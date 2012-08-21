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Dünyanın en ince dört çekirdekli akıllı telefonu Oppo Find5 X909 ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,5b
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25
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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6.65mm kalınlığındaki Finder modeliyle dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını ele geçiren Çinli üretici Oppo, dört çekirdekli yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir. IT168'in haberine göre; Find5 X909 6.9mm ile dünyanın en ince dört çekirdekli akıllı telefonu olarak yakında duyurulacak.
4.5 inç büyüklüğünde HD ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 16/32GB dahili hafıza, 12MP arka, 2MP ön kameralar ve 2500mAh pille donatılacak olan X909'un Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu ve Oppo tarafından geliştirilen bir kullanıcı arayüzüyle çalışması bekleniyor.
Teknik özellikleri itibariyle Xiaomi'nin Mi-Two modeline rakip olacak Find5 X909, gerek donanım gerekse yazılım dizaynıyla tüketicileri etkilemeye çalışacak. Finder modelindeki tasarımı ile Microsoft'un dahi beğenisini kazanan Oppo, Windows Phone 8 platformuna erişim hakkı kazanan sayılı üreticiler arasındaki yerini almıştı. 
Qualcomm'un dört çekirdekli ilk çipseti APQ8064'ün mevcut olduğu ikinci akıllı telefon olarak çıkışını ilerleyen haftalarda yapması beklenen Find5 X909'un ne zaman resmiyet kazanacağı bilinmiyor.  

http://mobile.it168.com/a2012/0820/1386/000001386805.shtml#ystfuv Yorum Yaz
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ufuks36 7 yıl en beğenilen
Bu adamlar bir kac kere daha agresif cikis, saglam bir pazarlama ve uygun fiyat politikasiyla nokia'yi geride birakir.Pazarda Kore-Çin cekismesi yasanir.
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DH Misafiri 7 yıl
apple dayanamayıp bi dava da buna açar :D
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dayseeh 7 yıl
çeşitlilik iyidir...
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kasim33 7 yıl
teknoloji bu aralar inanılmaz hızlımı ilerliyor yoksa ben sürekli dh mi takip ediyorum anlamadım ortalık savaş alanına döndü
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saasc 7 yıl
testler nasıl gelecek bakalım..
S3'den sağlam gibi duruyor (donanımsal olarak)
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mert1907 7 yıl
O inceliğe o pil. İstenirse yapılıyormuş demek ki.
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brandomercury2 7 yıl
Telefon kasasını açanlar iyi bilirler telefonun içinde bir sürü boşluk vardır.Onları donanımla doldurabilirsiniz ancak ısınma üst düzeye çıkacaktır.3mm lik fanlar yerleştirilirse çok güzel olur.
Avrupa pazarına girsene korkma alıcın çok .D
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McGhoosT 7 yıl
o değilde 2500 mah ile çok sağlam planlamış adamlar
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manyakurt 7 yıl
adgd
manyakurtİyi guzelde kulaklik girisi yok bildigim kadari ile oppo finder da. Neyleyim oyle telefonu.
kulaklık girişi olmadığını nerden çıkardın? Bu kadar üst seviye bir telefonda kulaklık girişi olmamamısı imkansız yoksa bile kablosuz ses ileten bir teknoloji vardır

youtube'dan incelemelerini izledim ordan çıkardım, demeki "imkanlı". Problem ? Kablosuz ses ileten bir teknoloji diye uzay çağı nitelemesi yaptığın şey ise bluetooth kulaklık zaten, lakin onda da üst yorumlardaki arkadaşın bahsettiği gibi seçenek yok ve pil/şarj sıkıntısı var.
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Lepanto 7 yıl
Donanım çok iyi, ayrıca sadece 6.9mm kasanın içinde 2500mAh pil!
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Alibrk 7 yıl
manyakurt
İyi guzelde kulaklik girisi yok bildigim kadari ile oppo finder da. Neyleyim oyle telefonu.

kulaklık girişi olmadığını nerden çıkardın? Bu kadar üst seviye bir telefonda kulaklık girişi olmamamısı imkansız yoksa bile kablosuz ses ileten bir teknoloji vardır
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Wonky 7 yıl
önemli olan türkiyeye gelecek mi? fiyat ne aralıkta olacak ve 3g ve Gpsi verimli olacak mı? diğer türlü bana mı çıkarıyorlar telefonu yani
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spencermila 7 yıl
manyakurt
İyi guzelde kulaklik girisi yok bildigim kadari ile oppo finder da. Neyleyim oyle telefonu.

bulutut kulaklıkla müzik dinliyorum daha kolayıma geliyor kablo olmadan fark edermi ama sadece secenek yok bulutut kulaklıkta bu sorunda giderilirse telefon alına bilir herşeyin bir kolayı var
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asalet03 7 yıl
bu tarz markalar genelde çin dışına çıkamıyor malesef özellik olarak gerçekten çok üst donanım özellikleri sunuyorlar ama bence global pazara açılmaları lazım keşke bizim ülkemizdede satışa sunulsa zira fiyatları çok uygun gözüküyor ama bizim ülkemize gelse ne olur bilinmez
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