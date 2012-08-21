Dünyanın en ince dört çekirdekli akıllı telefonu Oppo Find5 X909 ortaya çıktı

Haber Editörü
6.65mm kalınlığındaki Finder modeliyle dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanını ele geçiren Çinli üretici Oppo, dört çekirdekli yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor olabilir. IT168'in haberine göre; Find5 X909 6.9mm ile dünyanın en ince dört çekirdekli akıllı telefonu olarak yakında duyurulacak.
4.5 inç büyüklüğünde HD ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 16/32GB dahili hafıza, 12MP arka, 2MP ön kameralar ve 2500mAh pille donatılacak olan X909'un Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu ve Oppo tarafından geliştirilen bir kullanıcı arayüzüyle çalışması bekleniyor.
Teknik özellikleri itibariyle Xiaomi'nin Mi-Two modeline rakip olacak Find5 X909, gerek donanım gerekse yazılım dizaynıyla tüketicileri etkilemeye çalışacak. Finder modelindeki tasarımı ile Microsoft'un dahi beğenisini kazanan Oppo, Windows Phone 8 platformuna erişim hakkı kazanan sayılı üreticiler arasındaki yerini almıştı.
Qualcomm'un dört çekirdekli ilk çipseti APQ8064'ün mevcut olduğu ikinci akıllı telefon olarak çıkışını ilerleyen haftalarda yapması beklenen Find5 X909'un ne zaman resmiyet kazanacağı bilinmiyor.
http://mobile.it168.com/a2012/0820/1386/000001386805.shtml#ystfuv Yorum Yaz Paylaş Tweetle
S3'den sağlam gibi duruyor (donanımsal olarak)
Avrupa pazarına girsene korkma alıcın çok .D
youtube'dan incelemelerini izledim ordan çıkardım, demeki "imkanlı". Problem ? Kablosuz ses ileten bir teknoloji diye uzay çağı nitelemesi yaptığın şey ise bluetooth kulaklık zaten, lakin onda da üst yorumlardaki arkadaşın bahsettiği gibi seçenek yok ve pil/şarj sıkıntısı var.
kulaklık girişi olmadığını nerden çıkardın? Bu kadar üst seviye bir telefonda kulaklık girişi olmamamısı imkansız yoksa bile kablosuz ses ileten bir teknoloji vardır
bulutut kulaklıkla müzik dinliyorum daha kolayıma geliyor kablo olmadan fark edermi ama sadece secenek yok bulutut kulaklıkta bu sorunda giderilirse telefon alına bilir herşeyin bir kolayı var
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4537 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, jelly bean ve