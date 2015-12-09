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Dünyanın en küçük 360 derece video kamerası: Luna

Sanal gerçeklik başlıkları yaygınlaşmadan önce bu cihazlar için video içerikler üretebilecek kameraların sayısı artıyor. Dünyanın en ufağı olarak tanıtılan Luna, Indieogogo'da destek arıyor.
3 yıl
4,9b
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2
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en küçük 360 derece video kamerası: Luna

Sektörün 2016 yılında sayıları artacak olan sanal gerçeklik başlıkları için 360 derecelik video içeriklere ihtiyaç var. Bu noktada hazırlanan ve şimdiye kadar sunulan kameralardan boyutları ile ayrılan Luna, çevresel video üretimini herkesin erişebileceği hale getiriyor.
Bilardo topundan ufak gövdesiyle dünyanın en küçük 360 derece çekim yapabilen video kamerası olarak lanse edilen Luna, bu kompakt gövdesinde yer alan iki adet 190 derece görüş açısına sahip balık gözü lensiyle kör noktanın olmadığı saniyede 30 kare Full HD çekimler gerçekleştirebiliyor. Sanal gerçeklik başlıkları ile uyumlu bu kayıtları 32GB'lık hafızası yanında WiFi üzerinden iOS ile Android işletim sistemli akıllı cihazlara aktarabilen Luna, dahili jiroskop birimiyle de oldukça stabil sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Önemli bir detay olarak su geçirmeyen ve böylelikle zorlu şartlar ile aksiyon anlarında kullanılabilen Luna, yine WiFi üzerinden canlı görüntü aktarımı yapabiliyor olmasıyla da beğeni topluyor ve 360 derecelik videoları destekli ağlardan Facebook ile YouTube'a atabiliyor. Alt tarafına yerleştirilen manyetik bölümüyle metal yüzeylere rahatlıkla tutturulabilen 360 derecelik kamera, videoya ek olarak fotoğraf çekimi de yapabiliyor. 
 
Dünyanın en küçük 360 derece video kamerası: Luna
30 dakika boyunca aralıksız video çekebilen ve beraberinden gelen manyetik şarj ünitesi ile rahatlıkla şarj edilebilen Luna, seri üretime geçebilmek adına popüler bağış platformu Indiegogo üzerinde destek arıyor. Hedefinin %82'sini toplamayı başaran ürün, bitimine daha 45 gün kala yapılacak en az 249$ bağış ile 2016 Ekim ayında elde edilebiliyor.
Luna hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

https://www.indiegogo.com/projects/luna-a-360-camera-for-everyone#/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
casusluk için bir numara olmuş :D...
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Patren 3 yıl
tam casusluk kamerası
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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