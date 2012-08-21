Dünyanın en ince dört çekirdekli akıllı telefonu Oppo Find5 X909 ortaya çıktı





6.65mm kalınlığındaki Finder modeliyle dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını ele geçiren Çinli üretici Oppo, dört çekirdekli yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir. IT168'in haberine göre; Find5 X909 6.9mm ile dünyanın en ince dört çekirdekli akıllı telefonu olarak yakında duyurulacak.

4.5 inç büyüklüğünde HD ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 16/32GB dahili hafıza, 12MP arka, 2MP ön kameralar ve 2500mAh pille donatılacak olan X909'un Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu ve Oppo tarafından geliştirilen bir kullanıcı arayüzüyle çalışması bekleniyor.

Teknik özellikleri itibariyle Xiaomi'nin Mi-Two modeline rakip olacak Find5 X909, gerek donanım gerekse yazılım dizaynıyla tüketicileri etkilemeye çalışacak. Finder modelindeki tasarımı ile Microsoft'un dahi beğenisini kazanan Oppo, Windows Phone 8 platformuna erişim hakkı kazanan sayılı üreticiler arasındaki yerini almıştı.

Qualcomm'un dört çekirdekli ilk çipseti APQ8064'ün mevcut olduğu ikinci akıllı telefon olarak çıkışını ilerleyen haftalarda yapması beklenen Find5 X909'un ne zaman resmiyet kazanacağı bilinmiyor.

http://mobile.it168.com/a2012/0820/1386/000001386805.shtml#ystfuv