de artık verimini artırmak çok mümkün değil, belki kanat tasarımlarıyla oynayarak bir parça daha verim elde edersin, üretimi artırmak istiyorsan türbinleri gittikçe büyütmek lazım o da nereye kadar.
Gelecek bunların hiç birinde değil gelecek temiz, muazzam boyuttaki enerji ihtiyacımızı karşılayacak füzyon enerjisinde o zamana dek umarım bu kaynaklara tüm dünya olarak önem veririz.
Özellikle gelişmiş ülkeler her yıl artan enerji ihtiyacını daha fazla nükleer santral kurmadan karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, çünkü onların enerji açığı seneden seneye ortaya çıkıyor ve bu farkı artık rüzgar ve güneş enerjisiyle kapatabiliyorlar.
Bizim ise enerji açığımız çok büyük keşke hepsi yenilenebilir kaynaklardan karşılayabilsek, fakat biraz da gerçekleri görmek gerek bizim bu açığı sadece yenilenebilir kaynaklardan orta vadede kapatmamız mümkün değil, her ne kadar fizyon reaktörlerini sevmesem de bize bu iki enerji kaynağı lazım.
1 Yanıt Yanıtla +6
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9Tales 1 yıl
Helal olsun.
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